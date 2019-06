Možný ministr Šmarda: Nedokážu si představit, že Hamáček zůstane předsedou, pokud...

Možný příští ministr kultury Michal Šmarda si prý nedokáže představit situaci, ve které by jeho stranický kolega Antonín Staněk zůstal ministrem kultury a současně by Jan Hamáček zůstal předsedou ČSSD. Setrvání Staňka ve funkci by totiž znamenalo, že Hamáček nedokázal prosadit svou vůli, což by prý oslabilo jeho pozici ve straně.

Sociální demokrat Michal Šmarda mohl být od 1. června ministrem kultury. Jenže to by musel prezident Miloš Zeman vyslyšet žádost premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedy ČSSD Jana Hamáčka (ČSSD) a odvolat stávajícího šéfa resortu sociálního demokrata Antonína Staňka. Ten měl podle plánu Jana Hamáčka v úřadu skončit 31. května. Jenže se nám pomalu nachyluje k závěru i červen a Staněk zůstává v čele resortu.

Jeho možný nástupce Michal Šmarda to zatím nevidí jako problém. V rozhovoru pro sobotní MF Dnes však prohlásil, že by se mu nezdálo být v pořádku, kdyby Staněk ve funkci zůstal ještě dlouho. Kdyby zůstal ministrem snad i po celou dobu úřadování této vlády, tak by to podle Šmardy znamenalo, že Jan Hamáček by neměl zůstat předsedou ČSSD.

„Nedokážu si představit, že by zůstal Antonín Staněk ministrem kultury a Jan Hamáček předsedou ČSSD. Pokud by Jan Hamáček nedosáhl odvolání ministra, ztratil by jako předseda autoritu. A pan Staněk je dospělý chlap, tak předpokládám, že když podal demisi, chce opravdu skončit. Byl jsem s ním na kafi a říkal mi, že na své demisi trvá a nic se na tom nemění. Nicméně, že dokud ho prezident neodvolá, bude normálně pracovat,“ pravil Šmarda v rozhovoru pro sobotní MF Dnes.

Šmarda se však Staňka také trochu zastal. Antonín Staněk byl podle svého možného nástupce vystaven velkému tlaku a pod tlakem člověk někdy dělává chyby. I tak je však podle Šmardy třeba říci, že Staněk jako člen vlády odvedl kus dobré práce.

„Bereme to tak, že už chtěl chudák dávno rezignovat, jenom tam musí zůstat déle, protože pan prezident zatím nenašel termín, kdy by ho odvolal,“ doplnil na konto Staňka Šmarda.

Prezidentovi Miloši Zemanovi poděkoval, že se s ním jako s kandidátem na ministra setká během plánované návštěvy Vysočiny, ke které se Zeman chystá příští týden. „Asi ví, že lístek na vlak je drahý, takže je z jeho strany hezké, že mi vyjde vstříc,“ prohlásil Šmarda.

Šmarda nepočítá s tím, že by ho Zeman nejmenoval ministrem třeba jen proto, že se kamarádí s expremiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD). Na druhé straně Šmarda nepředpokládá, že zůstane ministrem kultury déle, než jen do konce tohoto volebního období. Klade si za cíl stabilizovat situaci v kultuře, ale předpokládá, že po příštích volbách už ministrem nebude.

autor: mp