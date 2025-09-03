Moravský volič si strčil volební leták přímo do otvoru

Horká fáze předvolební kampaně, která od roku 2013, kdy se volby přesunuly na říjnový termín, tradičně začíná s koncem letních prázdnin, vyústila už 1. září v napadení lídra hnutí ANO Andreje Babiše. V obci Dobrá na Frýdecko-Místecku byl expremiér napaden holí, když diskutoval s občany.
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
Násilí oficiálně odsoudili všichni politici, premiér Fiala, vicepremiér Rakušan i prezident Petr Pavel.
„V politice je to nepřípustné. Všichni víme, že nenávistná rétorika může přerůst v něco většího. Měli bychom si dát pozor, jakým způsobem se všichni vyjadřujeme,“ varoval prezident.
Jeho slova si vyložil po svém někdejší člen Rady České televize Zdeněk Šarapatka. Ten neodolal dalším vtipným příměrům o sedmi ranách jako u Sarajeva. „Zda vztekloun o berlích psychicky nezvládl záplavu z kanálu, co Babiš vypouští na volební rivaly při štaci zloděje za mocí, prozatím nevíme. Puch je to k nevíře a bývá to o nervy: stupidní pomluvy, lži hodné Sputniku, křivácké urážky pro silné povahy a okolo pěchota tuposti, co každé spláchnutí stolice, jež z grázla z Průhonic na návsích vypadne, pochválí a vříská nadšením,“ dodal známý roztleskávač vládních kampaní.
Hlavní problém vidí v tom, že „nešťastné selhání emocí“ poslouží Babišově kampani.
„Stačí si poslechnout pár minut z mítinků Babiše anebo sněmovnu, kam uherský hotentot po boku proruských partají zatáhl bezbřehou sprostotu a odtud nenávist. To není hůl, která teď Babiše zmlátila, vy všichni estéti, co držíte dekórum, a tak moc s ním cítíte. To je jen bumerang za hnusné metody a východní praktiky, které tu s kumpány ten gauner zavedl,“ uzavřel s příslovím od moravské tetičky, že každému podle jeho zásluh.
Železem přes hlavu— zdeněk šarapatka (@zdeneksarapatka) September 1, 2025
Berlí do zad. Do zad i přes hlavu. Jednou. Sedmkrát, jako u Sarajeva. Vyber si: „trhák“ kampaně hned našel své titulky. Zda vztekloun o berlích psychicky nezvládl záplavu z kanálu, co Babiš vypouští na volební rivaly při štaci zloděje za mocí, prozatím nevíme.… pic.twitter.com/zc7SAKlv3e
ParlamentníListy.cz se zeptaly těch, kteří kampaň na českých ulicích v současnosti sami absolvují a na vlastní kůži zažívají.
„Pociťuji to hlavně na sítích, kde lidé používají vulgární nadávky vůči hnutí SPD i mně. V terénu, při osobním setkání, to ale tak agresivní není, spíš bych řekla, že se to zlepšilo,“ říká pro ParlamentníListy.cz Marie Pošarová, kandidující za SPD v Plzeňském kraji. Lidé podle ní většinou nadávají na Fialovu vládu. „Naštěstí jsem nezažila moment, kdy bych se bála a doufám, že ani nezažiji. Ke mně se při osobním setkání chovají slušně, i když mají jiný názor. Možná je to i tím, že jsem žena a naši občané mají slušné vychování,“ přemýšlí poslankyně.
Ani ženám se ale nevyhýbají velmi zvláštní zážitky s některými diskutéry. „Po útocích na Donalda Trumpa nebo Roberta Fica se i u nás začínáme mlátit holemi. Myslím si, že je to naprosto nehorázné. Potvrzuje to to, co ráda říkám, že demokraté jsou ve svých požadavcích na demokracii velmi nedemokratičtí,“ řekla pro ParlamentníListy.cz k mítinku ANO Gabriela Sedláčková, která vede kandidátku Motoristů v sousedním Olomouckém kraji, která útok na Andreje Babiše plně odsuzuje.
