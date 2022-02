Ministerstvo vnitra představilo další zakázané téma

reklama

Oč jde? Terčem cenzorské bdělosti a ostražitosti jsou mediální výstupy, v nichž se hovoří v pozitivním tónu o sounáležitosti zemí střední a středovýchodní Evropy. Mohou být formálně zarámovány jakožto Visegrádská 4, ale namnoze se setkáváme s úvahami, že by tento základní smluvní útvar mohl být rozhojněn o Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko a třeba i Rakousko. Zkrátka, že státy tohoto kulturního okruhu mají tradičně dobré vztahy, dávnou minulost, křesťanské kořeny a řadu jiných souvislostí, dávajících předpoklad, že mají také mnohé společné zájmy – od ekonomických a kulturních až po geopolitické.

Anketa Vyčítáte Okamurově SPD, že obstrukcemi blokuje pandemický zákon? Vyčítám 1% Nevyčítám 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 16052 lidí Je to logické. Třeba jen ve vztahu k EU, zejména hegemonnímu Německu a Francii, by dával silný střed Evropy značný význam. Propojením zájmů těchto zemí a stanovením společných strategií a taktik ohledně prosazování těch zájmů na půdě evropských institucí by dalo tomuto společenství mnohem větší sílu a možnost leccos prosadit i navzdory nezájmu či odporu oněch hegemonů. To je však pro EU poplašná zpráva. Kdepak, aby se nám tu roztahovali nějací postsovětští křupani z centrální Evropy a narušovali nám tu naši jednotu evropskou, krásnou, střediskovou, o níž si tu rozhodujeme jen my. Je to jako v tom starém vtipu: Co je tvoje, je i moje. A co je moje, do toho ti nic není.

A tak čacké CTHH vytáhlo do boje. To tak, holenkové, aby se vám zachtělo byť jen stínu naděje a samostatného myšlení a podílu na kolektivním rozhodování. Vy jste na světě jen od toho, abyste kývali a plnili plán. Odkud to jen známe?

Anketa Který z nedávných lídrů SSSR či Ruské federace byl nejlepší? Gorbačov 5% Jelcin 0% Putin 91% Medveděv 3% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 18817 lidí Takže CTHH představilo soubor „narativů“, které se vyskytují v alternativních médiích (CTHH umanutě říká „kvazimediální scéně“, čímž už předem denuncuje a nálepkuje cokoli, co s ním není konformní). Jde o tyto „narativy“ (rozuměj: svobodně vyslovené názory):

Střední Evropa je vykreslována jako čistá, nezkažená, tradiční, normální. Střední Evropa jako alternativa ke „zdegenerovanému“ a „zkaženému“ Západu (EU, USA) – zejména témata genderu, ekologie, politické korektnosti aj. Neliberální kroky některých zemí – Polsko a Maďarsko – jsou interpretovány jako ochrana tradičních hodnot. To všechno může mít a důsledek posilování izolacionistického myšlení a oslabování mezinárodní solidarity směrem k EU a spojencům obecně.

Pamětníka (50+) potěší zejména formulace o „mezinárodní solidaritě. To totiž dobře známe. Jen se tomu tehdy říkalo „proletářský internacionalismus“ a kladlo se to proti „prohnilému buržoasnímu nacionalismu“. Dnes se tomu druhému říká národovectví a nacionalismus, slova vlastenectví se každý správný liberální demokrat štítí jako shnilého zelí.

Proč se vlastně CTHH tak pilně zabývá právě tímto tématem? Odpověď najdeme ve zprávě samé: protože „koncept středoevropské identity je politicky zneužíván v boji proti Západu zejména aktéry prosazujícími kremelské a prokremelské zájmy.“ Je podivuhodné, jak se zde, v ministerských kancelářích, bezuzdně a bezhlavě šermuje s nálepkami. Jakmile řeknete, že nás s Polskem, Slovenskem a Maďarskem, případně dalšími zeměmi regionu pojí společná kulturní historie, neblahé zážitky z různých okupací, ale také dnešní zájmy, mezi nimiž tím nejhlavnějším je nepochybně uhájení samostatné národní identity a svéprávnosti, jste ihned pasování na „prokremelského“ exponenta a služku imperiálních ambicí Ruska. Není jistě třeba dodávat, že se CTHH ani nepokouší jakkoli zdůvodnit toto krátké spojení, poskytnout argument, kde, kdy a v čem tkví spojitost mezi vlasteneckým myšlením a „prokremelskými“ aktivitami. Prostě se to tak řekne, a utrum. Jako když se před listopadem 1989 naháněli (v médiích i fakticky) odpůrci režimu a byli nazýváni sabotéry, rozvraceči, pátou kolonou imperialismu a všelijak ještě jinak. K oněm slovutným ztroskotancům a zaprodancům není daleko.

Zpráva CTHH si ale také dosti protiřečí. Na jednom místě se píše: „Jednou z takových forem je i budování specifického narativu kolem středoevropské identity a její výjimečnosti, aniž by bylo třeba stavět proti Západu identitu Východu.“ Připouští se tu tedy, jinými slovy, že kdo má nějaké kritické výhrady proti Západu, není automaticky fanatickým stoupencem Východu. A vzápětí zpráva cituje z výzkumů veřejného mínění GLOBSEC Trends 2021, kde se říká, že 58 procent dotázaných se neidentifikuje se Západem (ten má 33 procent), ani Východem (ten má 2 procenta), ale právě jako „něco mezi“. Zároveň se jedná o podíl, který dlouhodobě roste – ve stejném výzkumu v roce 2016 to bylo 48 procent dotázaných a v roce 2018 55 procent dotázaných. Co to znamená? Že procento lidí kritických vůči západu a jeho ekonomické a politické praxi významně stoupá, ale zároveň z průzkumu v žádném případě neplyne, že by se tito nespokojenci chystali přichýlit se k východnímu „dubisku“. Kde je tedy ono „prokremelství“? Krátce řečeno: celá zpráva CTHH je jen dalším z propagandistických výkřiků, za které by se nemuselo stydět ani předlistopadová oddělení ÚV KSČ – propagandy a agitace a masových a sdělovacích prostředků.

Na úplný závěr vtělila zpráva nenápadnou, ale varovnou výhrůžku: „Posilování izolacionistického smýšlení o sobě sama nebo oslabování mezinárodní solidarity či pocitu přináležitosti k Evropské unii nebo Západu může v dlouhodobém měřítku znamenat riziko pro pozici České republiky v mezinárodním systému.“ To nelze vyložit nijak jinak, než jako pokyn: Mlčte, poslouchejte, nekverulujte, nemyslete, jinak s vámi bude zatočeno. Hezká perspektiva. Ministerstvo vnitra za peníze daňových poplatníků vyhrožuje vlastnímu obyvatelstvu. To jsme to dopracovali.

