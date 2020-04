Ministr Vojtěch ohlásil novinky. Kdo už nemusí nosit roušku. A národ pak varoval ohledně Velikonoc

reklama

Dnes po druhé hodině se odehrála tisková konference po jednání vlády. Odvysílala ji Česká televize. Hovořit začal ministr průmyslu a obchodu či dopravy Karel Havlíček. Informoval o orgánu NERV (Národní ekonomická rada vlády). „Jakožto zastřešující instituce celé řady expertních týmů, které začaly vznikat v poslední době, je to poradní orgán vlády. Důležité je říci to, že v něm nejsou žádní politici. Já jsem jako místopředseda vlády pro hospodářství gesčně zodpovědný za jeho svolávání a za jeho koordinaci, nicméně já sám nejsem členem NERV,“ vysvětlil Havlíček.

K programu ještě dodal, že jeho členy jsou významné osobnosti a ty prý vyvažují různé pohledy expertů v oblasti ekonomiky. Do tohoto týmu měla být navržena další osobnost, která se vyjádří do zítra, zda to přijme. Celkem by jich pak mohlo být šestnáct, pokud by to místo vzala. Během tiskové konference je ještě vyjmenoval. „Jsme přesvědčeni, že tam jsou zástupci všech těch odvětví, které jsme potřebovali v oblasti ekonomiky, a jsme i přesvědčeni, že to je vyvážené, opravdu to není ekonomicky směřováno, konečně když se podíváte na ta jména, tak je zřejmé, že tam jsou i ti, kteří jsou třeba i kritičtí vůči naší vládě. Což si myslíme, že je dobře, protože tento orgán musí být nezávislý a měl by být poradenský,“ dodal Havlíček. Prý je to důležité z toho důvodu, že zatímco jsme v řešení zdravotních problémů pandemie na tom dobře, tak v řešení ekonomických problémů jsme na počátku a ekonomické problémy se mají nejspíše dotknout takřka všech.

Prozradil i to, že tým Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva průmyslu a obchodu a epidemiologů představí plán ohledně otevírání obchodů a jiných provozoven. „Jsme v situaci, kdy pozorujeme a vyhodnocujeme, jak se to děje v jednotlivých zemích v Evropě, a docházíme k závěru, že nebudeme navrhovat oborové členění, ale členění podle metrů čtverečních, podle velikosti ploch s přihlédnutím k tomu, do jaké míry se podaří eliminovat shlukování osob v jednotlivých provozovnách. To je východisko, které bude zásadní pro to finální rozhodnutí, respektive návrh, protože rozhodne vláda, to, jakým způsobem budeme uvolňovat jednotlivé provozovny v těch následujících dnech a týdnech. Je zřejmé, že to bude proces několikatýdenní, na druhou stranu my s tím nechceme otálet a v průběhu již příštího týdne uvolníme opět další provozovny.“

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch připomněl, že do 11. dubna platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které omezuje činnost správních orgánů a orgánů veřejné moci. „My jsme se rozhodli po debatě s ministrem vnitra, že prodloužíme ještě tento stav omezení orgánů veřejné moci do 19. dubna 2020 a od 20. dubna by mělo dojít k rozvolnění ve fungování těchto orgánů,“ řekl Vojtěch.

Dále mluvil o rouškách. Tam se přijaly výjimky v nošení roušek o rozšíření na celou rodinu, pokud jede v autě, do té doby nemusel mít roušku pouze řidič, pokud byl v autě sám. Dále po připomínkách ze strany odborníků dostali výjimku autisti a řidiči veřejné dopravy, pokud jsou od zbytku cestujících odděleni v samostatné kabině. Bylo zrušeno i mimořádné opatření, které zakazovalo čerpání dovolené po dobu nouzového stavu pro pracovníky ve zdravotnictví. Prý jsme na tom velmi dobře a kapacity to zvládají, tak je možné toto opatření zrušit.

„Další věc se týká pracovní povinnosti žáků a studentů lékařských a nelékařských oborů, kde jsme učinili určitou změnu týkající se toho, že dáváme hejtmanům možnost, aby o tomto měli informace a rozhodovali o tom. Doposud to bylo řešeno skrze Ministerstvo zdravotnictví a centrální orgány,“ pověděl Vojtěch.

Další věcí byla podpora hygienických stanic. Za to je Vojtěch rád. „Víte, že hygienické stanice jsou nyní velmi vytížené, v posledních týdnech a měsících jsou těmi nejdůležitějšími v boji proti koronaviru, stále trasují kontakty, nyní se připravují na zavedení chytré karantény a my musíme podpořit tyto lékaře, ale jsou to i nelékaři, kteří pracují v krajských hygienických stanicích nebo v nějakém jiném zdravotním ústavu, takže vláda schválila určitou finanční injekci ve výši sto šedesáti pěti milionů korun, které půjdou jednotlivým hygienickým stanicím zejména na mimořádné odměny, na mimořádné zaměstnance, kteří pracují na boji s pandemií Covid-19. V rámci krajských hygienických stanic to vychází zhruba na padesát tisíc korun na osobu. To je nějaká odměna, kterou jsme dnes schválili a myslíme si, že je to zcela namístě, protože to jsou ti nejvíce vytížení lidé a bez nich nejsme schopni a nebyli bychom schopni tuto pandemii zvládat a je třeba jim za to poděkovat a ocenit takto finančně,“ poděkoval vládě za schválení Vojtěch.

