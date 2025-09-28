Minářův recept: Nastavte si budík, v osm večer oslovte „obyčejného člověka“

Současný i minulý předseda Milionu chvilek pro demokracii Lukáš Hilpert a Mikuláš Minář vyzvali své příznivce, aby oslovovali a přemlouvali lidi, ať jdou k volbám. Činit tak budou každý den v osm večer, kdy rozešlou agitační esemesky. Mají si kvůli tomu nastavit vyzvánění.

Minářův recept: Nastavte si budík, v osm večer oslovte „obyčejného člověka“
Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii na Staroměstském náměstí v Praze pokračovala apely obou moderátorů. „Žijeme ve zlomové době. Nikdo neví, jestli se Putinova agrese zastaví na Ukrajině,“ řekl Mikuláš Minář. „Je čas postavit se za svobodu a demokracii,“ hřímal Lukáš Hilpert. „Je čas pojmenovat, o co se hraje. Říkáme ano demokracii a ne extremistům,“ vystřídal ho Minář a sdělil, že výzva „Ne vládě extremistů nasbírala už 45 tisíc podpisů. „Je to deklarace občanského postoje, deklarace toho, čemu říkáme NE,“ zdůraznil Minář. „Naše NE určuje, kým opravdu jsme,“ uvedl Hilpert. A Minář hlasitě volal: „Prostě ne. Říkáme extremismu svoje ne.“

„Říkáme ne všem populistům,“ přidal se Hilpert. Minář pak přítomné vyzval, aby zdvihli letáky s nápisem NE, čímž měli dát najevo, že udělají vše, co je v jejich silách a řekli extremistům důrazné NE.

„Pojďme si najít do voleb jednu minutu denně ve 20:00 a zkusme oslovit jednoho obyčejného člověka, aby šel k volbám. Nikdy nepochybujte, zda může malá skupina přemýšlivých občanů změnit svět. Nikdo jiný to za nás neudělá,“ vyzýval Hilpert.

Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii

A Minář se přidal: „Nastavte si budík na mobilu na 20:00. Oslovíme společně tři sta tisíc lidí. Možná znáte heslo tří mušketýrů – Jeden za všechny a všichni za jednoho. Každý z nás si najde chvilku a můžeme to vyhrát. Pojďme oslovit statisíce lidí, ať Česká republika zůstane svobodnou a demokratickou zemí.“

Na závěr zazněla hymna České republiky, kterou zazpíval herec Šimon Bilina a demonstranti se k němu přidali. Potom Minář přítomné, kteří si rozebrali padesát tisíc kusů letáků s výrazným nápisem „NE“, požádal, aby si odnesli i zbylých padesát tisíc kusů, které mají distribuovat na rozličná místa.

„Co jsme dnes řekli, má smysl. V této zemi je spousta lidí, kteří demokracii budou bránit, pokud to bude potřeba,“ uzavřel Minář.

autor: Naďa Borská

