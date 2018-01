Mirek Toplánek natočil speciální předvolební video. Hodně se nasmál

Topolánek s youtuberem se prošli ulicemi a pár lidí požádalo možného budoucího prezidenta o fotku. „Selfiečko miluju,“ prozradil se smíchem prezidentský kandidát. Došli spolu před sochu Masaryka, kde Topolánek prozradil, že si z českých prezidentů nejvíc váží Václava Havla. Jméno Masaryka mu totiž Standa Hruška zakázal vyslovit. A proč si Topolánek váží právě Havla? „Protože to je pořád nejlepší obchodní artikl České republiky. Pořád je brán venku jako jeden z bořitelů železné opony. Na rozdíl od všech těch dalších, přestože já bych určitě hned za ním viděl Václava Klause, tak on měl i ten duchovní rozměr,“ podotkl Topolánek.

Havla hájí, i když si je vědom toho, že Havel v části společnosti není moc populární. To platilo po smrti Masaryka i o zakladateli státu. Za tzv. druhé republiky byl zakladatel našeho státu haněn a očerňován.

Miloše Zemana měl prý rád dřív. Oceňoval u něj, že jako politik dokázal tak jemně pozurážet všechny okolo, ale nechyběl mu vtip. A udržoval si nadhled. „Dneska už je jenom zlej,“ zhodnotil současnou hlavu státu jeho možný nástupce. U Miloše Zemana a Miroslava Kalouska ale vždy oceňoval, že dokážou vystřihnout projev jen tak bez papíru. Z hlavy.

Ve druhé polovině rozhovoru Topolánek prohlásil, že sice není pro obnovu povinné vojenské služby, ale i tak má za to, že mívala něco do sebe. Mladé muže nutila se hýbat. Dnešním dětem by to prý v mnohém prospělo.

Došlo i na tzv. Toskánskou aféru. Topolánek je stále přesvědčen, že na něj byla nastražena. Svou roli v tom mohl sehrát někdejší rozvědčík tajných služeb Karel Randák. Uchazeč o Hrad prý tuší, kdo si tuhle aféru objednal, ale odmítá to prozradit.

Zato prozradil, že existuje test na internetu, který vám odhalí, jestli jste alkoholik. Pozitivně to prý výjde každému Čechovi. K podobným testům je Topolánek poměrně skeptický. Dělal si totiž test shody s prezidentskými kandidáty a sám se sebou měl shodu 80 procent. Je to prý proto, že na celou řadu otázek prostě nelze jednoduše odpovědět ano nebo ne.

Ale nejen politikou živ jest člověk. Topolánek prozradil, že občas sleduje syna, jak hraje počítačové hry. Viděl prý i filmy o Středozemí J. R. R. Tolkiena. Viděl také sedmý díl Star Wars. „Líbilo se to mojí ženě i synovi a mně to připadalo jako už trochu nastavovaná kaše,“ pravil Topolánek.

