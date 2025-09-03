Mír, nebo válka. „Nezastavitelný“ čínský prezident jasně promluvil

03.09.2025 9:12 | Zprávy

„Dnes lidstvo čelí volbě mezi mírem a válkou, dialogem a konfrontací, výhrou pro všechny, nebo nulovým součtem,“ prohlásil na velké vojenské přehlídce čínský prezident Si Ťin-pching, který také zdůraznil, že vzestup čínského lidu nelze zastavit. 47. prezident USA přehlídku okomentoval.

Mír, nebo válka. „Nezastavitelný“ čínský prezident jasně promluvil
Foto: repro Youtube
Popisek: Čínský prezident Si Ťin-pching se chystá obejmout Vladimira Putina

Čínský prezident Si Ťin-pching uspořádal kolosální vojenskou přehlídku. Přehlídku, které přihlížel ruský prezident Vladimir Putin. A nejen on. Uspořádal ji u příležitosti 80. výročí konce druhé světové války v Asii.

„Dnes lidstvo čelí volbě mezi mírem a válkou, dialogem a konfrontací, výhrou pro všechny, nebo nulovým součtem,“ řekl Si Ťin-pching davu více než 50 000 diváků na náměstí Nebeského klidu a dodal, že čínský lid „pevně stojí na správné straně dějin“. Čínského prezidenta citovala agentura Reuters, podle které přehlídka vyvrcholila vypuštěním 80 000 holubic míru a barevných balonků.

Si Ťin-pching na červeném koberci pozdravil více než 20 vůdců, včetně indonéského prezidenta Prabowa Subianta, který se překvapivě objevil navzdory rozsáhlým protestům ve své zemi. Si Ťin-pchingova manželka Pcheng Li-jüan, byla slyšet, jak několika hostům v angličtině říká „Ráda vás poznávám“ a „Vítejte v Číně“.

Sám Si Ťin-pching nešetřil velkými slovy. „Obnova čínského národa je nezastavitelná,“ prohlásil podle státní agentury Nová Čína. Požadoval, aby Lidová osvobozenecká armáda (PLA) poskytla strategickou podporu národnímu obrození a více přispěla ke světovému míru a rozvoji. Požádal PLA, aby se z ní stala síla světové úrovně a rozhodně chránila národní suverenitu, jednotu a územní celistvost.

47. prezident USA Donald Trump na své sociální síti Truth Social upozorňoval, že k ukončení války v Asii významně přispěly Spojené státy. A obvinil Si Ťin-pchingovi hosty, Vladimira Putina a severokorejského vládce Kim Čong-una, že intrikují proti USA.

„Velkou otázkou, na kterou je třeba odpovědět, je, zda se čínský prezident Si Ťin-pching zmíní o obrovské podpoře a ‚krvi‘, kterou Spojené státy americké poskytly Číně, aby jí pomohly zajistit si SVOBODU od velmi nepřátelského zahraničního vetřelce. Mnoho Američanů zemřelo v čínském úsilí o vítězství a slávu,“ napsal také Trump.

Novinářům dříve řekl, že přehlídku nepovažuje za výzvu pro Spojené státy a zopakoval svůj „velmi dobrý vztah“ se Si Ťin-pchingem. Nejvyšší mluvčí japonské vlády se ve středu k přehlídce odmítl vyjádřit a dodal, že dvě největší asijské ekonomiky budují konstruktivní vztahy.

Putin využil této příležitosti k uzavření hlubších energetických dohod s Čínou.

Psali jsme:

V Číně se píší dějiny, my v ulitě to nejsme schopni vnímat. Profesor Drulák vysvětluje
„Zvykejme si.“ Čína, Rusko, Indie a český vztek
Kancléř Merz zahřměl: Už léta si žijeme nad poměry
Putin: Západ falšuje historii druhé světové války

 

Zdroje:

https://english.news.cn/20250903/dea8b93730d648fc8c925eef76590daa/c.html

https://www.reuters.com/world/china/peace-or-war-chinas-xi-hosts-massive-military-parade-with-putin-kim-2025-09-02/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Čína , druhá světová válka , Japonsko , KLDR , Rusko , USA , zahraničí , x , Reuters , Nová Čína

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Vidíte situaci stejně jako čínský prezident Si Ťin-pching?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Miloš Polák

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Ing. Tomáš Czernin byl položen dotaz

Komunisté

Dokážete sobě a vlastně i mně odpovědět na otázku, proč je pravděpodobný návrat komunistů do Sněmovny? Nemyslíte, že je to i vina této vlády, že je to její selhání? Hlavně v sociální politice? Nebo proč myslíte, že je lidé volí?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Ptačinec je plevel, který urychluje nejen hojení ranPtačinec je plevel, který urychluje nejen hojení ran Protizánětlivého keříku ostružiníku se bojí i křečové žílyProtizánětlivého keříku ostružiníku se bojí i křečové žíly

Diskuse obsahuje 16 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ještě než Fiala promluvil, voliči se skoro poprali mezi sebou

9:40 Ještě než Fiala promluvil, voliči se skoro poprali mezi sebou

„Nechci, aby se naše země posouvala někam na východ, aby tady vládlo ANO s SPD a komunisty, a zase z…