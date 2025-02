Místo pro Evropany u jednacího stolu? Trumpův muž nepotvrdil nic. Černochová nebude ráda

„Můžete publikum ujistit, že Ukrajinci budou u jednacího stolu a Evropané u něj budou také?“ ptala se moderátorka rozhovoru na konferenci.

„Odpověď na poslední otázku zní ne,“ odpověděl obratem americký velvyslanec Kellogg. Místo Evropy u jednacího stolu se tak jeví čím dál nereálněji.

Evropským státům doporučil, aby se do debaty zapojily skrze podání konkrétních návrhů, mimo jiné Kellogg doporučil zvýšit výdaje na obranu, píše server Euractive. „A svým evropským přátelům bych vzkázal: zapojte se do debaty, ne tím, že si budete stěžovat, že byste mohli, ať už ano nebo ne, být u stolu, ale tím, že přijdete s konkrétními návrhy, nápady, zvýšíte výdaje na obranu,“ řekl Kellogg.

Navíc Kellogg dodal, že zapojení příliš mnoha zemí zničilo proces předchozích mírových rozhovorů mezi Kyjevem a Moskvou. „Nechceme se pouštět do velkých skupinových diskusí,“ řekl Kellogg.

„Naší filozofií není pokračovat v této válce až do smrti všech Ukrajinců. Je tu záměr zastavit krveprolití. Zastavit válku,“ řekl Kellogg s tím, že americký prezident Donald Trump chce dosáhnout dohody o příměří „ve dnech a týdnech“, nikoliv půl roku.

Kellogg nicméně potvrdil, že Ukrajinci samozřejmě u jednacího stolu budou. Dále hovořil o tom, že ačkoliv válka na Ukrajině již trvá třetím rokem, stále se nevedla diskuze, jak by přesně taková jednání měla vypadat. Zmínil, že u jednacího stolu budou pravděpodobně sedět dva protagonisté války a snad jeden prostředník.

???????????? - Can you assure that Ukrainians will be at the table, and Europeans will be at the table?



Keith Kellogg: The answer is no.



Ouch... Guess that reality check stings for the Cocaine Cowboy and his Euro soyboys. pic.twitter.com/4M173MeGit