Dostál (Stačilo!): Potřebujeme lepšího ministra zdravotnictví

Erdelteriér Betyna je v bezpečí, neboť její páneček žije ve spořádaném manželství. Kdyby ne, třeba by jí Rakušan zařídil ochranku, a POPRVÉ tak ochránil někoho od opozice před výhrůžkami a násilím.
A teď vážně: Kauza "zakleknutí hygienou" je PRŮŠVIH Vlastimila Válka a další příklad toho, že neumí uřídit resort. Jak to:
Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Anketa
Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Hygieny jsou přímořízenky MZČR, takže ministr odpovídá za to, jak fungují - včetně toho, že nepouští random poslance do úředních spisů a že se už vůbec nemůže stát, že by je někdo používal jako zbraň proti exmanželově firmě. Resp. kdyby to někdo zkusil, narazí na nástroje vnitřní kontroly úřadu, na jejichž nastavení MZ trvalo, někdo z úředníků KHS Zlín to napráší a budou padat hlavy. Nebo aspoň budou mít kontrolované subjekty (ta firma) dost důvěry v úřad, že při kontrole nahlásí podjatost a někdo to bude řešit.
Kauza Balaštíkojc rozvodu a zakleknutí hygienou je z roku 2023. Válek je ministrem od 2021, a i pokud zdědil po předchůdcích svinčík (což zdědil), měl dost času ho napravit, na hygienách i jinde. Takže i tato kauza jde za Válkem, který fakt nemůže věrohodně psát v roce 2025, jak to prý bude neprodleně řešit.
To měl už před čtyřmi lety. Podobně jako u mnohem větší korupce v dalších přímořízenkách, například v Motole, který sice "vykvetl" až letos, ale korupce tam běžela po léta a MZ bylo právě tím orgánem, který ji měl podchytit a vyřešit, procesně i personálně.
Kauza Balaštíkové je děsná ostuda, nejen z pohledu pejskařů. Ale hlavní zpráva z ní je, že potřebujeme lepšího ministra zdravotnictví. A důsledný audit toho, co se v přímo řízeném sektoru všechno děje. Toto nelze řešit zvenčí, z pozice poškozených, resp. jen velmi nesnadno; toto se musí vyčistit zevnitř.
Než půjdete volit, podívejte se pozorně, koho strany navrhují na ministry, a zhodnoťte, zda na to má schopnosti, znalosti i vůli. Úřady státu mají pomáhat, ne šikanovat, k tomu si potřebují získat důvěru. Ne se chovat jako poskoci mafie. Platí nejen pro hygieny! Stačilo!
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV