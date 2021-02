Místo nanoroušky obyčejná, ale našijou si tam štítek? A tím vyzráli na vrchnost? Komentátor se tvrdě vysmál Čechům

Z celé pandemie se v hlavách části národa stal podle něj festival národního odboje v pasivní rezistenci. „První cenu vyhrajou ti, kdo budou dělat přesný opak toho, co po nich ‚vrchnost‘ chce, ale zaimprovizují to tak skvěle, že to bude vypadat, že dělají, co mají. Protože čím víc kliček, tím víc ‚zlatý ručičky‘!“ dodal se slovy, že vláda tomu nepomáhá a chová se jako vrchnost.

„V normální zemi s normálním premiérem by třeba pomohlo, kdyby onen premiér v primetime vystoupil na půl hodiny a srozumitelně řekl národu, co se děje, proč se to děje, jak tomu chce zabránit, proč zrovna takto a co tím kterým zákazem sleduje. Kdy jsme něco takového zažili naposledy? To je vlastně jedno, něco mi totiž říká, že dnes bychom u nás sledovali půl hodiny obviňování všech ostatních, proložené nářkem. Tak radši nic, zapomeňme na to... obávám se ale, že to, co kolem sebe vidíme, není jen důsledek naprosto neschopné vlády a chaotického státu. Nezanedbatelnou měrou se na devastaci a rozkladu podílí závislost některých lidí, obětí improvizace, na pocitu, že na to vyzráli. Navíc umocněným o pocit, že ‚nejsou ovce‘, že podle nejlepších českých tradic ‚napálili vrchnost‘ a že jsou ti mýtičtí čeští lidé, na které si jen tak nikdo nepřijde,“ uzavřel.