Moravec si pozval do věže německého novináře. A ten rovnou začal varovat, že můžeme v EU dopadnout jako Polsko

Právní filozof Jiří Přibáň, politolog Michal Klíma a německý novinář Daniel Brössler debatovali v Žižkovské věži u Václava Moravce o prezidentských volbách, které těsně vyhrál Miloš Zeman. Co to znamená kupříkladu pro Německo? Daniel Brössler zdůraznil, že němečtí politici vědí, že v této zemi nenajdou partnera, se kterým by našli nad tématem povinných kvót shodu. Politolog Michal Klíma doplnil, že prezident Zeman je v tuto chvíli v podstatě nadopovaný. Babišovi už ostatně stihl poslat skrytý vzkaz.

Německý novinář Brössler prozradil, jak se na přímou volbu českého prezidenta dívali politici v Německu. „Německá politická scéna dobře ví, že ohledně (uprchlických) kvót nenajde partnera ani v České republice, ani v Polsku. Tady nešlo o kvóty. Tady šlo o to, jestli to bude prezident, který EU pomůže, nebo ji oslabí,“ uvedl novinář.

Jiří Přibáň doplnil, že britský deník The Guardian označil Miloše Zemana za krajně pravicového politika, a vzhledem ke sblížení Tomia Okamury (SPD) s prezidentem Zemanem je toto tvrzení pochopitelné. Vzhledem k tomu, co slyšel právní filozof v první hodině nedělních Otázek Václava Moravce, má za to, že představitelem nové moderní levice jsou vlastně Piráti.

V tuto chvíli je prezident naprosto nadopován vítězstvím

Politolog Michal Klíma konstatoval, že teď se v České republice láme chleba, jde o to, zda zůstaneme liberální západní demokracií, nebo se posuneme ještě více na východ a k autoritářským režimům.

„V tuto chvíli je prezident naprosto nadopován tím vítězstvím, v těchto týdnech se bude sestavovat vláda a on udělá všechno pro to, aby do té vlády dosadil vlastní lidi a vlastní síly,“ řekl Klíma. Do prezidentského tábora prý v tuto chvíli patří Tomio Okamura se svým hnutím Svoboda a přímá demokracie, komunisté a částečně i ČSSD. „Dá se očekávat, že on postaví politickou sílu prezidentské strany a bude hrát přetlačovanou s premiérem Andrejem Babišem (ANO).“

Už týmem, který si kolem sebe Zeman vystavěl v Top Hotelu Praha, poslal Babišovi vzkaz. Měl např. ředitele společnosti ČEZ Daniela Beneše. „Vy máte Agrofert, za mnou sedí ČEZ. Vy máte vlastní noviny, já tady mám (Jaromírův) Soukupův Barrandov. Vy máte vlastní politickou stranu, já už tady mám tři,“ pokračoval v popisu situace Klíma.

To, že si Andrej Babiš dovolil mezi prvním a druhým kolem prezidentských voleb sáhnout na prezidentovy nejbližší spolupracovníky – Martina Nejedlého a Vratislava Mynáře – nezůstane bez odezvy.

Jiří Přibáň dal Klímovi za pravdu v tom, že se hraje o to, zda přežije republika, která zde byla budována mezi lety 1993 až 2017. Tato republika prý už v podstatě končí. „Existoval tady parlamentní režim, existoval tady právní stát, ústavní stát, ale jak vidíme v poslední době, tak jsou vedeny útoky na média ... na justici jako celek,“ kroutil hlavou právní filozof. „Tady je skutečně mnoho v sázce,“ zdůrazňoval varovně.

Milé demokratické strany, vylezte ze svých zákopů. Jinak...

Německý novinář Daniel Brössler konstatoval, že západní státy EU očekávají, co se v Česku stane dál. Pokud se tu zrodí vláda opřená o komunisty a o SPD, může se Česká republika ocitnout v podobné evropské izolaci, v jaké je v EU Polsko.

