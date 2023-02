Moldavsko: Přituhuje okolo Podněstří. Moskva varuje

reklama

Anketa Je v pořádku, že vláda zvýší důchody méně, než ukládá zákon? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 1256 lidí Protestujících bylo dle agentury AP několik tisíc. A požadovali, aby nová vláda plně hradila účty za vytápění. Také Moldavsko sužuje inflace a nárůst životních nákladů.

Protesty dle AP zorganizovalo nově vzniklé Lidové hnutí a podporu měly i od proruské strany Shor, která má v moldavském parlamentu 6 zástupců. Protestující požadovali rezignaci prezidentky Maii Sanduové a také drželi plakáty s tvářemi moldavských politiků a nápisem: „Mají miliony. My umíráme hladem.“ Proti nim stálo opodál pár desítek příznivců Sanduové. „Všichni mají rádi eura a peníze, kvalitní silnice, ale hlasují pro Shor,“ řekla jedna z nich.

Moldavská prezidentka nedávno obvinila Rusko z plánů na státní převrat. „Skrze násilné akce, maskované jako protesty takzvané opozice, by bylo dosaženo změny vlády v Kišiněvě,“ prohlásila dle AP. Autoři plánu by se podle ní opírali o „síly uvnitř Moldavska“, ale také o „kriminální organizace“. Že je kriminální organizací, obvinila právě stranu Shor. Rusko takové nařčení popřelo. V Moldavsku se protestovalo i na podzim, kdy přes ukrajinské území teklo do Moldavska výrazně méně plynu. Dle Financial Times byly současné protesty menší.

Moldavská vláda se už obrátila na ústavní soud, aby stranu Shor prohlásil za nezákonnou. Protesty měly být prý placeny z ruských peněz. V sobotu moldavská policie prohledávala byty členů strany, kteří měli tyto peníze dostávat a dále používat. Osm lidí bylo zatčeno. Zakladatel strany, moldavský oligarcha Ilan Shor momentálně žije v Izraeli a nově figuruje i na sankčním seznamu USA. Spojené státy tvrdí, že Shor spolupracuje s oligarchy a moskevskými subjekty, aby vytvářel v Moldavsku politické nepokoje a podkopal jeho snahu se dostat do EU.

Za „varovné“ označil ruské plány i americký ministr zahraničí Antony Blinken a varovali před nimi také ukrajinští představitelé. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová ale prohlásila, že Moldavsko je svými západními sponzory taženo na stejný kurz, jako Ukrajina a baltské státy.

Dnes se rusko-moldavské vztahy zřejmě ještě zhorší. Nový moldavský premiér Dorin Recean podle ukrajinských médií uvedl, že by ruské jednotky měly opustit Podněstří, region by měl být demilitarizován a začleněn do Moldavska.

The new prime minister of #Moldova said that #Russian troops should leave #Transnistria, and the region itself should be demilitarized and integrated into Moldova. pic.twitter.com/bf1wd45HvU — NEXTA (@nexta_tv) February 20, 2023

Prezident Zelenskyj už prý slíbil, že Ukrajina je ochotna Moldavsku pomoci, pokud by se Rusko rozhodlo použít své vojáky na mírové misi k agresi vůči Moldavsku.

President Zelensky: Ukraine is ready to help Moldova if the Russian Federation tries to use its "peacekeepers" in Transnistria for aggression against it#UkraineWar pic.twitter.com/bmowmPUHqr — UATV English (@UATV_en) February 20, 2023

Podle tureckého portálu aNews už Putinův mluvčí Peskov konstatoval, že vztahy s Moldavskem jsou napjaté a obvinil moldavské představitele, že sledují protiruské cíle a vyvolávají „protiruskou hysterii“. Uvedl, že s vojáky ruské mírové mise se zachází „rozumně“ a varoval Kišiněv před tím, aby situaci dále vyhrocoval.

Psali jsme: Psali loni o Ukrajině. Promlčeno. Daniel Veselý k roku války Ne vše dopadne, jak si přejeme. Pavel znovu ke konci války Schválně, jaké sliby letos skončí. Padlo poté, co Pavel znejistil Ukrajinu Z USA: Rusové ztratili 16 tankových pluků. Nemohou to udržet

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.