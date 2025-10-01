Mohl mít klid v Itálii, chce změnit Česko. Horský vůdce jde za Šlachtu

Proč jste se rozhodl kandidovat právě za Přísahu a právě v Královéhradeckém kraji? Co byl ten moment, kdy jste si řekl, že má smysl vstoupit do celostátní politiky?
To rozhodnutí ve mně zrálo několik let. Šest let chodím do Poslanecké sněmovny, usiluji o schůzky, s každým poslancem jednám zvlášť. Někdy mám pocit, že prosazuji návrh zákonů po jednom písmenu. Jednání jsou nekonečná, neefektivní. Přitom jde o věci, které zachraňují životy. Bezpečnost na horách, nebo řeší lepší podmínky ve sportu a cestovním ruchu.
Nemohl jsem se na to dále dívat z křesla obýváku. Nemohl jsem jen nadávat v hospodě, jak stát zasahuje do života občanů a páchá v některých oblastech víc škody než užitku. Každý má volbu, buď kritizuje z pohodlí domova, nebo vstane a začne něco dělat. Já jsem se rozhodl vstát.
Proč Přísaha? S Petrem Vokřálem se známe od dětství, společně jsme začínali na lyžích. Máme stejně nastavený morální kompas a to je v politice zásadní. S nikým jiným bych do toho nešel. Když mi před rokem představil Roberta Šlachtu a jeho vizi, okamžitě jsem věděl, že naše hodnoty jsou v souladu. Bezpečnost, spravedlnost, fair play pro všechny. Jeden metr na všechny, žádné výjimky. To není jen heslo, to je můj životní postoj.
Kandiduji jako nezávislý odborník. Nejsem členem hnutí, ale sdílím jejich hodnoty. Děláme to ze srdce, nezištně. Ne pro kariéru či peníze, ty mám ze svého podnikání. Jdu tam prosadit konkrétní změny v oblastech, kterým rozumím.
A proč Královéhradecký kraj? Není to náhoda. Jako dítě jsem trénoval v Orlických horách – Říčky, Čenkovice, Deštné. Ve Špindlerově Mlýně jsem začínal učit lyžování, dělal první trenérské kurzy. Mám tu projekty, přátele, znám místní problémy. Od září jsem v kampani na ulicích, náměstích, na horách. Nejsem politik na otočku, který přijel týden před volbami.
Královéhradecký kraj je můj druhý domov. Vrátil jsem se sem po dvaceti letech v Alpách s know-how, které můžu využít pro náš region. Z Alp do Krkonoš to není jen symbolická cesta. Je to můj závazek vůči kraji, který mě naučil lyžovat.
Přísaha je vnímána jako hnutí pro pořádek a spravedlnost. Jak se podle vás tyto hodnoty potkávají s prostředím hor a cestovního ruchu, kde se často střetává byznys, příroda a bezpečnost lidí?
Hodnoty Přísahy, kterými jsou pořádek, spravedlnost a fair play, jsou přesně to, co na našich horách chybí. „Jeden metr pro všechny“ znamená stejná pravidla pro všechny horské průvodce a vůdce – není férové, aby tutéž činnost mohli beztrestně vykonávat nekvalifikovaní nebo nedostatečně kvalifikovaní průvodci vedle těch, kteří poctivě absolvují náročné vzdělání podle mezinárodních standardů. Žádná protekce, žádné výjimky. Fair play znamená konec nekalé soutěže a transparentní podmínky pro všechny.
Největší problém vidím v nekvalifikovaných průvodcích a vůdcích, kteří ohrožují životy lidí. Vzdělávací byznys, kde kvantita převládá nad kvalitou. Kšeftuje se s licencemi a certifikáty, rozsah i obsah vzdělání je redukován za účelem dosažení co největšího zisku. Výsledek? Nedostatečně kvalifikovaní horští průvodci a vůdci, kteří svou nedostatečnou odborností ohrožují životy svých klientů.
Když byznys lobby lobbuje u politiků za zachování tohoto chaotického a rozvolněného stavu, protože jim to vyhovuje, byznys vítězí nad bezpečností. Cui bono? Komu to prospívá? Určitě ne lidem, kteří pak končí v nemocnici nebo hůř.
Neviditelná ruka trhu bezpečnost a ochranu života a zdraví nevyřeší. Naopak, trh prahnoucí jen po zisku jde přesně opačným směrem, což ohrožuje bezpečnost i životy. Proto je nutný zásah, ale ne ze strany státu, který není schopen dobré správy. Řešením je přenesení působnosti na samosprávu, která se svým samoregulačním účinkem postará o zajištění adekvátní a nezbytné odbornosti. To nejlépe ochrání životy a zajistí bezpečnost na horách při výkonu těchto rizikových činností.
Totéž se týká i instruktorů lyžování. Sice při výuce nedochází k tragickým ztrátám na životech klientů, ale lyžování je vysoce riziková aktivita s vysokým indexem úrazovosti. I zde je dán veřejný zájem na tom, aby příslušná odbornost byla na adekvátní úrovni.
Moje řešení vychází přímo z hodnot Přísahy, profesní samosprávy pro rizikové horské profese. Princip je jednoduchý: správovaní se spravují sami. Odborníci přímo z profese nejlépe vědí, jak profesi nastavit, včetně odborné způsobilosti, dohledu nad jejím udělováním i dohledu nad výkonem činnosti. To úředník od stolu v Praze není schopen nastavit.
To není regulace, ale deregulace. Stát přenáší regulaci na samosprávu, která se samoreguluje. Výsledek podle principu Přísahy: "méně státu, více věcí v rukou občanů" rovná se štíhlý stát, rychlý stát.
V Alpách fungují profesní samosprávy horských profesí více než 100 let. Ve Švýcarsku má samospráva horských vůdců přibližně 130letou tradici. Funguje to, protože tam platí fair play. Transparentní pravidla znamenají spravedlnost. Kontrola a sankce zajišťují vymahatelnost - a to právě zajistí samospráva, protože stát zde selhává.
Hory nejsou jen byznys. Jsou to místa, kde se střetává příroda, člověk a podnikání. A právě hodnoty Přísahy - pořádek, spravedlnost a fair play - jsou klíčem k tomu, aby z tohoto střetu profitovali všichni: místní lidé, podnikatelé, turisté i příroda sama. Bezpečnost musí být vždy na prvním místě. Žádný zisk nestojí za lidský život.
Královéhradecký kraj čelí demografické katastrofě. Za posledních 20 let jsme ztratili pětinu mladých lidí. Podle ÚZIS nás v letech 2035-2040 čeká zdvojnásobení počtu seniorů. Dva důchodci na jednoho pracujícího. Máme 10 let na řešení, jinak bude pozdě. Proto se v prvním roce zaměřím na tři provázané priority, které zastaví odliv obyvatel.
První priorita: Dostupná zdravotní péče - lékař pro každého
V kraji je 24 000 dospělých bez praktického lékaře a 6 000 dětí bez pediatra. Mladé rodiny odcházejí tam, kde mají jistotu péče. Pomohu prosadit stipendijní program pro studenty medicíny se závazkem pět let práce v kraji.
Zavedeme výhodné poukázky na pohyb pro zdraví pro každého pojištěnce. Každá koruna do prevence ušetří 8-10 korun na léčbě. To jsou miliardy úspor a hlavně zdravější populace, která bude pracovat, ne ležet v nemocnicích. Součástí programu Aktivní region KHK je výstavba sítě cyklostezek - bezpečné cesty do práce a školy. Sport jako prevence ušetří 40 miliard korun ročně na zdravotnictví (podle provedených studií).
Druhá priorita: Práce, podnikání a dopravní infrastruktura - motor ekonomiky
Pouze 33% mladých plánuje zůstat v kraji. Pomohu prosadit duální systém vzdělávání - smlouva škola-firma-student od prvního ročníku. Student má garanci práce přímo v regionu, ne v Praze. Využijeme rozsáhlé plochy brownfieldů po textilkách v Trutnově, Dvoře Králové a Jaroměři a místo rozpadlých budov tam budou moderní podniky.