Klíma konstatoval, že hlavní karty má v rukou právě Babiš, a pokud chtějí strany z bývalého tzv. Demokratického bloku v této zemi demokracii zachovat, musejí jednat právě s Babišem. „Konečně je třeba ukončit tzv. salónní politiku demokratických stran. Politiku dělají pragmatičtí politici,“ upozornil Klíma. Pokud demokratické strany zůstanou ve svých demokratických zákopech, může se jim prý stát, že demokracie v Česku poměrně rychle skončí, protože Babiš opravdu začne spolupracovat s komunisty a s Okamurou.

Přibáň se před kamerou děsil předvolebních plakátů Miloše Zemana. Dokazují prý, že si Češi, Moravané a Slezané dokážou sami zničit demokracii. Třicet let jim nevládl nikdo jiný, vládli si sami. A sami si ničí demokracii.

„Zastavme migranty, zastavme Drahoše. Až takhle ostrý jazyk nevolí ani jiné extremistické strany. A to je jazyk Miloše Zemana. Všimněte si, že každý politik, který se staví proti právnímu státu, staví na svém vlastním charisma. Já myslím, že budeme svědky útoků na všechny nezávislé instituce s tím, že vy nepotřebujete právo, vy nepotřebujete zákon, vy potřebujete silnou ruku,“ řekl Přibáň.

Tato situace vyvrací mýtus, ve kterém žijeme už 150 let. Mýtus o demokracii a humanismu v nás, který si v sobě pěstujeme od dob národního obrození. Ale už takřka třicet let si vládneme sami, nikdo jiný nám tady nevládne a tu demokracii si dokážeme ničit sami.

Kdyby nebylo Merkelové...

Poté se Přibáň vrátil k tolikrát omílané prezidentské debatě na televizi Prima, kde se mluvilo o zákazu kouření a o právu nosit zbraň. Pokud to jsou opravdu klíčové problémy této země, tak je to s námi už opravdu nahnuté. Jedním dechem však znovu pochválil Ivana Bartoše, který může zformovat opozici proti Miloši Zemanovi a Andreji Babišovi. Bartošovi by v tom mohl pomoci i neúspěšný prezidentský kandidát Marek Hilšer.

Politolog Klíma k tomu ovšem přidal ještě pohled na druhou stranu mince. Velkou vinu na posunu nálad ve středu Evropy prý nese německá kancléřka Angela Merkelová. Kdyby nebylo jejího rozhodnutí otevřít hranice Německa uprchlíkům, ve střední Evropě by se nedělo to, co se tu dnes děje.

„U nás by nikdy nebyla žádná Okamurova strana a pravděpodobně by nezvítězil Miloš Zeman, kdyby takto nedošlo k narušení pocitu naší bezpečnosti. Pokud Německo nezastaví tuto svou naprosto destabilizující politiku, tak bude ještě více pokračovat protievropský sentiment,“ upozornil Klíma.

„Vinit Angelu Merkelovou z toho, že Česká republika má na Hradě Miloše Zemana a v parlamentu Tomia Okamuru, to mi připomíná utvrzovat se v tom, že Češi jsou oběti někoho z venku,“ rozčílil se Přibáň. Absolutně nepochopil, jak mohla společnost, která si v roce 1918 vložila humanismus do základů svého státu, totálně odmítnout pomáhat lidem postiženým válkou, kroutil hlavou Přibáň.

Klíma si ale trval na svém. „Prosím vás, to je lhaní si do kapsy. Prosím vás, já nechci říct, že Merkelová může za všechno,“ zdůraznil politolog s tím, že rozklad systému politických stran u nás začal už před migrační krizí. Ale počínání Angely Merkelové krizi v naší společnosti urychlilo.

Daniel Brössler k tématu doplnil, že v tomto počínání české společnosti cítí prvek rasismu. Klíma to odmítl, ale i on znovu zopakoval, že se nalézáme ve zlomové době, ve které se hraje o demokratický charakter země.

Psali jsme: Drahošovi v Českém rozhlase citovali kritiku od Horáčka. Postoupil jsem já, ne on, ohradil se podrážděně Senátor Valenta: Sláva vítězi, čest poraženému Kalousek odmítl pogratulovat vítězi. Je to falešný hráč, vzkazuje Hradní juntu už zastaví jenom tetka Smrtka. Ale jednou se to povede a otočíme to, slibuje hvězda televizní revolty Adam Komers

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp