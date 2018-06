Monika Babišová: Čapí hnízdo? Blbosti. StB? Co bylo, bylo, každý máme nějakou minulost

„Zajímalo vás někdy, jak o vás mluví vaše žena za vašimi zády? Nevím teda, co o mně říká Monika svým kámoškám, ale aspoň už vím, co říká novinářům,“ navnadil čtenáře na svém Facebooku Andrej Babiš. Vzpomněl také, že svým dětem dává větší kapesné, než jaké měl on sám, i když v jejich věku chodil po brigádách a tahal uhlí z vlaku.

Redaktorku Bohumilu Čihákovou zajímalo soukromí manželky premiéra, jejich společný vztah a také jeho začátky. Tíhla Monika Babišová vždy ke starším mužům? „Seznámili jsme se dokonce již před 26 lety a letos to bude 24 let, co jsme spolu. Byl to můj první starší partner, předchozí byl jen o tři a půl roku starší než já. To byla moje první láska, byli jsme spolu od mých 15 let, ale postupem času to přerostlo do takového sourozeneckého vztahu. Nehledala jsem někoho jiného nebo staršího, prostě se to stalo,“ odpověděla Babišová a dodala, že rodina zprvu na zprávy o novém, výrazně starším partnerovi, nereagovala pozitivně.

Vyčítal jí někdo v práci, nebo v sousedství, vztah s Andrejem Babišem v tom smyslu, že je zlatokopka? „Určitě, i když Andrej v té době žádný velký boháč nebyl. Byl normální zaměstnanec. Ale na maloměstě je to skoro jako na vesnici. Každý ví o všech všechno. A pomluvám jsem čelila hodně dlouho,“ řekla Babišová.

Další otázka směřovala na vývoj vztahu a na to, jak se po boku Andreje Babiše žije dnes. Co třeba kauza Čapí hnízdo, nebo údajná spolupráce s StB? „Samozřejmě je to těžké, zasáhne vás to, ať chcete nebo ne. I když si říkám, že jsou to blbosti a lidi mají zkreslené informace, a já vím, jak to vše ve skutečnosti je, každá taková kauza se mnou vždycky nějakým způsobem otřese. Jsem hodně emocionální člověk, takže ačkoliv na to nevypadám, všechno se mě dotýká. Ale nejdůležitější jsou pro mě děti, spíš to řeším doma s nimi a uklidňuji je, snažím se to ignorovat, nesledovat bulvární internet, protože vždycky, když si něco přečtu, tak mě to samozřejmě rozhodí. Všichni jsme dnes pod vlivem médií, mohou si napsat de facto cokoliv a lidé tomu věří,“ míní Babišová.

Manželovu údajnou spolupráci s StB popisuje Babišová takto: „Zaprvé jsem stoprocentně přesvědčená, že nespolupracoval, a zadruhé – co bylo, bylo. Každý máme nějakou minulost a já ho znám, vím, jaký je. Tohle pro mě nehraje vůbec žádnou roli.“

Jeden z dotazů směřoval také na to, jakým způsobem jsou ve škole přijímáni potomci Moniky a Andreje Babišových. Dceři Vivien je 17 let, Frederikovi 14. Řeší jejich vrstevníci osobu jejich otce? „Nemají problém najít si kamarády, ale samozřejmě, že jejich spolužáci to řeší. Kolikrát přišly ze školy domů a říkaly, že táta je ve škole velké téma. Musíme o tom s nimi mluvit, já i manžel. Zpočátku jsme museli vyhledat i odbornou pomoc. Není to pro ně jednoduché, ale když vycítí, že z druhé strany je nějaká velká nenávist vůči jejich otci, tak se s nimi prostě nebaví. Hledají si takové kamarády, které je neodsuzují za rodiče, za něco, za co vlastně ani nemohou,“ reagovala Babišová.

Facebookový příspěvek, ve kterém Andrej Babiš na interview upozorňuje, se dočkal bouřlivých reakcí ze stran čtenářů. Paní Věra Černá oceňuje komunikaci premiéra a jeho týmu s voliči. Dodává, že prý nic takového u předchozích vlád nezažila.

Oproti tomu anonymní účet Kravička Bulschid si stěžuje, že česká spodina dosáhla na vrchol. Podivuje se nad tím, že Jaromír Soukup je „hradním moderátorem“, nebo nad Taťánou Malou na Ministerstvu spravedlnosti. Ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha tituluje „zpěvák“ a ministryni financí Schillerovou jako „zaklekávačku“.

Ivana Straková pod tentýž příspěvek ve vyhrocené diskusi dále rozebírala přirovnání voličů Andreje Babiše ke spodině. Označila je za bezpáteřní, či bezcharakterní. Nakonec je počastovala termínem „Burešovy koblihy“. Nakonec dodala, že pro slušné lidi je morálka víc, než peníze.

Proti tomu se ostře ohradil jiný přispěvatel a podotknul, že ANO v posledních parlamentních volbách volilo na 1,5 milionu voličů všemožných sociálních skupin.