Klíčová je dopravní infrastruktura. D11 je symbolem čtyřicetiletého selhání. Každý rok zpoždění znamená ztrátu miliard korun pro region. Pomohu prosadit garantované financování dopravy na 6+6 let dopředu. To znamená konec každoročního handrkování o rozpočtu. Stabilní financování znamená lepší ceny od dodavatelů o 10-15 %, to znamená miliardy úspor ročně pro celou Českou republiku. D11 otevře bránu k 38 milionům Poláků, přivede půl milionu turistů ročně do Krkonoš, přinese miliardy korun do ekonomiky kraje a vytvoří tisíce nových pracovních míst.
Zasadím se o daňovou reformu. Rovná daň 17% a první rok bez daní pro ty, kdo vytvoří alespoň dvě pracovní místa. Sloučíme kontrolní orgány, digitalizace podle estonského modelu a vše vyřídíte online za 15 minut. Vrátíme systém, kdy nemocenskou od třetího dne platí stát. To firmám ušetří miliony.
Chceme garantovat minimálně tři spoje denně z každé obce do okresního města. Senioři z malých obcí se musí dostat k lékaři, mladí do práce. Pomohu prosadit jednotný kilometrický tarif - 120 kilometrů bude stát stejně, ať jedete vlakem nebo autobusem, z Hradce do Pardubic nebo z Trutnova do Prahy.
Třetí priorita: Dostupné bydlení - mladé rodiny zůstanou doma
Průměrný byt v Hradci stojí 3 až 5 milionů, to je až deset ročních platů. Pomohu prosadit státní program 20 000 nájemních bytů ročně s garancí na 25 let. Družstevní bydlení - vstupní vklad jen 200-300 tisíc místo 2 milionů na hypotéku. Bezúročné půjčky pro mladé rodiny s garancí státu s odpuštěním části za každé dítě.
Zkrátíme stavební řízení na dva měsíce pro rodinný dům. Zvýšíme rodičovský příspěvek s valorizací. Zastrojujeme důchod na 65 letech - to uvolní tisíce míst pro mladé.
Toto nejsou sliby - je to plán s termíny a čísly. Demografická bomba tiká. Buď jednáme teď, nebo náš kraj vykrvácí.
Region se potýká s odlivem mladých lidí a s drahým bydlením. Jak chcete motivovat mladé rodiny, aby v kraji zůstaly, a co udělat, aby si mohly dovolit bydlení?"
Jak jsem zmínil v našich prioritách, kraj čelí demografické katastrofě - ztráta pětiny mladých lidí, pouze 33% studentů plánuje zůstat. Situace s bydlením je kritická - průměrný byt v Hradci stojí 3-5 milionů korun, což je 8-10 ročních platů.
Podle programu Přísahy postavíme 20 000 státních nájemních bytů ročně s garancí nájmu na 25 let. Družstevní bydlení - stát a obce poskytnou pozemky, družstva zajistí výstavbu. Vstupní vklad 200-300 tisíc místo milionových hypoték.
Zavedeme státní záruky za hypotéky speciálně pro mladé rodiny bez historie příjmů a majetku. Pro absolventy, začínající podnikatele, rodiče po rodičovské. Ti všichni dnes nemají šanci na hypotéku, přestože mají stabilní budoucnost. Stát bude dotovat část úroků - čím více dětí, tím větší dotace. Bezúročné půjčky s prodlouženou splatností pomohou s prvním bydlením. Příspěvek na bydlení podle příjmu a počtu dětí.
Transformace brownfieldů - desítky hektarů po textilkách v Trutnově, Dvoře Králové, Jaroměři. Zbouráme, vyčistíme, postavíme byty. Stavební řízení zkrátíme - rodinný dům 2 měsíce, bytový projekt 6 měsíců.
Zlepšíme duální systém vzdělávání - smlouva škola-firma-student od prvního ročníku. Student dostane stipendium a garanci práce přímo v regionu. Žádné stěhování do Prahy. Vytvoříme kampus technických škol v Hradci - bez technického vzdělání nemůžeme konkurovat.
Pro Broumovsko s nejvyšší nezaměstnaností speciální program podpory. Protože přijatelná doba dojížďky je 28 minut, vytvoříme pracovní místa v dosahu, ne vše soustředíme do Hradce.
Rovná daň 17% - mladé rodiny i firmy ušetří. První rok výrazné daňové úlevy pro začínající podnikatele vytvářející nová místa. Sloučíme kontrolní orgány, digitalizace podle estonského modelu - vše online za 15 minut.
