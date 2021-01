Miroslava Němcová je znechucena

reklama

Student Filosofické fakulty Univerzity Karlovy Jan Palach dospěl na počátku roku 1969 k názoru, že se společnost začala smiřovat se sovětskou okupací Československa a rozhodl se, že se pokusí své spoluobčany vyburcovat k větší aktivitě proti okupantům.

Sáhl k drastickému činu sebeupálení. Psal se16. leden 1969. 19. ledna Palach na následky zranění zemřel.

Předseda vlády Andrej Babiš v těchto dnech na Jana Palacha zavzpomínal.

„I já dnes myslím na památku Jana Palacha, který před 52 lety obětoval život v naději, že jeho čin pomůže národ semknout. Naše země tehdy čelila okupaci, dnes musíme čelit zákeřné pandemii. Proto bych byl velice rád, kdybychom se i my znovu semkli a společně ji porazili,“ vyjádřil své přání Babiš.

Senátorku Němcovou tím zvedl ze židle.

Dáma připomněla, že Jan Palach obětoval to nejcennější, tedy svůj život, když varoval před nastupující normalizací. Andrej Babiš, jenž byl jen o 6 let mladší než Palach, vstoupil za časů normalizace do komunistické strany a nestyděl se dokonce spolupracovat s komunistickou Státní bezpečností.

Psal se rok 1980.

„Jan Palach je 11 let po smrti. Bylo by mu 32 let. Klid mu po smrti dopřán nebyl. V roce 1973 nechají komunisté otevřít jeho hrob, spálí ostatky a popel tajně odvezou z Prahy. Andrej Babiš vstupuje do Komunistické strany Slovenska, je registrován jako důvěrník STB, je mu 26 let,“ osvěžila Němcová paměť svým spoluobčanům.

Pozornost věnovala i roku 1989, kdy v průběhu Palachova týdne dávali lidé najevo, že touží po svobodě a dnešní komunistický poslanec Zdeněk Ondráček v té době tytéž lidi neváhal coby budoucí policista mlátit obuškem.

„Protesty statečných občanů proti komunistické moci během lednového Palachova týdne. Účastníci jsou biti, zatýkáni, vězněni. Pád komunistické moci v listopadu. Andrej Babiš (od roku 1982 registrován jako agent STB s krycím jménem Bureš) je komunistickou nomenklaturou jako spolehlivý soudruh pověřen prací v Maroku. Přečkal zde revoluci a domů se mu nechce ani rok po ní,“ upozornila senátorka.

Nakonec se Němcová dostala až do roku 2021.

„Janu Palachovi by letos bylo 73 let. Dnes, 19. ledna, uplyne 52 let od jeho smrti, umíral tři dny. Byl hlasem volajícím po svobodě národa. Andreji Babišovi bude letos 67 let. I jemu jde o svobodu, ale úplně jinak: je trestně stíhán pro podvody. Je premiérem České republiky, jeho vládu drží u moci komunisté obhajující okupaci Československa v roce 1968. Jedné části společnosti to velmi vadí, druhá je spokojena, třetí je to jedno. Andrej Babiš se nezdráhá marketingově využít odkaz Jana Palacha. Kruh se uzavírá, ale ještě je možno se vzepřít,“ upozornila Němcová.

