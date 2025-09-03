Čínský prezident Si Ťin-pching uspořádal kolosální vojenskou přehlídku. Přehlídku, které přihlížel ruský prezident Vladimir Putin. A nejen on. Uspořádal ji u příležitosti 80. výročí konce druhé světové války v Asii.
„Dnes lidstvo čelí volbě mezi mírem a válkou, dialogem a konfrontací, výhrou pro všechny, nebo nulovým součtem,“ řekl Si Ťin-pching davu více než 50 000 diváků na náměstí Nebeského klidu a dodal, že čínský lid „pevně stojí na správné straně dějin“. Čínského prezidenta citovala agentura Reuters, podle které přehlídka vyvrcholila vypuštěním 80 000 holubic míru a barevných balonků.
Si Ťin-pching na červeném koberci pozdravil více než 20 vůdců, včetně indonéského prezidenta Prabowa Subianta, který se překvapivě objevil navzdory rozsáhlým protestům ve své zemi. Si Ťin-pchingova manželka Pcheng Li-jüan, byla slyšet, jak několika hostům v angličtině říká „Ráda vás poznávám“ a „Vítejte v Číně“.
Sám Si Ťin-pching nešetřil velkými slovy. „Obnova čínského národa je nezastavitelná,“ prohlásil podle státní agentury Nová Čína. Požadoval, aby Lidová osvobozenecká armáda (PLA) poskytla strategickou podporu národnímu obrození a více přispěla ke světovému míru a rozvoji. Požádal PLA, aby se z ní stala síla světové úrovně a rozhodně chránila národní suverenitu, jednotu a územní celistvost.
47. prezident USA Donald Trump na své sociální síti Truth Social upozorňoval, že k ukončení války v Asii významně přispěly Spojené státy. A obvinil Si Ťin-pchingovi hosty, Vladimira Putina a severokorejského vládce Kim Čong-una, že intrikují proti USA.
„Velkou otázkou, na kterou je třeba odpovědět, je, zda se čínský prezident Si Ťin-pching zmíní o obrovské podpoře a ‚krvi‘, kterou Spojené státy americké poskytly Číně, aby jí pomohly zajistit si SVOBODU od velmi nepřátelského zahraničního vetřelce. Mnoho Američanů zemřelo v čínském úsilí o vítězství a slávu,“ napsal také Trump.
Novinářům dříve řekl, že přehlídku nepovažuje za výzvu pro Spojené státy a zopakoval svůj „velmi dobrý vztah“ se Si Ťin-pchingem. Nejvyšší mluvčí japonské vlády se ve středu k přehlídce odmítl vyjádřit a dodal, že dvě největší asijské ekonomiky budují konstruktivní vztahy.
Putin využil této příležitosti k uzavření hlubších energetických dohod s Čínou.
autor: Miloš Polák
