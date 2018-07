Miroslava Němcová: Házení lahví po Babišovi? Ti demonstranti byli frustrovaní

První otázka se týkala toho, jak vnímala poslankyně demonstrace na Malostranském náměstí. Němcová řekla, že se spíše zajímala o to, co se dělo uvnitř. „Daly se čekat,“ myslela si Němcová o projevech nespokojenosti a je prý ráda, že veřejnosti není lhostejné, že se vracejí k moci komunisté. „Naprosto přirozený jev, když se společnost ozve,“ hodnotila konání demonstrace poslankyně.

Anketa Máte radost, že vláda Andreje Babiše získala důvěru Poslanecké sněmovny? Ano 87% Ne 13% hlasovalo: 4410 lidí

Když pak přišly na přetřes lahve vržené na premiéra České republiky, Němcová uvedla, že není zastáncem házení „čehokoliv na kohokoliv“ a připomněla další házecí incidenty, jako na Albertově, kdy byl terčem Miloš Zeman, a dále když se jím stal Jiří Paroubek. Ale dle slov Němcové: „Ti lidé byli frustrovaní, očekávali, že se alespoň sociální demokraté vzchopí a nepřipustí, aby vznikla takováhle vláda.“

Moderátor se ptal, zda házení lahví není devalvace protestu a jeho myšlenek. Podle Němcové není, setkala se prý jen s kultivovanými dámami, které s ní chtěly mluvit. Frustrované prý byly hlavně starší demonstrantky, které zažily život za komunismu, a nechtěly by něco takového „dopřát“ svým dětem.

Že jsou komunisté nebezpeční, o tom má poslankyně jasno. Komunisté nic nedávali zadarmo, můžeme se jen dohadovat, co vlastně chtěli, tvrdí Němcová. „To, co upekli, na světlo boží nemůže, protože by to Andrej Babiš těžko obhajoval před lidmi,“ vyjádřila se k dohodě, kterou Babiš uzavřel. Proto to musí zůstat tajné, myslí si Němcová. Komunisté prý zveřejnili jen část svých požadavků, a zbytek nezveřejní. Chtěli kontrolovat personální politiku a teď to mohou dělat, tvrdí poslankyně za ODS.

Fotogalerie: - Mirka v záplavě květin

Závěrem se moderátor Němcové ptal, zda se sociální demokracie podílí na návratu komunistů k moci? Němcová si myslí, že jelikož je ve vládě, tak se podílí. Zaráží jí akorát míra alibismu. Podle ní: „ČSSD včera naprosto selhala, prohrála svojí budoucnost, odehrála hanebnou roli.“ Údajně opustili všechny podmínky, které měli, jako například nemít stíhaného premiéra nebo zabránit zvolení Tomia Okamury místopředsedou Sněmovny. Miroslava Němcová si myslí, že důvěrou práce ČSSD končí, čímž asi myslí, že ANO bude hlasovat pro své zákony s jinými stranami, než je ČSSD.

Psali jsme: Kalousek, přítel demonstrantů a aktivistů? Je zde VIDEO, které ho nepotěší. Ne, ne to ze včerejška Kdopak se to koukal na fotbal? FOTO ze včerejší sněmovny Pražský dopravní podnik si nechal analyzovat technologie Wi-Fi. Dá za to přes 1,7 milionu Strach z komunistů se rozšířil až za kanál. „Čeští komunisté se vrací do vlády,“ píše britský deník

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas