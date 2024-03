Mladý Čech: „Jdu bojovat za Ukrajinu, prezidentovi jsem to poslal datovkou.“ Ale je tu varování...

reklama

Ukrajinští obránci jsou v posledních měsících pod velkým tlakem. Především proto, že k nim směřuje mnohem méně pomoci, než po většinu času obrany před ruským vpádem. Americký kongres poslání další pomoci stále blokuje, ale o nutnosti podpořit Ukrajinu mluvil v poslední době i francouzský prezident Emmanuel Macron nebo český premiér Petr Fiala (ODS).

Na sociální síti X se v této souvislosti přihlásil o slovo muž vystupující pod jménem Kuba M., který oznámil, že se chystá odjet na Ukrajinu a pomoct této zemi v obraně jejich území před ruskými uzurpátory. Prozradil, že už prezidentovi Petru Pavlovi poslal žádost o pardon spojený se vstupem do ozbrojených sil Ukrajiny.

„Rozhodl jsem se, že pojedu bojovat na Ukrajinu. Z toho důvodu se brzy promění i tenhle profil. Budu zde vystupovat pod svým občanským jménem s fotkou obličeje a hlavně: odkazem na možnosti podpory, a pravidelnými novinkami. PROSÍM O RT, díky!“ zdůraznil.

Dočkal se podpory.

„Nejodvážnější lidé chodí mezi námi a mnohdy o tom nevíme. Držím palce!“ zaznělo.

Kuba M. poděkoval.

Padla však také věta, že důležitější je Ukrajině pomáhat delší dobu, než padnout přímo na linii doteku.

„Máte nějaké bojové zkušenosti. Jestli ne, prosím pomáhejte ale někde dál od bojové linie. Zemřít není hrdinství,“ zdůraznil jeden z diskutujících.

Kuba M. podotkl, že má podle svého názoru dostatečnou kvalifikaci pro účast v boji, podobnou jako většina mobilizovaných. A konstatoval, že v Česku má spousta lidí možnost zvednout se a jít bránit Ukrajinu.

„Na co tady čekáme? Spousta z nás má reálnou možnost zvednout svůj zadek a odjet na Ukrajinu.“

Dostalo se mu varování, aby neskončil jen jako „maso do mlýnku“.

Zároveň ukázal, že rozhodně nestál na straně zemřelého opozičního ruského politika Alexeje Navalného a zdůraznil, že mezi Navalným a ruským prezidentem Vladimirem Putinem není moc velký. Jediný rozdíl byl podle něj v tom, že Putin je u moci, zatímco Navalnyj nebyl.

„Protože to pořád spousta lidí nechápe, vysvětlíme si rozdíl mezi obrázky níže: Vlevo se nachází ruská imperialistická svině, co u moci JE, a vpravo pak vidíme ruskou imperialistickou svini, co u moci NENÍ. To je vše přátelé. Takhle jednoduchý to je,“ napsal k fotkám oběma mužů. Podle ostatních příspěvků je dotyčný s největší pravděpodobností anarchista.

Není přitom bez zajímavosti byl na Ukrajině i ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan. A hovořil právě o mladých lidech, kteří při bojích zemřeli.

„Jsem dnes ve Lvově. Takhle vypadá smutná daň za naše bezpečí. Po jednání s ministrem jsme šli položit květiny na vojenský hřbitov, který se od začátku invaze stále rozšiřuje. Leží na něm obránci svobody, nejen té ukrajinské, ale i ve zbytku Evropy. Mladými lidmi se bohužel bude plnit dál, dokud Ukrajina nevyžene ruské okupanty ze své země. Kdy to bude, závisí i na nás a naší pomoci. Jsem rád, že od začátku stojíme v čele těch, kdo to ví a pomáhají,“ napsal na sociální síti X ke svému videu, na kterém stál na hřbitově a vyjádřil naději, že se na hřbitovech přestanou plnit nové a nové řady hrobů ukrajinských padlých.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jsem dnes ve Lvově. ??? Takhle vypadá smutná daň za naše bezpečí. Po jednání s ministrem jsme šli položit květiny na vojenský hřbitov, který se od začátku invaze stále rozšiřuje. Leží na něm obránci svobody, nejen té ukrajinské, ale i ve zbytku Evropy. Mladými lidmi se bohužel… pic.twitter.com/NBYNSlbIXO — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) March 1, 2024

Psali jsme: Ukrajinci ustupovali. Přijel Syrskyj, začali útočit. Ale ty ztráty... „Nemá rád ukrajinské obilí“. Úplný prd. Babiš ohromil internet s kohoutem „Evropský parlament vítá zřízení Nástroje pro Ukrajinu“. Gregorová má radost, David varuje Ukrajinské zemědělce chtějí odvádět přímo z pole. A kdo zaseje, ptají se slavné noviny

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.