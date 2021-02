Moje uši! Maláčová je v šoku. Z vás, co chcete rozvolňovat. Za covid můžete vy všichni

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) v rozhovoru uvedla, že nevěří vlastním uším, když se v současné chvíli volá po uvolňování restrikcí. „Politicky nese zodpovědnost vláda a obecně můžeme za to všichni, my občané, všichni,“ myslí si o vinících stále se zhoršující situace. Izolačku považuje za úspěch, jelikož jedním z důvodů proč lidé nechodí do karantény či na testy, jsou ekonomické obavy.

Jana Maláčová byla hostem youtubového rozhovoru Standa show. Na začátek dostala od moderátora otázku, kdy to dle ní začalo jít s koronavirem z kopce. Ministryně si myslí, že úplně poprvé to bylo na začátku března minulého roku, kdy vláda poprvé vyhlásila nouzový stav. „Vím, že ta první vlna skončila pozitivně, protože jsme měli minimální oběti na lidských životech, byli jsme tak nějak semknutí, lidé drželi pohromadě, vzedmula se obrovská vlna solidarity,“ popisovala Maláčová.

Bodem zvratu měl být podzim, kdy jsme měli druhou vlnu. „Teď potřetí je to složité v posledních dnech,“ myslí si.

Standu však nezajímala samotná epidemie, ale chtěl spíše vědět, kdy to začalo jít z kopce v důsledku nějakého špatného politického rozhodnutí. Maláčová tušila, kam tento dotaz mířil. Snažila se hájit tím, že je to složité pro všechny evropské státy, ale uznala, že jako vláda si nepočínají v rámci pandemie úplně nejlépe. „Zejména komunikačně nejlépe,“ upřesnila.

Rozhovor byl nejspíše natáčen pár hodin poté, co bylo v Poslanecké sněmovně zamítnuto další prodloužení nouzového stavu, jelikož Maláčová prohlásila, že velmi špatné rozhodnutí situaci prožila dnes. „Lidem se nějak zprostředkovává pocit, že si můžeme konec pandemie odhlasovat. Já mám ten dojem, že lidé si často myslí, že prostě konec nouzového stavu rovná se konec pandemie, ale ono to tak není bohužel,“ pověděla a dodala, že nevěří vlastním uším, když se dívá na rekordní denní nárůstky či na stavy volných lůžek a zároveň poslouchá tu debatu o uvolňování.

A kdo může za současnou zhoršující se pandemickou situaci? „Politicky nese zodpovědnost vláda a obecně můžeme za to všichni, my občané, všichni,“ zodpověděla Maláčová dotaz moderátora.

Následně pohovořila o tzv. izolačce neboli o příplatku k nemocenské na 10 dní, kdy má být denní bonus 370 korun. Účelem má být prý motivace k dodržování karantény. „To je přesně ta věc, o které jsem mluvila, co můžu udělat já jako ministryně práce a sociálních věcí, protože odborníci, ekonomové, sociologové říkají, že jeden z těch důvodů, proč lidé těm opatřením nevěří a nebo nechodí do karantény, nechodí se testovat, jsou právě ekonomické důvody, je to existenční strach. Když jdete na nemocenskou, to znamená, když jdete do karantény nebo do izolace, když jste pozitivní, tak jdete na šedesát procent předchozí mzdy. Proto přicházíme s tím, co udělala před pár týdny spousta okolních států, které nemají stoprocentní nemocenskou a přicházíme s tím příplatkem. Ta logika je jednoduchá, pokud půjdete do karantény nařízené hygienou nebo dokonce do izolace nařízené vaším lékařem, tak do částky 28 tisíc zhruba hrubé mzdy, tak vám v podstatě na deset dní vykompenzujeme ten výpadek nemocenské,“ vysvětlila.

Standa se zamýšlel nad tím, zda těch 3700 korun není přeci jen málo, když jsou státy, kde jsou náhrady ve výši plné mzdy. „Proč my v České republice nejdeme taky touto cestou?“ chtěl vědět Standa. „Jste pravičák nebo levičák?!“ vystartovala náhle Maláčová na Standu. Ten byl tímto dotazem poměrně zaskočen. Nakonec odpověděl, že jednak je to jedno a pak se vidí jako centrista. Maláčová poté popsala, že dva roky zpátky jako ČSSD prosadili znovuproplácení prvních tří dnů nemocenské, což sami považovali jako velkou nespravedlnost. Souhlasí i s tím, že nemocenská by měla být sto procent, bohužel však levice je ve Sněmovně zastoupena jen pár hlasy a Senát je pak zcela pravicový.

„Už takto ta izolačka trvala vyjednat několik měsíců a několik měsíců taky trvalo, než jsme zlomili odpor zaměstnavatelů, kteří říkali, že lidé to budou zneužívat a že nebudou mít pracovní sílu, takže já jsem velmi ráda i za těch 370 korun, ale obecně se ukázalo, že jsme měli pravdu a že nemocenská musí být vyšší,“ dodala. Zmínila i to, že se snaží jako sociální demokracie apelovat na dotování PCR testů, které jsou pro samoplátce údajně drahé, ještě pokud si je provádí několikrát v měsíci.

Debata se dostala k rouškovnému, tedy k příspěvku pěti tisíc korun pro seniory. Ty vyšly na patnáct miliard. „Pokud se nepletu, tak Vy tento rok budete navrhovat znova tyto příspěvky seniorům, takže to už se dostáváme na třicet miliard, které tyto příspěvky budou stát. Neříkám, že si je nezaslouží, jen je otázka, zda by nemělo být prioritnější podpořit ty lidi, kteří zůstávají v karanténě, notabene, když říkáte, že by to vyšlo na 400 milionů měsíčně,“ chtěl vědět Standa.

Prý se nelze dívat na ten balík opatření a vybírat to nejlevnější, jde prý o komplexnější úvahu. Standovi pak vytkla to, že je nefér srovnávat bonus pro důchodce, neboť těch jsou tři miliony. „Máte pravdu, že izolačka je jedna z nejlepších investic v té pandemické situaci, ale když jsme se o tom bavili, tak ten hlavní argument nebyl, že si to nemůžeme dovolit, protože to jsou v rámci těch výdajů a těch nákladů drobné. Ten hlavní argument proti té izolačce byl to, že v tuto chvíli velká část zaměstnavatelů nemá zájem na tom, aby jim vypadávala pracovní síla, to byl ten hlavní protiargument,“ sdělila. Za rouškovným si tedy stojí.

Standa se však stejně s její odpovědí nesmířil. „Máme patnáct miliard a jestli by nestálo za to, těchto patnáct miliard místo toho, abychom je dali jako rouškovné a každý důchodce dostane ve výsledku pět tisíc korun, jestli by nestálo za to těch patnáct miliard dát například do tohoto programu řešení covidu, protože máte pravdu, že senioři mají málo peněz a tak dále, ale vzhledem k té aktuální situaci je možná více štve to, že neviděli své vnoučata několik měsíců, že sedí doma, koukají do zdi a těch pět tisíc nevím do jaké míry vlastně ve výsledku ocení, jestli by mnohem více těch patnáct miliard neocenili investovat do řešení té pandemie reálně nějakým konkrétním krokem, třeba tím, že by se těm zaměstnancům nedávalo 370 korun, ale pětistovka nebo prostě víc,“ nastínil svůj pohled Standa. Takhle to však Maláčová neviděla. Dle ní je ten pohled takový, že se nemají vyhazovat peníze pro nadnárodní korporace, nemají se snižovat daně nejbohatším a je dobré dát jak pořádnou izolačku, tak i rouškovné.

