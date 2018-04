Ministr Stropnický zareagoval na kritiku Ruska ohledně Nikulina

03.04.2018 15:21

Negativní ruská reakce na vydání údajného hackera Jevgenije Nikulina do Spojených států se dala očekávat. Na Twitteru to dnes uvedlo české ministerstvo zahraničí. Upozornilo, že vydání Nikulina do USA bylo suverénním rozhodnutím České republiky. Nikulin čelí ve Spojených státech obvinění z útoků na sociální sítě, připomněla ČTK.