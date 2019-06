Motorky v Brně: Pojedeme letos zase za státní? Desítky, stovky milionů, nájem dražší než v Německu či v Maďarsku

Bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) byla k brněnské Moto GP více než „štědrá“. Mezi lety 2016 a 2017 odešlo z resortu MŠMT na podporu Velké ceny silničních motocyklů v Brně 60 a 70 milionů korun. O současném šéfovi resortu Robertu Plagovi se to úplně říct nedá. Zdá se, že by školství z dotační podpory tohoto prestižního závodu rád vymanil, což se mu na letošek podařilo. Loni pak státem pověření kontroloři označili náklady na Moto GP za „přemrštěné“. Myslí si to i náš dobře informovaný zdroj blízký ministerstvu školství. Vysoká cena pronájmu Masarykova okruhu, stejně jako stamilionové poplatky, „nadzdvihly obočí“ i premiéru Andreji Babišovi.

Premiér Andrej Babiš se rozhodl navýšit státní dotaci pro letošní ročník závodů silničních motorek Moto GP na Masarykově okruhu v Brně na částku 55 milionů korun. Babišovi se do podpory podniku, který každoročně stojí veřejné rozpočty vyšší desítky milionů, původně nechtělo. Rozhodnutí o dotaci odkládal.

Na počátku letošního dramatického příběhu kolem Velké ceny Brna je odmítnutí požadované výše dotační podpory ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro loňský ročník.

Pořadatelé Moto GP údajně od resortu, který v současnosti vede Robert Plaga (ANO), požadovali pro ročník 2018 stamilionovou dotaci. Tu Plaga odmítl a školství závod podpořilo částkou 39 milionů korun. Ministr navíc nechal náklady na závod prověřit pověřenými kontrolory, kteří je označili za „přemrštěné“.

Výsledek? Velká cena Brna za minulý rok skončila ve ztrátě 31 milionů, a to přesto, že jen vstupenky za minulý ročník vydělaly 70 milionů a další desítky milionů přispěly Jihomoravský kraj (20 milionů korun) a město Brno (10 milionů korun).

Následovala žaloba ze strany pořádajícího spolku, jehož členy jsou kraj i město, na adresu ministerstva školství právě kvůli neproplacené původní výši dotace.

Právě minulý rok byl v sérii posledních několika bohatě dotovaných ročníků brněnské Velké ceny prvním, kdy výše podpory ze strany MŠMT poprvé výrazně poklesla. A to takřka na polovinu.

Ministryně ráda motorky?

„Štědrou“ ministryní, za jejíhož působení dotace od resortu školství pro brněnskou Velkou cenu narostly skokově o desítky milionů, oproti minulým letům na více než dvojnásobek, byla sociální demokratka Kateřina Valachová.

V letech 2016 a 2017 udělilo MŠMT pořadatelům Moto GP na dotacích celkem 130 milionů korun (60 milionů Kč v roce 2016 a 70 milionů Kč v roce 2017).

V roce 2016 působil jako hejtman Jihomoravského kraje vlivný sociální demokrat Michal Hašek.

Ve Spolku pro GP ČR Brno (členy jsou Jihomoravský kraj a město Brno), v jehož prospěch peníze pro Moto GP ze školství odcházely, zastupoval Hašek kraj do března 2017. Michal Hašek je velkým podporovatelem Velké ceny silničních motocyklů v Brně.

Upřesněme, že než se kormidla v resortu školství chopila Valachová, získávalo brněnské Moto GP mezi lety 2011 až 2014 od MŠMT dotační podporu každoročně se pohybující kolem 20-30 milionů korun. Jednalo se tedy zhruba o polovinu (2011: 20 milionů Kč, 2012: 26,5 milionů Kč, 2013: 25 milionů Kč, 2014: 30 milionů Kč).

Zmiňme, že brněnská Velká cena silničních motocyklů se úspěšně konala i v letech 2004 až 2010, kdy se její dotační podpora ze strany MŠMT pohybovala v řádech jednotek milionů (nepřesáhla pomyslnou desetimilionovou hranici) a dokonce i v letech 2009 a 2010, kdy během probíhající hospodářské krize nedostali pořadatelé od resortu ani korunu.

Na otázku, proč došlo k tak výraznému navýšení dotační podpory Moto GP ze strany MŠMT za jejího vedení resortu, Kateřina Valachová ParlamentnímListům.cz neodpověděla.

Podle informovaného zdroje ParlamentníchListů.cz, který za ministryně Valachové působil na ministerstvu školství, bylo navýšení dotační podpory z veřejných peněz pro Moto GP i v rámci samotného resortu vnímáno jako problematické.

Babiš se „cukal“

„Nikdo to nechtěl podepsat. Úředníci to vnímali, jako že jde o podporu z veřejných peněz do soukromých rukou,“ uvedl zdroj s tím, že dokument nakonec zpracovala úřednice, která byla z MŠMT „odejita“.

Podporu brněnské motocyklové ceny z veřejných peněz vnímá jako problematickou i sám zdroj, bývalý vysoce postavený úředník. „Podle mě se taková akce neplatí z veřejných peněz nikde na světě. Všude je ten koncept postavený čistě na komerční bázi. Platí to sponzoři a soukromníci. Nikde to neplatí stát. Je to zábava, komerce,“ upřesnil. „Šlo to mimo program. Myslím, že to musela schválit vláda. Myslím, že tehdy odešlo na Moto GP z veřejných peněz asi 90 milionů.“

Valachová si údajně kvůli věci nechala udělat i posudek od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Pro letošní ročník žádali pořadatelé brněnské Moto GP z resortu školství původně podporu ve výši 65 milionů korun. Premiér Babiš nabízel částku 39 milionů korun, tedy stejně jako u podpory minulého ročníku. Částku navýšil až minulý týden, a to na 55 milionů korun. Peníze na tento ročník mají jít z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj.

Významnou položku z nákladů na Moto GP tvoří „zalistovací poplatek“. Ten se odvádí španělské společnosti Dorna coby oficiálnímu držiteli značky Moto GP. V případě brněnské Velké ceny má údajně tento poplatek přesahovat 100 milionů korun.

Podle webu silnicnimotorky.cz poplatky Dorně začínají minimálně na přibližné výši 88 milionů korun. Některé okruhy však platí až 222 milionů, uvádí portál. Největší poplatky se podle webu odvádějí z okruhů ve Španělsku. Například okruh Motorland Aragon odvádí Dorně zhruba v přepočtu 193 milionů korun.

Vysoké poplatky Dorně zmiňoval i sám Babiš ještě před několika měsíci, kdy se na navýšení podpory pro brněnskou Velkou cenu příliš netvářil. V té souvislosti uvedl, že nemá dostatečné informace o tom, kam peníze vlastně půjdou. „Je to sice významná sportovní akce, ale poplatky pro zahraničního majitele jsou až 123 milionů, jsou tam i různí příjemci, jako pronájem dráhy a podobně. Vlastně přesně nevíme, kde všechny peníze mizí,“ uvedl pro Seznam Zprávy.

Výrazným nákladem je i pronájem Masarykova okruhu. Ten v roce 2006 koupil developer a otec motocyklového závodníka Karel Abraham se svými společníky. Okruh vlastní a provozuje soukromá společnost Automotodrom Brno.

Podle smluv mezi pořádajícím spolkem (jehož členy jsou kraj i město) a vlastníkem okruhu by týdenní pronájem okruhu měl stát 28,5 milionu korun, uvedly Seznam Zprávy.

O ceně 25 milionů korun za pronájem okruhu na deset dní v rozhovoru pro server Drbna.cz hovořil bývalý primátor Brna za hnutí ANO Petr Vokřál.

Dražší než v Německu a v Maďarsku?

Podle informací Seznamu Zprávy náklady na akci již loni prověřovali státem najatí kontroloři, kteří je právě kvůli ceně pronájmu okruhu označili za „přemrštěné“. Cena převyšuje například týdenní náklady na pronájem dvou známých evropských okruhů: 1. maďarský Hungaroring a 2. německý Sachsenring, které se pohybují mezi pěti až sedmi miliony korun týdně. Cena přitom obsahuje i služby, které se ale na Masarykově okruhu v Brně platí zvlášť.

Cena za pronájem Masarykova okruhu je předražená i podle informovaného zdroje z branže, který v minulosti působil na MŠMT. „Milion denně za pronájem stojí 02 Aréna. Myslím, že majitel jen využívá monopolního postavení na trhu a toho, že tu není konkurence a není s čím tu cenu srovnávat,“ upřesnil někdejší úředník.

I toto bylo podle Seznamu Zprávy prý jedním z důvodů, proč údajně resort školství požadovaných 65 milionů korun pro Moto GP odmítl a schválil původně dotaci jen ve výši 39 milionů korun, což ovšem nyní už neplatí.

autor: Jonáš Kříž