Mobilní signál v celém pražském metru bude do roku 2022

Pokrytí celého pražského metra včetně tunelů mobilním signálem bude v provozu do roku 2022. Dozorčí rada pražského dopravního podniku (DPP) dnes schválila smlouvu s konsorciem operátorů. Smlouva bude uzavřena na 20 let a za prvních deset let operátoři vyplatí dopravnímu podniku 120 milionů korun. ČTK o tom dnes informovalo vedení metropole a představitelé dozorčí rady DPP.

V první etapě bude signál zaveden mezi osmi stanicemi metra C, mezi Muzeem a Roztyly by měl být signál do konce letošního října. Zařízení budou do stanic a tunelů metra instalována v noci, kdy metro nejezdí, aby se nemusel přerušovat provoz.

Jednání mezi operátory a městem trvalo několik let. Překážkou v zavádění signálu v metru byla otázka, zda za to má platit město operátorům, či naopak. Nakonec operátoři zaplatí za podnikání v metru 120 milionů korun. Dřívější nabídky byly nižší. „Pokud uvážíme, že ta počáteční nabídka ze strany konsorcia mobilních operátorů byla ve výši 20 milionů korun, tak to je v zásadě šestinásobek té počáteční částky a myslím si, že je to částka více než odpovídající,“ řekl předseda dozorčí rady DPP Lukáš Kaucký (ČSSD).

Pro smlouvu nehlasovali zástupci Starostů a Zelených

Otázkou také bylo to, zda získá město informace o pohybu cestujících kvůli přepravním průzkumům. Praha chtěla původně online přístup k datům, za což chtěli operátoři vysoké poplatky. Podle schválené smlouvy město nakonec dostane data tehdy, když je bude potřebovat. „V okamžiku, kdy Ropid, respektive dopravní podnik na základě pokynu Ropidu bude chtít změřit ta data, budeme chtít mít ta data, tak je dostaneme k dispozici,“ řekl náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD). Praha chce data využívat minimálně dvakrát ročně.

Pro smlouvu nehlasovali zástupci Starostů a Zelených. „Pro smlouvu jsme připraveni hlasovat, jakmile bude k dispozici připravená analýza nejvýhodnějšího způsobu pokrytí metra mobilním signálem, proběhne výběrové řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a do odůvodnění snížené ceny za nájem prostor bude doplněn důvod poskytování veřejné služby,“ uvedla náměstkyně primátorky Petra Kolínská (SZ/Trojkoalice). Cena v místě a čase obvyklá byla podle Kolínské stanovena na 260 milionů.

Dopravní podnik v tuto chvíli také připravuje zavádění nekomerční wi-fi v metru, která bude primárně pro technologické zabezpečení metra. „My počítáme s tím, že jeden až dva kanály v té multikanálové wi-fi, kterou už jsme spustili v tunelech a ve vestibulech, tak že bychom uvolnili pro nekomerční využití našim cestujícím,“ řekl ředitel DPP Martin Gillar.

Nyní je mobilním signálem pokryto všech 58 stanic metra, z nichž některé, například stanice Depo Hostivař, využívají i signálu venkovních vysílačů. V nových stanicích metra A mezi Bořislavkou a Motolem zavedli operátoři pokrytí signálem GSM, 3G a rychlým internetem LTE a to včetně tunelů. V ostatních stanicích je zajištěno pokrytí jen prostřednictvím technologie GSM vhodné pro telefonování.

autor: mp