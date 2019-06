Moravec čekal ministra Kremlíka, marně. Stanjura a spol. to ale rozjeli i bez něj

Hosty Otázek Václava Moravce měli být čtyři politici – ministr dopravy za hnutí ANO Vladimír Kremlík, bývalý ministr resortu Zbyněk Stanjura z ODS, místopředseda sněmovního podvýboru pro dopravu Ondřej Polanský z Pirátů a místopředsedkyně Starostů Věra Kovářová. Bavili se o situaci v dopravě a ve studiu to jiskřilo. Ale bez Kremlíka. Ten prý napřed slíbil, že přijde, ale nakonec se omluvil, že to stihne nejdříve v září.

„Pozvání opakovaně nepřijal a o tématech resortu dopravy odmítl hovořit ministr dopravy za hnutí ANO Vladimír Kremlík, přestože tuto neděli navrhovalo jeho tiskové oddělení už před měsícem jako nejbližší možný termín, kdy bude pan ministr Kremlík mít čas. Poté následoval sled důvodů, proč se zúčastnit nemůže,“ prozradil divákům Moravec s tím, že ministr se údajně nemohl vyjádřit k situaci kolem mýta, vzhledem k probíhajícímu soudnímu řízení, případně že se nemůže vyjádřit ke změnám ve vedení v Českých drahách.

„Ministerstvo dopravy nabízelo další termín diskuse v září, ale tak dlouhý odklad je pro redakci Otázek nepřijatelný vzhledem k tomu, jak velké problémy resort v současnosti má a jak velký objemem prostředků ze státního rozpočtu má. Tolik tedy na vysvětlení, proč zde ministr dopravy není, byť kupříkladu k mýtu se vyjadřoval nejnověji v rozhovoru pro Lidové noviny z divize Agrofert,“ odstartoval ostřelování Kremlíka Moravec.

A ostatní hosté se přidali. Tepali Kremlíka po celou dobu diskuse, od počátku až do konce.

Stanjura prohlásil že předseda vlády Andrej Babiš (ANO) v oblasti dopravy selhává. Babišovo ANO řídi dopravu přes pět let a vede si naprosto tragicky. „Jediné, co jsem slyšel od pana ministra v poslední době, tak nový ministr navrhuje, že motorkáři budou v kolonách na dálnici rozvážet vodu, místo toho, aby se staral o to, aby ty kolony zmizely. Já myslím, že to překoná i ten výrok předchozího ministra (Dana Ťoka), že nás překvapil sníh v prosinci,“ šil do člena vlády Stanjura.

Kremlík ještě odvolal šéfa Ředitelství silnic a dálnic a teď i šéfa Českých drah. Přitom šlo o lidi, které si dosazovali ministři dopravy za ANO, takže to podle Stanjury svědčí o tom, že jejich výběr nebyl právě šťastný, mírně řečeno.

Kovářová i Polanský dali Stanjurovi za pravdu. Rychlé výměny šéfů Českých drah prý rozhodně této organizaci neprospívají, totéž by se prý dalo říct i o ŘSD. Jak Polanský, tak Kovářová konstatovali, že nový ředitel ČD by měl být vybrán na základě otevřeného výběrového řízení.

„Ale problém je, že těch odborníků v České republice není mnoho a když už tu jsou, tak se nechtějí účastnit těchto výběrových řízení. Oni se velmi často odvracejí od spolupráce s hnutím ANO,“ pravila Kovářová.

Podle Stanjury není tak důležité, jak bude manažer Českých drah vybrán. Zásadní podle něj je, aby byl vybrán opravdu kvalitní kandidát, a ne lidé, které ministři dopravy za hnutí ANO vybírali dosud, a brzy je zase odvolávali.

Moravec poté přehodil výhybku ke slevám pro studenty a seniory v hromadné dopravě. Podle Kovářové tyto slevy přinášejí problémy ve špičkách. A to prý není jediný problém. Vláda podle Kovářové počítá s tím, že na slevách přijde o 6 miliard, které by mohla investovat do modernizace železnic. „Ono je to tak, že za šest miliard asi nezachráníme dopravní infrastrukturu, ale pokud ta regionální doprava není funkční, a ono se ukazuje, že není, ... tak skutečně dojde k vylidňování venkova, což není dobré pro lidi, ale ani pro HDP,“ varovala poslankyně.

Když se znovu dostal ke slovu Stanjura, poukázal na to, že Babišův kabinet má na triku mnohem víc problémů, které se podle poslance ODS rozebírají v někdy trapných debatách. „Já nechci mluvit jen o šesti miliardách v resortu dopravy. Máme za sebou trapnou debatu o dvě miliardy pro lidi v sociálních službách. Ti lidé často na to jízdné nemají,“ zlobil se předseda poslaneckého klubu ODS.

Pár slov přidal i na konto výběru mýta. Vláda by prý měla obcím dát pravomoci zakázat vjezd kamionů do některých míst. „Ale na to ta samospráva potřebuje kompetence a pak policisty, kteří budou pokutovat řidiče, kteří budou se svými vozidly jezdit tam, kam by jezdit neměli,“ řekl jasně Stanjura. Předpokládá, že stát bude mít „na triku“ arbitráž spojenou s novým provozovatelem mýtného systému. Téma arbitráže prý může otevřít i vítěz tendru, ale i poražený. Stanjura by prý rád věděl, zda je na tyto varianty Babišův ministr dopravy připraven. Celou záležitost už teď řeší soud.

Kovářová doplnila, že je potřeba zintenzivnit výstavbu obchvatů měst, jinak se kamionů v celé řadě obcí nezbavíme. Nemusí nás zachránit ani zpoplatnění silnic prvních tříd. Připomeňme, že kraje žádají ministerstvo, aby bylo zpoplatněno asi 270 kilometrů silnic 1. tříd.

„Hnutí ANO má resort dopravy 6 let a zpacká, co může,“ shrnula debatu o dopravě v Česku Kovářová s tím, že se to potvrzuje u modernizace dálnice D1, která může v letních měsících znamenat peklo, protože to putování po dálnici značně zpomalí.

