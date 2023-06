Moc šetříte, zdraží vám elektřina. Až o 10 tisíc. A další platba

MONITORING Ekonom Lukáš Kovanda má za to, že krátce před novými sněmovními volbami pomůže současnému premiérovi Petru Fialovi (ODS) pokles inflace, i díky poklesu cen energií, a Fiala tak možná vyhraje i příští volby. Jenže podle deníku Právo to může být přesně obráceně. Prý se může stát, že cena elektřiny opět výrazně zdraží. I proto, že moc šetříte.

Současná data z voličských průzkumů ukazují, že politické scéně kraluje Andrej Babiš se svým hnutím ANO. Podle průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi by získal 33,5 procenta hlasů, pokud by se teď konaly volby. Trojkoalice SPOLU by zůstala až za hnutím ANO. Konkrétně ODS by získala 17 procent, lidovci 4 procenta a TOP 09 3,5 procenta.

Jenže ekonom Lukáš Kovanda na twitteru naznačil, že existuje možnost, že stávající předseda ODS a premiér Petr Fiala se SPOLU volby vyhraje. Jak? K vítězství mu mohou pomoct zprávy ze zahraničí.

„Ekonomický vývoj ve světě chystá Fialově vládě hezký dárek, který jí zřejmě zásadně pomůže vyhrát další sněmovní volby: Inflace už v příštím roce dramaticky klesne. Druhá největší švýcarská banka, Julius Bär, prognózuje už pro příští rok Česku inflaci jen 1,1 %. Ve volebním roce 2025 se podle všech světových finančních institucí, které v uplynulých dnech zveřejnily svoji prognózu, bude inflace v ČR pohybovat poblíž cíle České národní banky ve výši 2 %. Nosným heslem dalších sněmovních voleb by tak mohlo být něco ve smyslu ‚Zkrotili jsme Babišovu drahotu.‘ Volič se už nebude pídit po tom, co se stalo a kdo, resp. jaké ekonomické zákonitosti a mezinárodní vlivy ve skutečnosti inflaci srazily,“ poznamenal Kovanda na twitteru.

A odkázal na svůj text z Lidových novin.

„Tak jako za ‚Babišovou drahotou‘ stály hlavně zahraniční vlivy, tak stojí i za jejím zkrocením. To už ale volič řešit nebude,“ poznamenal Kovanda, který v textu poukazoval také na to, že díky mezinárodní situaci poklesnou oproti loňské zimě také ceny energií.



Středeční deník Právo upozornil, že platby za energie mohou lidem opět notně vzrůst. Především kvůli nárůstu platby za distribuci energií, a to až o čtvrtinu. Další zásah do peněženky může způsobit případné obnovení plateb domácností za obnovitelné zdroje. Náklady na energie by tak mohly vzrůst o tisíce korun.

„Platby na podporu obnovitelných zdrojů mají lidé odpuštěny od loňského října. Předtím spotřebitelé za každou spotřebovanou megawatthodinu elektřiny platili na tuto podporu 600 korun. Za rok 2021 tak na podpoře celkem uhradili zhruba 16 miliard korun. Letos to za ně platí stát. Lidé by si tak v souhrnu připlatili ročně tisíce,“ uvedl k tématu list.

Vláda prý o energetice zatím debatuje a řeší, co dál.

Marketingový ředitel společnosti Centropol Jiří Matoušek konstatoval, že pokud se stát do věci nevloží, u plateb za distribuci bude muset dojít k meziročnímu zvýšení o 15 až 25 procent. K tomuto zdražení podle Matouška dojde i proto, že lidé energiemi moc šetří.

„Podle něj je totiž potřeba pokrýt nejen ztráty v přenosové soustavě za jednotkově vyšší ceny, nýbrž také kompenzovat pokles spotřeby, tedy rozpočítat náklady na menší počet odebraných megawatthodin elektřiny a zemního plynu,“ uvedl k tématu list.

U nejběžnější sazby D02d by při standardní spotřebě narostly náklady o 3800 korun. Pokud někdo elektřinou i topí, může si připlatit až 10 tisíc korun.

