Moravec se vrátil a už to jelo. Chvojkův jemný kopanec do Zemana. Bartošek na to šel tvrději, připomněl, jak Zeman „odpálkoval“ Havla

Chvojka hned v úvodu pořadu prohlásil, že ČSSD si vymohla na ministryni financí z hnutí ANO Aleně Schillerové miliardy navíc. Ať už v oblasti sociální politiky, na nákup nové techniky pro hasiče za stárnoucí stroje a tak podobně. Ani tak prý ale zatím není jisté, že ČSSD stávající podobu rozpočtu podpoří. „Jisté není nic, ale je to velmi reálné," uvedl Chvojka.

Komunista Pavel Kováčik okamžitě dodal, že KSČM se snaží přílišné rozdávání ministrům držet na uzdě. „My jsme relativně spokojeni s tím, že je podstatně přidáno do výstavby infrastruktury,“ zdůraznil Kováčik s tím, že když už se stát zadlužuje, musí na dluh získané peníze investovat především do výstavby infrastruktury.

Když dostal slovo Bartošek, vládu ani trochu nešetřil. Kabinet Andreje Babiše tvrdí již několikátý rok po sobě, jak by rád směřoval k vyrovnanému rozpočtu, jenže tento svůj úkol, který si sám uložil, neplní.

„To, co (vláda) slíbila lidem, neplní. Ekonomika v okolních zemích zpomaluje. Německo se na to připravuje. Tato vláda jedná s rozpočtem tak, jako by ekonomický růst byl nekonečný a nebere ohled na to, že rodiny nežijí v cyklech čtyř let, ale musejí mít s čeho žít i potom, ať už bude ve vládě kdokoliv,“ upozornil Bartošek s tím, že na sociální služby stále nebude dost peněz, ale na jiné věci se peníze vydávají nadbytečně.

„Ale tady můžeme pana Bartoška uspokojit,“ ozval se okamžitě Chvojka s tím, že Jana Maláčová dokázala pro svůj resort dostat šest miliard navíc, za což by jí prý i opoziční lidovci měli poděkovat. Stejně tak by prý mohli pochválit ČSSD za to, že policisté dostanou nových 1500 aut.

Moravec však okamžitě připomněl, že Maláčová chtěla přidat 11 miliard, takže celých pět miliard jí lítá někde v povětří a nebude je mít. Chvojka mu oponoval, že politika je uměním možného.

Moravec poté přehodil výhybku k vládní krizi kolem Ministerstva kultury.

„Ferdinand Peroutka by určitě řekl, že Michal Šmarda je gentleman. On tu situaci odblokoval a já bych to celé tři měsíce nevydržel, být v situaci, kdy vám premiér fakticky nedává podporu, že ta podpora je jen formální, tak já bych v takové situaci byt nechtěl a tři měsíce bych to nevydržel,“ uved k tématu Chvojka.

„Od úterý budeme mít nového ministra a Lubomír Zaorálek není černým koněm prezidenta. Kdyby tam byl někdo jiný, tak by se možná dalo říct, že prezident Miloš Zeman vyhrál, ale takhle ne,“ podotkl Chvojka s tím, že vztah Zemana a Zaorálka se sice trochu narovnal, ale Zaorálek nejednou Zemana kritizoval.

Kováčik upozornil, že už při schvalování přímé volby prezidenta prý komunisté říkali, že bude třeba upravit kompetence prezidenta, a to se bohužel nestalo. Co se týká řešení do budoucna, tak bude třeba vrátit se k tomu zákonu. „Já nechci, aby se lidem brala přímá volba prezidenta, ale aby se zpřesnily kompetence,“ uvedl Kováčik.

Otevření Ústavy považuje Kováčik za důležitější, než projednávání žaloby na prezidenta, která vzešla ze Senátu. V tuto chvíli to prý vypadá tak, že komunisté zařazení žaloby na projednávání ve Sněmovně nepodpoří.

Naproti tomu ČSSD by o tomto bodu ráda jednala a umožnila o něm debatu. „Ale teď neříkám, jestli budeme hlasovat pro, nebo proti (žalobě),“ upozornil Chvojka.

Bartošek si posteskl, že Zeman ještě jako premiér trval na tom, že mu tehdejší prezident Havel nemůže mluvit do složení vlády. „Ale jako prezident se chová trochu jinak. Obětí se stala celá Česká republika a občané České republiky, protože se v praxi ukázalo, že nezvítězí dohoda a Ústava, ale zvítězí tvrdost a neústupnost. Tam, kde přestává platit právo, nastupuje právo silnějšího,“ posteskl si Bartošek s tím, že je mu to velmi líto, protože to zakládá do budoucna precedens, který není dobrý.

Místo toho, aby předseda vlády důrazně hájil Ústavu, raději podle Bartoška ČSSD vzkázal – takže kluci, vy si nebudete určovat, jakého budete mít ministra. To vám budu určovat já.“

