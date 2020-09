Mlčte, utřel Babiš WHO. Navážela se do nás kvůli COVIDu-19

reklama

"Čtu, co teď vydala WHO. Ta WHO, která nedoporučila roušky a ani nevěděla, že je pandemie. Podle mě by měla mlčet. A pro česká média, která stále kritizují a píšou, jak to nezvládáme, posílám statistiku počtu úmrtí v evropských státech na milion obyvatel. Jsme na tom velmi dobře," uvedl premiér. O změně v trasování nyní diskutují experti ministerstva zdravotnictví. Babiš avizoval její zveřejnění do pátku. Vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula ČTK napsal, že "změna trasování bude ještě diskutována".

Čtu, co teď vydala @WHO. Ta WHO, která nedoporučila roušky a ani nevěděla, že je pandemie. Podle mě by měla mlčet. A pro česká média, která stále kritizují a píšou, jak to nezvládáme, posílám statistiku počtu úmrtí v evropských státech na milion obyvatel. Jsme na tom velmi dobře. pic.twitter.com/ygcoY6nEfe — Andrej Babiš (@AndrejBabis) September 8, 2020

Anketa Vyhraje hnutí ANO krajské volby? Vyhraje 76% Vyhraje, ale méně, než si Babiš představuje 16% Nevyhraje 8% hlasovalo: 2716 lidí

Situace v Česku je podle české pobočky WHO nyní znepokojivá. Data ukazují rostoucí úroveň šíření infekce napříč kraji a okresy a přibylo hospitalizovaných pacientů s covidem-19, včetně těch, kteří jsou ve vážném stavu. Řešením není zastavit trasování kontaktů nakažených, ale zvýšit kapacity, uvedla pobočka na Facebooku. "Testování, trasování kontaktů a izolace nemají žádnou jinou alternativu ve zvládání covid-19. Ani u nás, ani kdekoliv jinde," uvedla zdravotnická organizace a doplnila, že testování na covid-19 se značně rozšířilo a ukazuje dobré výsledky.

Denní nárůst nakažených v Česku v pondělí překonal pošesté od začátku epidemie pětistovku a aktuálně nakažených je přes 8400 lidí.

Spolu se změnou trasování Babiš mluvil také o možnosti, že by do karantény nemuseli ti, kteří při kontaktu s nakaženým měli na ústech respirátor. Prymula diskusi o tom označil za mediální bublinu. "I tam, kde lidé dodržovali roušky a vzdálenost, by do karantény nemuseli. Pokud mají všichni roušky, není problém. Respirátor má význam třeba u učitelů, když žáci ve třídě roušky nemají," napsal ČTK.

Psali jsme: Šimral (Piráti): Naše magistrátní koalice podporuje rozvoj sportu v Praze všemi silami Ze Spolany prý drobně unikla technická kapalina. Místní čtenář nám to však popsal jinak Babiš vynadal Němcům. Pak se pochválil Ministerstvo zahraničí: Prohlášení ASEM k pandemii COVID-19

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.