Ministr Havlíček: Zrušme sankce proti Rusku. Čím dříve, tím lépe

24.06.2019 9:47

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček se nechal slyšet, že by rád zrušil sankce proti Rusku. Havlíček to měl uvést na nedávné schůzce s ruským velvyslancem v Praze Alexandrem Zmejevským. Konkrétně to, že Česko poškozují sankce Evropské unie vůči Rusku. Píší to Hospodářské noviny.