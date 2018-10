Miroslava Němcová přirovnala voliče ke zvířeti. Ne zrovna pěknému

Němcová úvodem moderátorovi Martinu Veselovskému řekla, že 28. října na Pražský hrad nepůjde. Pozvánku přitom dostala. „Nechci to nějak demonstrativně oznamovat, ale nejdu tam proto, že jsem tam byla na oslavách státního svátku. Od chvíle, kdy je prezident Miloš Zeman. Ty důvody trvají,“ sdělila Němcová, jež 27. října půjde do Národního divadla na slavnostní uvedení Libuše. Chystá se také do Rudolfina, byla i na výstavách. „Nějak si to vše rovnám a nemyslím si, že ublížím významu tomu svátku, když jej oslavím tímto způsobem,“ řekla Němcová, podle jejíchž slov je určitě co slavit.

„I když nejsem spokojená s posledními osmi, devíti lety, kdy cítím vychýlení od demokratického zakotvení, tak na obhajobu říkám, že 90. léta byla pro mě jako pro člověka mimořádnými lety. 90. léta se určitě dají označit jako rozkvět komunální sféry. Teď, co mě trápí, jsou ta poslední léta. Je zpochybňováno to, co jsme si mysleli, že být zpochybňováno nemůže,“ zmínila Němcová, jež se obává, že je ohrožena demokracie.

„Hlava státu má nápady, nebo svůj politický program formuluje tak, že útočí na základní instituce státu. Z pohledu ochrany demokracie vidím nyní roli Senátu jako velmi významnou,“ zdůraznila Němcová a strefila se i do premiéra Andreje Babiše (ANO), jenž proti Senátu rovněž dlouhodobě bojuje.

A právě v Babišovi vnímá Němcová rovněž ohrožení. „Jeho koncentrace moci, mediální, ekonomické, je obrovskou distorzí a nerovnováhou v tom systému,“ zmínila kriticky Němcová. Jako ohrožení demokracie vnímá i Babišovy výroky ohledně toho, že bude řídit stát jako firmu či že Poslanecká sněmovna je žvanírna.

„Nechápu, proč mu lidé odpouštějí věci, které by ostatním politikům velmi rychle zlomily vaz,“ poznamenala Němcová s tím, že část společnosti tu však nostalgicky vzhlíží k totalitě a komunismu. „Díky Babišovi se cítí být rehabilitováni,“ řekla. Bývalí členové StB našli v Babišovi dle jejích slov svého krysaře – on zapískal na píšťalku a lidé šli za ním.

Závěrem se Němcová vyjádřila k poslanci ODS Václavu Klausovi mladšímu. „Jako demokrat musím přijmout, že je mezi námi někdo, kdo má jiné názory,“ uvedla závěrem Němcová.

