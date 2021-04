Mluvíte o konci vlády Babiše, tak jaké máte řešení? Fiala, Bartoš i Okamura ukazují karty

Komunisté vypověděli v tomto týdnu dohodu o toleranci menšinové vlády hnutí ANO a ČSSD; jsou ochotní případně podpořit i případné hlasování o nedůvěře, které hodlá vyvolat koalice SPOLU, jak avizovala. Možný konec Babišovy vlády se zdá být reálnější víc než kdy dřív. Seznam Zprávy oslovil některé předsedy stran, co by mělo následovat dál a kdo by byl ideálním předsedou vlády. Předseda SPD Tomio Okamura by navrhl do čela vlády Bartoše, Fialu nebo Pekarovou Adamovou. „Stihli by se do řádných voleb za krátkou dobu znemožnit tak, jako současná vláda,“ uvedl.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš a lídr koalice Pirátů a STAN upozorňuje, že vyslovení nedůvěry vládě, jak navrhuje SPOLU, není nejlepší řešení. „Znamenalo by to faktické předání moci do rukou prezidenta Zemana, který deklaroval, že nechá dovládnout vládu Babiše i bez důvěry,“ uvedl Bartoš, s tím, že chtějí jít cestou případného rozpuštění Sněmovny.

Předseda ODS Petr Fiala jako nejlepší variantu vidí předčasné volby. „Nejlepší řešení současné situace by byly volby co nejdříve. Ať rozhodnou občané, jakou politiku si přejí,“ míní.

Zajímavou odpověď na otázku, kdo by byl ideálním předsedou vlády pro toto složité období, nabídl šéf hnutí SPD Tomio Okamura. „Čistě politicky by byl ‚ideál‘ do termínu říjnových voleb třeba pan Bartoš z Pirátů, pan Fiala z ODS nebo třeba paní Pekarová z TOP 09, jelikož by se do řádných voleb stihli za krátkou dobu znemožnit tak, jako současná vláda,“ sdělil.

Rychle by se podle Okamury ukázalo, že jejich návrhy nejsou řešením, takže by je to oslabilo ve volbách. „Zároveň by nestihli napáchat v republice tolik škody. Ale pokud vaši otázku vezmeme vážně, tak ideál v dnešní době by byl ekonom se zdravým rozumem – a takových jmen je několik,“ doplnil.

Ekonomové nezávislí na politice by si pak mohli dovolit luxus dělat kroky, které budou prospěšné všem, nikoli jen úzké skupině vybraných lobbistů či zájmových skupin.

Premiér Andrej Babiš nevidí důvod, proč by měla vláda znovu žádat o důvěru. „Pár měsíců před volbami nemá smysl destabilizovat situaci,“ uvedl.