Nakonec Vojtěch zmínil bod zařazení léčivých prostředků do kritické infrastruktury státu. Sami výrobci léčiv o to požádali a ministr vnitra to měl odsouhlasit. „To znamená, že výrobci léčiv budou takto definováni, já myslím, že to je namístě. Léčiva jsou do jisté míry strategickou komoditou a myslím si, že do budoucna budeme muset na tomto pracovat, abychom farmaceutický průmysl u nás udrželi a nebyli jsme závislí na dovozech ze třetích zemí,“ zakončil Vojtěch agendu na vládě.

Okomentoval však ještě aktuální vývoj. „Je třeba si uvědomit, že byť jsme na pozitivní cestě, a jak říkal pan vicepremiér, daří se nám s tou pandemií bojovat ve srovnání s těmi ostatními státy velmi dobře, tak stále nemáme vyhráno. Stále musíme být velmi odpovědní a obezřetní a já bych chtěl všechny poprosit, aby v rámci následujících svátků, byť máme podle všeho dobré počasí, které nás čeká, tak aby byli maximálně zodpovědní a dodržovali stále veškerá opatření, která jsou stále platná, týkající se omezení pohybu, týkající se toho, že na jednom místě mohou být maximálně dva lidé společně, pokud nejde o členy domácnosti, že musí nosit roušky na veřejnosti a zkrátka všechna tato opatření stále platí. Ta nebyla zrušena, stále platí a budou takto i vymáhána. Já si myslím, že to je namístě, protože Velikonoce u nás byly vždy kritickým obdobím, lidé mají volno, jsou zvyklí navštěvovat své příbuzné, chodili koledníci, mše a tak dále.

Nic z toho nebude možné, to víme jistě, protože my nechceme celou tu práci, kterou jsme odvedli, a to nejenom my, ale hlavně celý národ, tak abychom díky nějakému uvolnění i mysli, že je všechno dobré, tak všechno zahodili a celá ta práce může přijít vniveč. Pak bychom jako Ministerstvo zdravotnictví nemohli souhlasit s dalším rozvolňováním, pokud by se ukázalo, že lidé nejsou zodpovědní, že tedy dochází k nějakému nárůstu masivnímu nových pacientů, tak my budeme proti tomu, aby následovalo další rozvolnění, takže je nutné, že každé další rozvolnění závisí na vývoji těch dat, na vývoji počtu pozitivních pacientů, a pokud tam bude řekněme peak nebo nějaké zásadní šíření té nemoci, které by pak mělo vliv i na resort zdravotnictví, tak budeme muset toto uvolňování zastavit. Takže chci, aby si to každý uvědomil, že vyhráno nemáme a že je nutné v tomto směru být maximálně zodpovědní a obezřetní,“ urgoval ministr zdravotnictví.

„K tomu bych chtěl říci, že vyšlo nějaké stanovisko Národní sportovní agentury, které bohužel, já jsem o tom diskutoval s panem Hniličkou, nebylo v této verzi jakkoliv diskutováno s Ministerstvem zdravotnictví, že se mohou pořádat nějaké turnaje a podobně. Není to pravda, není to dovoleno, Ministerstvo zdravotnictví nic takového neschválilo. Hnilička se mi za to omluvil, že tam byla nějaká špatná komunikace v rámci agentury. Platí stále mimořádné opatření, které jsme vydali v pondělí, respektive v rámci toho sportu. Je účinné, jsou povoleny individuální sporty, pokud je člověk mimo civilizaci, tak nemusí mít roušku. Pokud má v okruhu dvou metrů nějaké další lidi, například na nějaké cyklostezce nebo podobně, tak roušku mít musí. Pak sporty, které jsou na venkovních sportovištích, oddělených sportovištích, jako je tenis a podobně, kde jsou dva lidé nebo malé skupiny lidí opět dva metry od sebe, takže to zkrátka platí, ale není možné pořádat nějaké turnaje, kde by se shromažďovalo více lidí na jednom místě, protože v tomto směru stále platí ten zákaz pohybu, takže toto určitě nebyla správná informace, musíme ji dementovat a pan Hnilička slíbil, že i Národní sportovní agentura to bude dementovat, takže buďte zodpovědní prosím všichni, protože jen tak můžeme tu pandemii do budoucna zvládnout,“ uzavřel Vojtěch.

