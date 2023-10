Moravec ukázal více, než měl. Bobošíková jen zírala

reklama

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen vystoupila v úterý na konferenci Green Deal Summit v Praze. Zajímavosti bylo vstupné pro běžného občana, který nepracuje ve státní správě nebo v neziskovce – ve výši 9.900 korun českých,“ uvedla Jana Bobošíková. Státní úředníci a zaměstnanci neziskovek však měli vstup za polovinu.

„V Aby bylo jasno za zbytečnosti neutrácíme, na konferenci tedy nepůjdeme, a vlastně ani nepředpokládáme, že na ní zazní něco jiného, než zaznělo v Evropském parlamentu před několika dny. V polovině září vystoupila předsedkyně Evropské komise s tradičním projevem o stavu Unie. Překvapením však byla rozprava, která následovala po projevu Leyenové. O té se toho v českých médiích moc nedozvíte. A nebudete věřit, jak kritičtí byli europoslanci z řady zemí na adresu politiky Bruselu,“ upozornila moderátorka.

„Například polský europoslanec Legutko jednoznačně prohlásil, že Evropská unie je dnes v horším stavu než před dvaceti lety,“ podotkla Bobošíková. „Poslanec rovněž kritizoval selhání migrační politiky. A pokud jde o tzv. zelenou dohodu, Green Deal, označil ji za nákladnou extravaganci a fantazii Evropské komise a Evropského parlamentu. A europoslanec Legutko šel s kritikou ještě dál,“ poznamenala Bobošíková. A ze záznamu pustila poslancův projev, řekl mj.: „Když srovnám minulou Komisi s tou vaší, vidím kontinuální sklouzávání do rukou oligarchů. Komise se stala stranickým strojem, který se vměšuje do národních politik a snaží se podkopávat vlády, které jí nevyhovují.“

„Dále zaznělo, že Ursula Leyenová udělala z právního státu karikaturu. Zaměňuje záměrně slova jako daně a příspěvky, čímž obchází pravidla. Europoslanec Legutko kritizoval i fakt, že velká skupina úředníků v Komisi řešila, jak se vyhnout slovu Vánoce. Tento krok, který Komise nakonec neuskutečnila, označil za idiotský. Německý europoslanec Schirdewan upozornil Leyenovou, že ráda používá velká slova, ale realita, ta je jiná,“ dodala Bobošíková.

„Našli se i europoslanci, kteří volali po míru na Ukrajině a kritizovali politiku Evropské komise vůči této zemi,“ podotkla Bobošíková. „Europoslanci také poukazovali na selhání různých unijních strategií. Na ekonomický pokles v Německu i na úrok firem a vysoké ceny energií. Někteří europoslanci kritizovali také to, že Evropská komise si přisvojuje pravomoci, které jí nepříslušejí,“ řekla Bobošíková. A že europoslanců nespokojených s vystoupením Leyenové bylo samozřejmě mnohem víc – ale že čeští europoslanci k nim vesměs nepatří.

Jana Bobošíková se zaměřila i na slovenské předčasné parlamentní volby, konkrétně pak na varování, které před pár dny zaznělo z úst moderátora České televize Václava Moravce – že „pokud vyhraje Fico volby, staneme se časem satelitem Ruska“. Strana Směr-SD předsedy Roberta Fica nakonec včerejší (sobotní) slovenské parlamentní volby přesvědčivě vyhráala.

Moderátorka se zaměřila na to, jak „nestranný“ Moravec komentuje politiku. „Moderátor diskusního pořadu České televize Otázky Václava Moravce v posledních dnech poskytl rozhovor slovenskému Denníku N, v němž dal ostentativně najevo své politické preference, xenofobii, toxické stereotypy i konspirační teorie, které nemají daleko k šíření poplašné zprávy,“ podotkla Bobošíková.

Podle Moravce je Fico zajímavý tím, že něco jiného říká před volbami a něco jiného dělá, když získá hlasy. Roberta Fica přirovnává k Andreji Babišovi.

