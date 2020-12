Minářovi se do práce nechce. Takových peněz dostal! 20 lidí přišlo na akci. Zlá slova

reklama

Koukalová i Konečný nazývají Minářovu kampaň průšvihovou. A domnívají se, že přestože Minář slíbil, že pokud nenasbírá 500 tisíc hlasů na to, aby šel do politiky, skončí; ten se podle nich však rozhodně nikam uklidit nechystá.

„Hůř to začít nemohlo a tolik fuck-upů na začátku projektu jsme ještě neviděli. Hesla, co vypadají jako příručka eurokomisaře pro zbytečné záležitosti, video jako ze Záhady Blair Witch s opadaným listím, kde vám sdělí, že účet je opět ready a máte mu poslat peníze na něco, co vypadá jako politické letadlo. Mikuláš Minář se vytasil s novou věcí Jsme PRO, kdy chce jít do voleb, ale místo toho, aby přesvědčil lidi programem a hlavně image či sebejistotou, hned ze startu se vás ptá, jestli to má vůbec dělat,“ poznamenávají autoři komentáře. Podle nich dává najevo, že nemá žádný pevný plán, půdu pod nohama a jistotu.

„Rada marná, Minář sice neví nic, ale už má své propagační video, což působí spíše jako smutná reklama z dílny UNICEF, kde nám nějací lidé v lese ukníkaným hláskem říkají, že jsou pro lidskost, lásku a svobodu, zatímco my ostatní jsme tedy tím pádem asi pro vraždy, prokopávání koťátek větrákem a režim Severní Koreje. Zív, ještě jednou uslyšíme tuhle neskutečně prázdnou, povrchní a politicky dementní frázi, to kotě fakt poletí,“ dodali se slovy, že chybí nejen marketing, ale i idea něco dělat s chutí, radostně, s drajvem a trochu i lumpácky.

„Za pouhé dva dny sklidil kritiku za zcela bezduchý, respektive žádný program, opsané fráze prázdné tak, že i ve vylité váze uvidíte zajímavější věci, byl zařazen na seznam projektů Nevím a podpisy naskakují rychlostí, že i jednoduchou matematikou si spočítáte, že půl milionu nevybere, ani kdyby mu s tím pomohl Karel Janeček,“ dodali Koukalová a Konečný.

Zhodnotili i jeho vystoupení u Čestmíra Strakatého v Reflexu, kde podle nich prodělal absolutní výbuch. „Minářovy názory jsou jako jeho vlasy, vůbec nevíte, na kterou stranu směřují,“ podotkli k tomu. Zároveň uvedli i to, že Minář už nemůže uhnout, neboť se mu do běžné práce nechce. „Tak musí svoji hru na politickou superstar dotáhnout do konce,“ podotkli.

„Až bude po volbách a bude jedno, kdo vyhraje, po Minářovi tady nejspíše zbude jedno velké meme, už teď jako táborník lidu generuje internetový humor a minimálně tohle mu nelze upřít. Za Letnou, aktivismus a snahu ‚něco dělat‘ slízne smetanu možná i v nějaké neziskovce Podané ruce, Knihovna Václava Havla, Memoriál Václava Havla, Cokoliv bez hranic a třeba taky Paraple, jestli si na něj Zdeněk Svěrák ještě vzpomene, když už spolu stáli na jednom pódiu. Vy mu to můžete mezitím podepsat, pokud jste PRO každou legraci,“ uzavřeli.

O milionovém propadáku pak píše také server Slanske-noviny.cz. „S velkou pompou především na sociálních sítích představil minulý týden pan Minář svůj nový politický projekt LIDÉ PRO. Bohužel, po několika dnech se zdá, že jeho marketingové pojetí politiky dostalo těžkou ránu a z celého projektu bude jen velký propadák,“ píše server. „Minář, opojen patrně jeho loňskými protivládními protesty, kterých se v Praze účastnilo přes sto tisíc lidí, se teď bude muset probudit ze sna, že kolem něj se bude točit celý svět,“ dodal.

„Patrně si on, ani ti kdo jej financují a řídí, nechtěli přiznat, že uspořádat jednu či dvě protestní demonstrace je něco jiného než vytvořit z ničeho úspěšnou politickou stranu či hnutí. Zásadní rozdíl je totiž v tom, že na jaře měly jeho demonstrace podporu všech pravicových politických stran – ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN i Pirátů. Ale nyní se staly tyto strany a především jejich členové a sympatizanti Minářovými protivníky v politické soutěži. A jak se ukazuje, sám sedmadvacetiletý mladík, i když je podporován řadou osob stojících v pozadí tohoto projektu, na to nestačí. Naznačovaly to již nepříliš úspěšná regionální protestní shromáždění, která se Miliony chvilek snažily svolávat po vzoru Prahy i v dalších městech po celé republice. Například ve Slaném byla tato ‚demonstrace‘ za účasti cca 20 osob, doslova fiaskem,“ píše se také v komentáři, pod nímž je podepsán L. Peška.

Závěrem pak zkonstatoval, že ambiciózní Minářův projekt směřuje do zapomnění ještě rychleji, než se původně očekávalo. „Pokud se někde jako by zázrakem neobjeví přes noc dvě stě či tři sta tisíc najednou uvědomělých občanů, tak pana Mináře jako lídra v nadcházejících parlamentních volbách neuvidíme,“ uzavřel Peška.

