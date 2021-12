Ministr Lipavský je znepokojen a vyzývá

Anketa Budete se o Vánocích omezovat při setkávání s přáteli a příbuznými? Budu 16% Nebudu 80% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 12968 lidí



Podle informací Spojených států měl ve čtvrtek kubánský režim v rámci „politicky motivovaných procesů“ odsoudit více než 90 Kubánců, kteří byli zadrženi v červenci při protivládních protestech.



„Od 13. prosince kubánský režim odsoudil více než 90 protestujících po celé Kubě. Svět vidí rozsah těchto nespravedlností: tresty až 25 let, podvodná obvinění s cílem umlčet a kruté podmínky ve vězení pro pokojné demonstranty,“ informoval o dění v karibské zemi americký diplomat.

Since Dec 13, the Cuban regime tried 90+#11Jprotestors across#Cuba. The world sees the magnitude of these injustices: sentences of up to 25 years, fraudulent charges to silence, & atrocious prison conditions for peaceful demonstrators. pic.twitter.com/RIPIQQns5U