Dostál (Stačilo!): Potřebujeme lepšího ministra zdravotnictví

13.08.2025 14:07 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na kauzu poslankyně ANO Margity Balaštíkové

Dostál (Stačilo!): Potřebujeme lepšího ministra zdravotnictví
Foto: Reprofoto: Prostor X
Popisek: Ondřej Dostál

Erdelteriér Betyna je v bezpečí, neboť její páneček žije ve spořádaném manželství. Kdyby ne, třeba by jí Rakušan zařídil ochranku, a POPRVÉ tak ochránil někoho od opozice před výhrůžkami a násilím.

A teď vážně: Kauza "zakleknutí hygienou" je PRŮŠVIH Vlastimila Válka a další příklad toho, že neumí uřídit resort. Jak to:

Hygieny jsou přímořízenky MZČR, takže ministr odpovídá za to, jak fungují - včetně toho, že nepouští random poslance do úředních spisů a že se už vůbec nemůže stát, že by je někdo používal jako zbraň proti exmanželově firmě. Resp. kdyby to někdo zkusil, narazí na nástroje vnitřní kontroly úřadu, na jejichž nastavení MZ trvalo, někdo z úředníků KHS Zlín to napráší a budou padat hlavy. Nebo aspoň budou mít kontrolované subjekty (ta firma) dost důvěry v úřad, že při kontrole nahlásí podjatost a někdo to bude řešit.

Kauza Balaštíkojc rozvodu a zakleknutí hygienou je z roku 2023. Válek je ministrem od 2021, a i pokud zdědil po předchůdcích svinčík (což zdědil), měl dost času ho napravit, na hygienách i jinde. Takže i tato kauza jde za Válkem, který fakt nemůže věrohodně psát v roce 2025, jak to prý bude neprodleně řešit.

To měl už před čtyřmi lety. Podobně jako u mnohem větší korupce v dalších přímořízenkách, například v Motole, který sice "vykvetl" až letos, ale korupce tam běžela po léta a MZ bylo právě tím orgánem, který ji měl podchytit a vyřešit, procesně i personálně.

Kauza Balaštíkové je děsná ostuda, nejen z pohledu pejskařů. Ale hlavní zpráva z ní je, že potřebujeme lepšího ministra zdravotnictví. A důsledný audit toho, co se v přímo řízeném sektoru všechno děje. Toto nelze řešit zvenčí, z pozice poškozených, resp. jen velmi nesnadno; toto se musí vyčistit zevnitř.

Než půjdete volit, podívejte se pozorně, koho strany navrhují na ministry, a zhodnoťte, zda na to má schopnosti, znalosti i vůli. Úřady státu mají pomáhat, ne šikanovat, k tomu si potřebují získat důvěru. Ne se chovat jako poskoci mafie. Platí nejen pro hygieny! Stačilo!

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  • BPP
  • europoslanec
Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Je kauza "zakleknutí hygienou" je průšvih ministra zdravotnictví Vlastimila Válka a příklad, že neumí uřídit resort?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

