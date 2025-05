Zaorálek (SOCDEM): Tři miliony Čechů žije pod nebo těsně nad hranicí chudoby

PROČ JSME VYVĚSILI PLACHTY NA LIDOVÝ DŮM?

Ministr vnitra Rakušan se cítil dotčen tvrzením, že současná vláda představuje pro občany větší hrozbu než nepřítel zvenčí. Rozhodli jsme se mu odpovědět způsobem, který je mu vlastní – vždyť sám v minulosti vyvěšoval kontroverzní plachty na budovu Ministerstva vnitra pro své osobní propagační účely.

První plachtou reagujeme na fakt, že podle Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení (EAPN) žijí dnes tři miliony Čechů pod nebo těsně nad hranicí chudoby. To je v evropském kontextu smutný unikát.

A co dělá vláda? Místo toho, aby se snažila snížit počet lidí ohrožených chudobou, tak dělá pravý opak.

Máme nejdražší ceny elektřiny v EU, nejvyšší ceny potravin v novodobé historii, dostupnost bydlení je nejnižší v celé Evropě, reálné mzdy jsou o 10 % nižší než v roce 2019 a lidé budou odcházet do důchodu v 67 letech.

Druhá plachta je možná ještě závažnější. Když se na tuto vládu něco provalí, za podivných okolností umírají lidé.

Například v kauze Dozimetr, kde podle vyšetřovatelů došlo ke zpronevěře 115 milionů korun a kvůli které muselo odejít z politiky několik vládních představitelů, záhadně zemřelo pět svědků. Někteří z nich si dokonce zajišťovali osobní ochranu – zjevně se báli o život.

Ministr vnitra Rakušan používal stejný telefon jako obvinění v kauze Dozimetr. A jak na to reagoval? Prý ten telefon nepoužíval a dal ho dětem na hraní.

Představte si, že by se zjistilo, že italskému ministru vnitra dal šifrovaný telefon někdo ze známé mafiánské organizace Cosa Nostra a on by tvrdil, že ho nepoužívá a dal ho svým malým dětem. Bleskově by byl odvolán.

Nabízí se otázka: proč premiér Fiala stále drží Rakušana ve funkci ministra? Není to náhodou proto, že mu Rakušan kryje záda v kauze „Kampelička“, ve které premiér údajně „zapomněl“ milion korun? Bohužel i v této kauze je bývalý šéf kampeličky už po smrti.

Abychom ale nekončili tak pochmurně, máme i jedno pozitivum. Na třetí plachtě na Lidovém domě představujeme 7 jistot pro lidi. Mimo jiné říkáme, jak chceme zlepšit dostupnost bydlení, zvýšit mzdy pracujícím lidem a zavést 13. důchod pro seniory.

PhDr. Lubomír Zaorálek SOCDEM



