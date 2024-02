Mladík o Rakušanovi: „Mně se podmínky zlepší. Proč si lidé myslí, že pro ně vláda nic nedělá?“

„Důchodová reforma a zvýšení daní jsou potřeba. Státní kasa na tom není nejlíp a je třeba, aby do ní šlo víc peněz. Pro mou a další generace se tím připravuje zlepšení životních podmínek. S většinou, co Rakušan řekl, souhlasím," sdělil nám šestnáctiletý Jan z Chomutova. A nebyl zdaleka jediným, kdo přijel na „debatu bez cenzury" do Mostu ministra vnitra podpořit.

reklama

Anketa Má Evropa přejít na válečnou ekonomiku, aby se ubránila Rusku? Má 3% Nemá 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4943 lidí

„Z ministerstva je zde jedna asistentka. To, že tady jsou někteří se STAN, to jo. Přijelo se podívat víc lidí," sdělil ParlamentnímListům.cz ministr vnitra a šéf hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Vít Rakušan. V mostecké restauraci Severka, kde se konala jeho další „debata bez cenzury", sklízel oproti očekávání celkem často i potlesk.

Ministr v sebeobraně I.

„Podívej na ty dva stoly. To jsou lidi z vnitra," sdělil mi vždy celkem dobře informovaný fotograf. Pravda, nebo dezinformace? Potvrdit anebo vyvrátit takovou hlášku, na to by člověk potřeboval seznam zaměstnanců ministerstva vnitra s fotografiemi a ten u sebe nikdo běžně nenosí. Nicméně od těch stolů se ozýval největší výsměch kritickým, občas trochu popleteným dotazům a aplaus pro ministra. „V Karviné jsem měl pocit, že tam nikdo nebyl. V Sokolově, jestli bylo pět lidí od nás ze STAN? A tady jich bylo nejvíc, to jo. Ano, přijeli," řekl k tomu Rakušan.

Anketa Má zákon omezit držení střelných zbraní? Má 21% Nemá 76% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 13255 lidí

Ještě před mosteckou debatou zodpověděl ministr vnitra na videu dotazy, kolik jde na tuto akci z našich kapes, kolik nás jako daňové poplatníky tyhle výjezdy stojí: „Ty výjezdy platíme my, jako Starostové. To znamená z našich peněz, které máme. A ochranku, tu mám k dispozici jako ministr celodenně. To znamená vždycky." Pak to musel v Severce ještě zopakovat.

Podpora Vítkovi

Za jeden ze stolů se posadila neúspěšná kandidátka na prezidenta Danuše Nerudová, která za STAN kandiduje ve volbách do Evropského parlamentu a hned si do ní někdo rýpnul, že si tady dělá eurokampaň. „Já jsme tu nemluvila, celou dobu jsem seděla v publiku. Dnešní akce je o Vítkovi. Já ho přijela podpořit, protože to není jednoduché. Je jediný politik z vlády, který se k něčemu takovému odhodlal a já si toho velmi vážím," sdělila ParlamentnímListům.cz a dodala: „Byla jsem vyzvána přes Twitter, abych ho podpořila, tak jsem přijela."

Podle ní je potřeba mluvit se všemi a vědět, co si „jiné skupiny, jiné sociální bubliny" myslí. „Je velmi důležité pochopit způsob jejich uvažování. A Vítek se toho zhostil dobře. Naslouchal, snažil se vysvětlovat. A kdyby tu byl jeden odpůrce, kterého by nahlodal ke změně názoru, tak to považuji za úspěch," pokračovala.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Před Severkou se mě jeden mladík až dojemně zeptal: „Berete i kladné názory?" Šestnáctiletý Jan z Chomutova pak podotkl: „Důchodová reforma a zvýšení daní jsou potřeba. Státní kasa na tom není nejlíp a je třeba, aby do ní šlo víc peněz. Pro mou a další generace se tím připravuje zlepšení životních podmínek. S většinou, co Rakušan řekl, souhlasím. A proč si většina lidí myslí, že pro ně vláda nic nedělá? Špatně to komunikují, to je pravda."

Ministr v sebeobraně II.

Když se šéfa STAN novináři zeptali, proč právě nyní „šňůra" debat bez cenzury, odvětil: „Budí to pozornost, lidé se ptají, dívají, streamuje se to a diskutuje se o tom. To je prostě správně. Nejhorší jsou v jakékoliv době stojatost, zatuchlost, neměnnost, ztráta iluzí. Pokud se tohle nabourá, tak je to v pořádku."

Ohledně dvou minulých prohlášení, tedy zvýšení platů policistům a zestátnění Českých energetických závodů (ČEZ), vysvětlil: „Myslím si, že k přidání policistům by do konce našeho volebního období mělo dojít. Neříkám, že se tak stane nebo že je to dohodnuto. Z mého pohledu by k tomu mělo dojít. O ČEZ to byla kravina. Debaty nejsou jednoduché. Mluvíte v restauraci, bez pauzy, sám a tak dále. Omluvil jsem se. Když udělám kravinu, tak to přiznám!"

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jak Nerudovou, tak i Rakušana požádaly ParlamentníListy.cz na akci o rozhovor. Netvářili se moc nadšeně a svolně. Tak uvidíme...

Psali jsme: Lež Víta Rakušana. Pravda o médiích. Robert Kotzian o mračnech nad svobodou v ČR Zdechovský drtil Rakušana: Ať si přestane dělat PR a maká. Migrační pakt! Budu naštvaný... Přijde Fiala o voliče? Plesl prohlédl taktiku Rakušana „A kolik dostal Rakušan?!“ Babiš dál povede ANO. Fiala s Rakušanem zaútočili. Vrátilo se jim to

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE