Místopředseda „chvilkařů“ pohrozil Babišovi akcemi v obcích: Aby bylo vidět, že neprotestuje jen Praha

Člen spolku Milion chvilek pro demokracii zavítal do Českého rozhlasu a zdůraznil, že premiér Andrej Babiš (ANO) musí vyřešit svůj údajný střet zájmů. To je prý ten nejzásadnější požadavek demonstrantů z Letné. Pokud tak předseda vlády neučiní do konce tohoto roku, představí prý Milion chvilek pro demokracii 7. ledna příštího roku plán dalších protestních akcí.

„To, co se dá o tom říct, že nemusí jít jen o velké masové akce, kde by vždy muselo být 300 tisíc lidí, ale o nějaké nové zásahy do veřejného prostoru – být někde mezi lidmi a nějak významně ukázat, že prostě tu je významná část společnosti, které záleží na demokratických pravidlech a která bude pokračovat tak dlouho, dokud se to nevyřeší,“ varoval Roll.

Klíčovou roli mají hrát akce na menších městech a obcích, aby bylo jasné, že proti Babišovi neprotestují zdaleka jen lidé v Praze, i když i v hlavním městě může dojít k další velké demonstraci, pokud se ukáže, že o své místo přijde nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, nebo když prezident Miloš Zeman zastaví možná obnovené trestní řízení šéfa ANO Babiše.

„Tohle je prostě očividné a je potřeba to umět komunikovat a vysvětlovat, což se možná nedaří s těmi jeho voliči, ale myslím si, že má smysl se o to dál pokoušet a že to zásadní, co tady chybělo, byla ta aktivní občanská společnost,“ prozradil Roll.

A jak si tedy Milion chvilek představuje odstřižení Andreje Babiše od jeho firem? „Kdyby je definitivně prodal, tak by bylo zřejmé, že slyší tento hlas a chce mu nějak vyhovět. Zatím dělá všechno pro to, že nás jenom ignoruje a nerespektuje,“ zaznělo z úst hosta Českého rozhlasu.

Nijak zvlášť ho prý neuklidnil ani premiérův projev k 17. listopadu, kde sice předseda vlády mluvil o nutnosti udržet demokracii i pro příští generace, ale Roll nevěří tomu, že Babiš svá slova myslí vážně. „Tváří v tvář stále se zvyšujícímu tlaku na veřejnoprávní média nebo těm lžím o občanské společnosti nebo těch demonstrantech.“

Nekritizoval však jen Andreje Babiše, ale také ministryni spravedlnosti za hnutí ANO Marii Benešovou, která prosazuje zákon o změnách ve státním zastupitelství. Navíc se nekriticky zastávala Andreje Babiše ve věci jeho trestního stíhání. Proto je podle Milionu chvilek v nepořádku, aby byla právě tato dáma ministryní spravedlnosti. „Prostě potom se těžko věří, že to premiér myslí vážně,“ pravil Roll s odkazem na Babišovy spekulace o tom, že demonstranti na Letné byli zaplaceni.