Ona sama se v kampani s holí naštěstí ještě neseznámila, ale z posledního víkendu, který trávila kampaní doma v Olomouckém kraji, má prý dva ne zcela příjemné zážitky.
„Před olomouckým nádražím ke mně přišel člověk, který byl zcela otevřeně z LGBT komunity, protože měl bekovku osázenou plackami s hesly. Nejprve se se mnou bavil, zeptal se na několik věcí, které jsem mu ráda zodpověděla, na což reagoval úšklebky,“ popsala dění.
Co následovalo, ale prý překonalo všechna očekávání. „Požádal mě o leták s podobiznou mě a Filipa Turka. Ochotně jsem mu dala jeden náš propagační materiál a vysvětlila mu, že na druhé straně si může přečíst náš program. Ale ten člověk, aby mi ukázal, co si o nás myslí, tak ten leták přede mnou začal jíst,“ krčí rameny kandidátka.
Jindy má ale bizár české veřejné debaty poněkud jinou polohu. „Následující den v Hanušovicích, když jsme u stánku rozdávali volební materiály a diskutovali s občany, tak mě obklíčilo šest nebo sedm cyklistů. Byli podle mě posilněni alkoholem a byli poněkud důraznější. Už při příjezdu na mě křičeli, ať jdeme do prdele a že lžeme celému národu. Když jsem se jich zeptala, v čem tedy lžeme, tak samozřejmě nevěděli, uměli jen hesla. Přesně jsem poznala, od kterého vládního politika nebo z kterého mainstreamového média je čerpají,“ dodává.
Třeba prý křičeli, že Motoristé v europarlamentu hlasují stejně jako Konečná. „To je samozřejmě nesmysl, ale když jsem jim ukázala statistiky, že Filip Turek v europarlamentu opravdu nehlasuje stejně jako Kateřina Konečná, tak začali křičet ještě více,“ dodává Sedláčková.
A jako vrchol hříchů Filipa Turka prý cyklisté uvedli, že dokonce komentoval přenosy závodů Formule 1. „Tak jsem se jim snažila vysvětlit, že si pletou Filipa Turka s televizním komentátorem, který se jmenuje Pavel Turek, ale s pochopením se to u nich moc nesetkalo,“ dodává kandidátka.
Po dalších několika minutách těchto hesel naštěstí odjeli, aniž by došlo k fyzické agresi.
„Přiznávám, že jako žena ve středním věku u nás ve střední Evropě začínám mít strach z agrese a polarizace společnosti,“ dodává Gabriela Sedláčková.
„Podle mě ji vyvolávají i instituce, které by ji naopak měly mírnit. Třeba Foltýnův Stratkom, který všude vykládá, že je nepolitický a připravený sloužit každé vládě.
Naposledy v rozhovoru pro Český rozhlas Otakar Foltýn hovořil o tom, že na komunisty a fašisty se ochrana svobody slova nevztahuje, stejně jako na informace, které vznikly na trollí farmě u Petrohradu.“
„Bohužel jsme si nechali obecně společenskou debatu doslova nakazit úplným převrácením obsahu svobody projevu, kdy už tak nějak dokonce akceptujeme, že svobodu projevu by měli mít i internetoví trollové z trollých fabrik někde v Petrohradu,“ vysvětlil koordinátor Foltýn. „Ruská propaganda nemá svobodu projevu v České republice, nemůže ji mít a žádný normální stát nenechá propagandu takového státu, jako je současné fašistické Rusko, šířit na svém území,“ dodal zástupce velitele vojenské kanceláře prezidenta republiky, vyslaný na Úřad vlády řídit strategickou komunikaci.
Na rozdíl od Šarapatkova „uherského hotentota“ volil zaměstnanec prezidenta Pavla přirovnání k nacistickému deníku Der Sturmer.
„Měli bychom si dát pozor, jakým způsobem se všichni vyjadřujeme“.
autor: Jakub Vosáhlo