Navýšení rodičovského příspěvku s automatickou valorizací. Zastropujeme důchodový věk na 65 letech - uvolní tisíce míst pro mladé. Stipendijní programy pro mediky se závazkem působení v kraji. Rozšíření kapacit školek a jeslí.
Projekt Aktivní region KHK - síť cyklostezek znamená bezpečné cesty do školy i do práce.
Jak to financovat? Fond rozvoje bydlení, EU fondy, úspory ze sloučení ministerstev (3,3 mld. ročně). Rovná daň paradoxně přinese více - omezení šedé ekonomiky.
Nezastavíme odliv krásnými slovy, ale konkrétními kroky. Mladí neodcházejí z rozmaru - chybí jim perspektiva. My jim ji dáme.
Průzkumy Přísahu dlouhodobě ukazují kolem tří procent, ale vidíme i náznaky růstu a potenciál nad pět procent. Jak chcete právě v Královéhradeckém kraji přetavit známost značky ve skutečný průlom? Jaké skupiny voličů chcete oslovit jako první a čím?
Značka Přísaha má v kraji silný potenciál - Robert Šlachta a jeho tým má důvěru lidí, kteří chtějí pořádek, bezpečnost a spravedlnost, boj proti korupci a dalším nešvarům. Mým úkolem je ukázat, že máme konkrétní řešení pro problémy kraje.
Před těmito volbami je skutečně velká skupina nerozhodnutých voličů. Nechtějí ani představitele současné vlády, ani té předchozí. Hledají alternativy. Z nabídky alternativních subjektů jsme přesvědčeni, že Přísaha má nejkvalitnější a realistický program. A k tomu tým zkušených odborníků - ne jen slova na papíře, ale záruku kvalifikované realizace. Zde je velká šance pro Přísahu. Na průzkumy tolik nehledíme - před eurovolbami byly značné odchylky proti výsledné realitě.
Řešíme kritické oblasti, které lidi pálí nejvíc. Dostupná zdravotní péče - 24 000 lidí bez praktika, stipendia pro mediky. Dopravní infrastruktura - dokončení D11, garantované financování. Trh práce - duální vzdělávání, práce v regionu, ne exodus do Prahy. Podpora podnikání - sloučení kontrolních orgánů, konec šikany živnostníků. Dostupné bydlení - 20 000 nových nájemních bytů ročně, družstevní výstavba.
Daňová reforma - rovná daň 17%, víc peněz v peněženkách občanů. Nulová DPH na základní potraviny - chleba, mléko, máslo, vejce. Průměrná rodina ušetří tisíce korun ročně. To osloví každého, kdo dnes počítá každou korunu při nákupu.
Program Pomoc jednatelům a živnostníkům po covidu - oddlužení těch, kteří ručili osobním majetkem za své firmy zničené vládními opatřeními. V Královéhradeckém kraji to pomůže stovkám rodin, které stále splácí dluhy z lockdownů.
Cestovní ruch má v kraji obrovský nevyužitý potenciál - může přinést růst ekonomiky a tisíce nových pracovních míst. Transformace na ministerstvo cestovního ruchu a sportu. Podpora sportu, pohybu pro zdraví a aktivního životního stylu - prevence civilizačních chorob, miliardové úspory ve zdravotnictví.
Bezpečnost - zákonně garantované 1% HDP na policii, hasiče a vnitřní bezpečnost. V kraji to znamená více policistů na ulicích, ne za stolem s papíry. Obnovíme specializované útvary - finanční kriminalita, organizovaný zločin, kybernetika. Smrt korupci není jen heslo - prosadíme zabavování nelegálně nabytého majetku pocházejícího z trestné činnosti. Konec tunelování veřejných zakázek, konec klientelismu. V kraji to znamená férové podmínky pro všechny podnikatele, ne jen pro kamarády politiků.
Odmítneme emisní povolenky ETS II pro domácnosti - i za cenu pokut z Bruselu. Lidé v kraji nebudou platit za topení a dopravu dvakrát tolik. To je reálná úspora tisíců korun ročně pro každou rodinu.
Mladé lidi oslovíme i ochranou digitální svobody - odmítáme Chat Control, bruselské šmírování soukromých zpráv. Přísaha je jediná strana, která aktivně bojuje proti digitální totalitě.
Nejsme jednoúčelové hnutí. Investice do vzdělání - technické obory pro potřeby kraje. Zeštíhlení státu ze 16 na 12 ministerstev = 3,3 miliardy úspor ročně. To jsou peníze na stipendia pro mediky, cyklostezky, podporu podnikatelů. Ne na úředníky v Praze.
Můj vztah ke kraji je moje výhoda. Vracím se z Alp s know-how a konkrétními návrhy.
Kampaň vedu od září - náměstí, trhy, zapomenuté regiony. Lidem neukazuji plakáty, ale konkrétní návrhy řešení jejich problémů. A hlavně - Přísaha má nejkonkrétnější program ze všech stran. Rovná daň 17%, nulová DPH na potraviny, 20 000 bytů ročně, 1% HDP na bezpečnost, zabavení nelegálního majetku. To nejsou sliby, to jsou čísla s termíny.
Voliči už nechtějí prázdné fráze. Chtějí konkrétní řešení s jasnou cenou a termínem. Přísaha jim to dává - jeden metr pro všechny, žádné výjimky. A já to v Královéhradeckém kraji garantuji svým jménem a dvacetiletou praxí z Alp.
Upřímně, co bude vaše osobní „měřítko úspěchu"? Kdy si večer voleb řeknete, že to stálo za to?
Budu upřímný - mám tři úrovně úspěchu.
První úroveň - vstup do Sněmovny. Pokud Přísaha překročí 5% a měli bychom alespoň 1 mandát za KHK, konečně budu moci předložit své legislativní návrhy, včetně připraveného Zákona o bezpečném pohybu na horách přímo, ne přes prostředníky. Po šesti letech chození do Sněmovny jako host budu moci konečně sedět v lavici, hlasovat a hlavně pracovat a pracovat. Pro voliče. Pro nás všechny. To je minimální cíl - dělat vše zevnitř a vyjednávat podporu pro rozumné návrhy.
Druhá úroveň - silný klub Přísahy. Pokud získáme více mandátů a vytvoříme vlastní klub poslanců, budeme reálnou silou. Ne jen hlasem v opozici, ale jazýčkem na vahách. Tehdy pomůžeme prosadit klíčové body - rovnou daň 17%, garantované financování dopravy, transformaci MMR na ministerstvo cestovního ruchu a sportu. S více poslanci dokážeme blokovat škodlivé zákony a prosazovat ty správné. Sám chci dělat aktivní a pragmatickou vnitřní diplomacii a i názorově rozdílné poslanecké kluby spojovat pro hlasování rozumných návrhů, ne rozdělovat.
Třetí úroveň - změna politické kultury. To je můj největší sen. Aby se Přísaha stala vzorem, že politika může fungovat jinak. Bez klientelismu, bez korupce, bez cirkusu ve Sněmovně. Jeden metr pro všechny - moje "fair play pro všechny" - to není jen heslo, to je nový standard. Pokud za čtyři roky budou i ostatní strany schopny převzít naše principy transparentnosti a férovosti, pak jsme skutečně vyhráli.
Ale víte, co je pro mě nejdůležitější? Osobní integrita. Večer voleb si chci říct: "Nezklamal jsem sám sebe." Nekoupil jsem si hlasy populismem. Nesliboval jsem nemožné. Řekl jsem lidem pravdu - i když nebyla vždy příjemná. Předložil jsem konkrétní řešení s čísly a termíny. Zůstal jsem věrný principům čestnosti a férovosti.
Mám bohaté zkušenosti ze zahraničí. Mohl jsem zůstat v Itálii, mít klid, vydělávat peníze. Ale vrátil jsem se, protože věřím, že můžu pomoct. Pokud dostanu mandát, využiji každý den těch čtyř let k prosazování změn. Ne pro sebe - pro kraj, pro lidi, pro budoucnost. Pro nás všechny.
Úspěch ale není jen o číslech. Je to o tom, že za mnou přijde člověk a řekne: "Nechtěl jsem jít k volbám, jsem z toho otrávený. Ale díky vám půjdu. Konečně někdo, kdo mluví s lidmi normálně a je férový." Že mi napíše matka samoživitelka: "Ve vašem programu vidím konečně nějakou naději." Že mi senior poví, že nechce ani jednu z velkých stran, protože jim už nevěří a my jsme ta správná alternativa. Že podnikatel řekne: "Konečně někdo, kdo rozumí našim problémům."
Je to jako pocit na startu lyžařského závodu v Super-G. Víte, že to bude těžké, že můžete minout branku i spadnout. Ale také víte, že máte techniku, kondici, odvahu. A hlavně - víte, proč to děláte. Ne pro medaile, ale pro ten pocit, když projedete cílem a víte, že jste nechali na trati ze sebe všechno.
Přesně tak budu 4. října večer hodnotit volby. Ne podle toho, jestli jsme vyhráli. Ale podle toho, jestli jsme nechali na trati všechno. Jestli jsme bojovali férově. Jestli jsme zůstali věrní našim principům.
To je můj osobní metr úspěchu - zůstat rovný, i když ostatní se ohýbají.
Jak bude vypadat vaše kontaktní kampaň v kraji? Přijedete na náměstí, na horské chaty, mezi sportovní kluby? A budete spolupracovat i s dalšími krajskými lídry a europoslankyní Nikolou Bartůšek?
Moje kampaň běží od začátku září a je postavená na přímém kontaktu s lidmi. Žádné desítky billboardů za miliony - raději desítky rozhovorů tváří v tvář.
Kde mě potkáte:
Náměstí a trhy - každý týden minimálně 7-8 měst a obcí. Hradec, Trutnov, Náchod, Jičín, Rychnov, ale i menší města jako Dvůr Králové, Jaroměř, Nová Paka, Broumov. Stánek Přísahy, konkrétní odpovědi na konkrétní otázky.
Horské chaty a skiareály - moje přirozené prostředí. Krkonoše i Orlické hory. Masarykova chata na Šerlichu. Sněžka. A další. Nejen s lyžaři, ale i s provozovateli areálů, lanovkáři, členy Horské služby. Tam nemusím být jen v roli politika - jsem mezi svými. Je to prostě moje srdcovka.
Sportovní kluby - využívám svou pozici předsedy Základního lyžování SLČR. Besedy s trenéry, rodiči mladých sportovců. Sport spojuje lidi napříč politickým spektrem.
Zapomenuté regiony - Broumovsko, Podkrkonoší, obce pod 500 obyvatel. Tam velké strany nejezdí. Hospody, hasičské zbrojnice, kulturní domy. Poslouchat, ne jen mluvit.
Firmy a živnostníci - setkání s podnikateli, ale i zaměstnanci. Kdo celý den pracuje, zaslouží si, aby politik přišel za ním, ne obráceně.
Můj tým v kampani:
Samozřejmě spolupracuji s europoslankyní Nikolou Bartůšek - skvělá mladá žena, která dokazuje, že Přísaha má budoucnost. Konzultujeme spolu zahraniční politiku, fungování EU a možnosti zablokování nesmyslných zelených a šmírovacích nařízení z Bruselu. Společné akce máme naplánované, do Hradce nás přijede podpořit i Robert Šlachta.
S krajskými lídry koordinujeme celostátní témata. Vladimír Kremlík (Středočeský kraj) - společně konzultujeme možnosti zlepšení dopravy v Královéhradeckém kraji, včetně dokončení D11. S Tondou Staňkem sdílíme kulturu, k té mám velmi blízko jako bývalý muzikant. S Martinem Zvonařem připravujeme novou koncepci podpory sportu, i v rámci mého projektu Aktivní region pro KHK. A nejbližší vztah i kontakt mám s Petrem Vokřálem, který mne do Přísahy přivedl a s ním konzultuji úplně všechno. Každý máme svou expertízu, ale táhneme za jeden provaz.
V kraji máme tým místních koordinátorů - ne placených aktivistů, ale dobrovolníků, kteří věří našemu programu. Učitelé, živnostníci, studenti. Znají své město, své problémy. Já jim dávám program, oni mi dávají zpětnou vazbu z terénu.
Co děláme jinak:
Nesázíme na masivní billboardovou kampaň jako velké strany. Raději investujeme čas do osobních setkání než peníze do drahých reklamních kampaní. Každý rozhovor, každé setkání má větší hodnotu než sto plakátů.
Moje kampaň je jako trénink na závod - každý den, za každého počasí, krok po kroku. Ne sprint týden před volbami, ale vytrvalostní běh až do dne voleb.
Nejdůležitější: Jsem dostupný. Telefon, email, sociální sítě - odpovídám osobně. Když mi někdo napíše o problému, nejdu za ním jen před volbami, ale i po nich. Politik má sloužit lidem 365 dní v roce, ne jen 30 dní kampaně.
Hodně lidí v kraji dříve podporovalo tradiční strany, od ODS přes KDU-ČSL až po ANO. Jakou odezvu máte od těchto voličů a co jim říkáte jako první a co jako druhé?
Setkávám se s nimi denně. Jsou to slušní lidé, kteří věřili, že jejich strana bude hájit jejich zájmy. Dnes jsou zklamaní. Ne ze dne na den - postupně, rok po roce, slib po slibu.
Voličům ODS říkám: Pamatujete pravicové hodnoty? Nízké daně, minimum státu, podpora podnikání? Kde jsou teď? ODS zvedla daně víc než levice. Byrokratů přibývá. Malé firmy se dusí v kontrolách. My nabízíme rovnou daň 17%, skutečně štíhlý stát, konec šikany živnostníků. To, co ODS slibovala, ale nikdy nesplnila.
Voličům KDU-ČSL říkám: Sdílíme konzervativní hodnoty - rodina, tradice, poctivá práce. Kde je ale podpora rodin s dětmi? Kde je pomoc seniorům, kteří nemají na léky? My stojíme za hodnotami, ne za koalicí. Zastropování důchodu na 65 letech, podpora mladých rodin - to jsou naše priority, ne udržení křesel.
Voličům ANO říkám: Ti, co byli dříve nespokojeni, zkusili změnu a volili SPOLU. A jak to dopadlo, vidí právě teď. Nechtějí ani jednoho, to jsou nejčastější reakce. Proto hledají alternativu, ale nechtějí extremistické nabídky ani napravo ani nalevo. Jsme pro ně logicky nejlepší výběr. A nejlepší možnost. Přísaha má tým odborníků, ne jednoho vůdce. Máme konkrétní plán, ne jen kritiku.
Co říkám všem jako první: "Rozumím vašemu zklamání. Také jsem věřil, že to půjde změnit zevnitř. Šest let jsem chodil do Sněmovny prosit, přesvědčovat, vyjednávat. Nic. Proto jsem vstoupil do politiky - aby konečně někdo prosadil, co slibují všichni, ale nedělá nikdo."
Co říkám jako druhé: "Nedávám vám sto slibů. Dávám vám pět konkrétních věcí. Rovná daň a méně byrokracie pro živnostníky. Dokončení D11 - garantované financování dopravy. Lékař pro každého - stipendia pro mediky. Dostupné bydlení - 20 000 bytů ročně. Bezpečné hory - zákon hned po volbách. Můžete mě za čtyři roky konfrontovat s tímto seznamem."
Nejčastější reakce od zklamaných voličů současné koalice i opozice:
"Ani jeden téměř nic nesplnil, současná vláda zklamala. Vy nabízíte reálné věci a je potřeba nová krev ve Sněmovně, ti staří už jsou zkažení, proto vás chceme podpořit." To je pro nás výzva i závazek.
Ale také slyším: "Přísaha je malá, můj hlas propadne." Odpovídám: "Každé hnutí bylo někdy malé. ODS začínala na 6%, ANO na nule. Ale měli odvahu začít. Teď je řada na nás. Váš hlas nepropadne - pomůže změnit politickou kulturu. I s pěti procenty budeme jazýček na vahách. A to stačí k prosazení klíčových změn."
Neútočím na voliče, útočím na selhání. Ti lidé nejsou nepřátelé. Jsou to sousedé, kolegové, přátelé. Věřili svým stranám z dobrých důvodů. Zklamání není jejich chyba - je to selhání politiků, kteří zradili jejich důvěru.
Říkám jim: "Zkuste nám dát šanci. Co ztratíte? Další čtyři roky stejných tváří, stejných slibů, stejných výsledků? Nebo zkusíte něco nového? Někoho, kdo má konkrétní plán, zkušenosti z praxe a hlavně - páteř, která se neohne."
Můj osobní příběh funguje: "Dlouho jsem žil v Alpách. Mohl jsem tam zůstat. Ale vrátil jsem se, protože věřím, že to tu můžeme změnit. Nejsem politik od stolu - znám problémy z terénu. A hlavně - mám co ztratit, pokud zklameme. Svou pověst, své jméno, svou práci. To je moje záruka, že to myslím vážně."
V případě úspěchu Přísahy ve volbách a povolebních vyjednáváních, pokud byste byl tím pomyslným jazýčkem na vahách, jaké dvě podmínky položíte na stůl první den jednání a proč právě tyto?
Je třeba na to nahlížet realisticky. Pokud by se vyjednávalo o koalici s účastí Přísahy, budeme pravděpodobně menším koaličním partnerem. Proto rozlišuji mezi prioritami, o kterých chceme jednat, a podmínkami, ze kterých neustoupíme.
Naše dvě hlavní priority vycházející ze základních hesel Přísahy:
První priorita: Rovná daň 17% pro fyzické i právnické osoby. Je jasné, že na tak zásadní daňovou reformu musí být širší shoda. Budeme o ní tvrdě vyjednávat, protože znamená spravedlnost - aby živnostník neplatil vyšší daně než korporace. Rovná daň pomůže akcelerovat celou českou ekonomiku, přinese více peněz lidem v peněženkách. Ale uznávám, že kompromis může být postupná implementace nebo částečné zavedení.
Druhá priorita: Důsledný antikorupční program - smrt korupci. Tady budeme mnohem tvrdší. Budeme prosazovat registr dotací jako je registr smluv, transparentnost všech dotací a subvencí, tvrdé peněžité tresty za korupci minimálně ve výši způsobené škody, zabírání majetku neprokázaného původu. Samostatná Finanční policie musí mít funkci úřadu pro odhalování legalizace výnosů z trestné činnosti. Korupce v této zemi musí skončit, z toho neustoupíme. Přísaha je jediný subjekt s kredibilitou v této oblasti.
Naše dvě nepřekročitelné podmínky:
První podmínka: Programová shoda v zásadních bodech. Musíme najít programové průsečíky s koaličními partnery. V mnoha bodech lze najít shodu napříč spektrem. Ale neustoupíme ze základních principů - právní stát, ochrana demokracie, férové podmínky pro všechny. Podmínkou je také důsledná debyrokatizace a deregulace, maximální digitalizace včetně slučování ministerstev. Vše, co ulehčí život občanům a povede k úsporám v souladu s naším heslem - chceme štíhlý, respektive rychlý stát.
Druhá podmínka: Odmítnutí jakýchkoli bodů za červenou linií. Nikdy nepodpoříme vystoupení z EU či NATO nebo jakékoliv body ohrožující vnitřní nebo vnější bezpečnost. To je absolutní červená linie. Bezpečnost občanů a mezinárodní ukotvení České republiky nejsou na vyjednávání.
Třetí priorita - moje osobní: Zákon o bezpečném pohybu na horách. Na této prioritě budu trvat z mé osobní pozice. Část již byla projednána ve všech sedmi poslaneckých klubech a doporučena všemi výbory. Bylo konstatováno, že ochrana zdraví je apolitická věc, je tedy zájem na jednání ve shodě. Věřím, že tento zákon projde napříč politickým spektrem.
Pragmatický přístup: Budu jednat o všem, co pomůže občanům - dokončení D11 s garantovaným financováním, 20 000 nájemních bytů ročně, zastropování důchodového věku na 65 letech. Ale realizace přísného antikorupčního programu postavená na našich principech je podmínka, ze které neustoupíme. Případné dílčí úpravy jsou možné, ale podstata musí zůstat.
Nechci ministerské křeslo. Chci být hlídací pes ve Sněmovně kontrolující plnění dohod. Chci mít volné ruce pro vyjednávání napříč spektrem pro prosazení rozumných návrhů.
Říkám to na rovinu už teď. Víme, kde můžeme ustoupit a kde ne. Priority jsou k jednání, podmínky jsou nepřekročitelné. To je můj závazek. ACTA NON VERBA - od slov k činům.
autor: Martin Huml