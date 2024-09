Ministr Kupka promluvil na ČT. Piráti nebudou rádi

Úvodní otázka patřila tomu, co se stalo mezi ranní schůzkou premiéra Fialy s Ivanem Bartošem a telefonátem, v němž se Bartoš dozvěděl, že končí v čele ministerstva. „Myslím si, že premiér musel vyhodnotit i všechny předchozí týdny, kdy na vládě probíhala velmi náročná debata o tom, jak vlastně nefunguje digitální stavební řízení, a položil znovu Ivanu Bartošovi otázky, které mířily k tomu, jakým způsobem se státu podaří zprovoznit jednu ze základních podmínek toho, aby se v České republice stavělo. A nedostával odpovědi,“ míní Kupka, že takto se následně Fiala rozhodl a Bartošovi zavolal.

„Rozhodnutí premiéra je transparentní, jasně oznámené a zdůvodněné. A troufnu si tvrdit, že každému, kdo přišel do kontaktu se stavebním řízením v uplynulých měsících, je vlastně jasné, že něco takového se muselo stát v situaci, kdy přes opakované sliby ten digitální stavební systém neodpovídá, jak by odpovídat měl, a neposkytuje tu službu, kterou od něj očekávají lidé, ale kterou také předpokládá zákon,“ dodal Kupka. Podle něj odvolání Bartoše nebyl blesk z čistého nebe.

To, že by Kupka nějak tlačil na premiéra, aby odvolal Ivana Bartoše z funkce, je podle jeho slov zjevná lež. „I ta sestava, ve které jsme se měli potkat, je dost nepředstavitelná. Že bychom v tomto kruhu kuli pikle. A je spíš s podivem, že se Piráti do takových konspirací, nehorázných lží, pustili,“ odmítl Kupka tlak představitelů ODS na premiéra.

Petr Fiala by se podle něj ani na základě tlaku nerozhodoval. „Petr Fiala se rozhoduje na základě pevného úsudku a na základě faktů, které měl v tomto případě k dispozici,“ řekl Kupka.

„A důvod, proč premiér Fiala pověřil mě, abych dal dohromady to stavební řízení, tak ten důvod je přeci v tom, že to stavební řízení nefunguje a z velké části ohrožuje i stavby, které se týkají mého resortu. Navíc dopravní a energetický stavební úřad je pod ministerstvem dopravy. A co chci podotknout, a to je zvlášť pozoruhodná souvislost, byl to můj pozměňovací návrh k zeměměřickému zákonu v roce 2019, který založil digitalizaci stavebního řízení,“ dodal Kupka.

Kromě aktuální politické situace se hovořilo také o plánovaném zákazu aut se spalovacím motorem od roku 2035. V roce 2026 se mělo provést přehodnocení rozhodnutí, proběhne zřejmě již příští rok.

„Průmysl na to není připravený a je to jasné ze všech odezev automobilek, ale i ze všech odezev lidí, kteří se věnují zároveň aktuální soutěži mezi evropským průmyslem, evropským vývojem, Čínou a Amerikou. A chceme ohrozit i český automobilový průmysl? Já tedy rozhodně ne. Když se podíváte zpětně na všechna má vyjádření v uplynulých pěti letech, tak já jsem nikdy nesouhlasil se zákazem prodeje nových aut se spalovacími motory od roku 2035. Pokládám takový zákaz za nadbytečný a ohrožující. A ukazuje se, že to přehodnocení bude muset nastat. A my se tady dáváme dohromady s Itálií a s dalšími státy, abychom urychlili přehodnocení té situace. Protože už dnes se ukazuje, že elektrická auta z výroby některých evropských automobilek nejdou na odbyt,“ poznamenal Kupka.