„Andrej Babiš a Robert Fico mají mnoho společného. Andrej Babiš neuspěl v pozici prezidentského kandidáta, Robert Fico neuspěl v pozici prezidentského kandidáta, oba si v sobě nesou hořkou porážku, a to je to, co je motivuje. Když se podíváte na to, jak antievropským politikem se v rétorice stává Andrej Babiš, oni jsou si podobní,“ vyjevil Moravec.

V hodnocení Andreje Babiše a Roberta Fica pak Moravec pokračuje slovy: „Ne nadarmo jsou oba Slováci.“ Tak pravil moderátor České televize.

A pustil se i do bývalého prezidenta ČR Václava Klause: „Václav Klaus není názorově konzistentní. Václav Klaus se sice vydával za pravicového ekonoma s volnou rukou trhu, ale podívejte se, jakým způsobem privatizoval přes české banky a ingeroval jako premiér a jeho vláda do bankovního socialismu, který tady byl,“ dodal Václav Moravec, podle nějž byla ekonomická transformace dohodnutým přechodem „od komunismu“ k demokracii.

Nemalé emoce v posledním týdnu vyvolala nová školní hygienická vyhláška, která má začít platit od října. Proti nové hygienické vyhlášce vznikla petice, kterou podepsalo přes 5,5 tisíce učitelů, ředitelů škol, rodičů.

Z nové vyhlášky má zmizet například požadavek na oplocení pozemků kolem mateřských školek a oploceny nebudou muset být areály základních škol. Největší kontroverze vzbuzuje to, že z návrhu vyhlášky zmizelo rozdělení záchodů na dívčí a chlapecké.

Z vyhlášky také vypadávají povinné minimální plochy v místnostech na dítě, na žáka. „Jsou na tom lépe žáci, nebo prasátka?“ ptají se v Aby bylo jasno v narážce na to, že hygienická vyhláška neobsahuje minimální povinnou plochu na žáka, avšak prasata mají podle příslušné vyhlášky svůj nárok na prostor zaručený.

Tyto změny v hygienických normách iniciovala poslankyně Renáta Zajíčková z ODS, kterou autoři petice vyzývají, aby jako majitelka soukromého gymnázia v Praze veřejně deklarovala, že je ohledně úprav hygienických právních předpisů ve střetu zájmů a tedy aby se dalších prací na změnách předpisů v této oblasti již neúčastnila.

Zajíčková je podle obchodního rejstříku majitelkou soukromého Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o., kde také vyučuje „leadership“. Server Hlídač státu uvedl, že gymnázium Zajíčkové obdrželo státní dotace ve výši 3,7 milionu korun. Jednatelem soukromého gymnázia je její syn Šimon Zajíček. Zajíčková je zároveň ředitelkou, jednatelkou a prostřednictvím svých firem i majitelkou Soukromého gymnázia Josefa Škvoreckého s.r.o. Tato škola za dobu své existence dostala dotace ve výši 44 milionů korun.

„Nemá nakonec pravdu prezident Pedagogické komory, který se domnívá, že Renáta Zajíčková v roli poslankyně chce rozvolnit hygienické normy pro školy, aby si v roli majitelky a jednatelky soukromých škol usnadnila provozování svého byznysu?“ zakončuje Jana Bobošíková řečnickou otázkou.

Psali jsme: „Nemohl jsem jinak.“ Řekl poslankyni ODS, že je sv*ně. A promluvil Schůzka zrušena. „Za Zemana by kavárna zešílela!“ Novinářka sleduje, co se děje kolem Pavla Němci spěchají s rozjetím ekonomiky. Fiala? Jde opačným směrem. Porovnání zde „Válečné rozvinutí ozbrojených sil“. Tedy mobilizace, přeložila Bobošíková z plánů Černochové. Ta pustila perlu o civilistech ve vojenských nemocnicích

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama