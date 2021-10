Mrzutý Rakušan. A vyšel vysmátý Babiš, smál se mu a řekl pravdu o Zemanovi

reklama

„Plně doufáme, že pan prezident bude respektovat, až se zapojí do jednání, že tady existuje jasně deklarovaná většina, stvrzená podpisy na memorandu hned v ten volební den, která říká, že máme možnost ku prospěchu občanů České republiky vládu sestavit poměrně brzo. A těch věcí k řešení je obrovská spousta – je to státní rozpočet, je to postcovidová obnova, příprava předsednictví EU, to jsou všechno věci, na kterých je nutné začít pracovat hned. Plně doufám, že tady jak ze strany pana prezidenta, tak ze strany hnutí ANO pana současného premiéra Babiše bude jistá míra státotvornosti a respektování té povolební reality, kdy my jsme parlamentní demokracií a vládu s důvěrou má možnost sestavit pouze ten, kdo má v Parlamentu většinu a ta většina je v této chvíli definovaná zcela jasně,“ sdělil pro ČT24 v reakci předseda STAN Vít Rakušan.

„Jestli jste si všimli, tak v závěru naší kampaně byl velký slib: my nebudeme lhát, my nebudeme krást, my nebudeme švindlovat. A pan premiér Babiš několik dní před volbami hovořil o tom, že vlastně pozice ve Sněmovně je pozice opoziční, která by mu měla připadnout, je něco, co by ho zajímalo, že by jako opoziční poslanec nemohl fungovat, hned den po volbách tuto svoji pozici v dalším rozhovoru změnil. Já bych tedy to, co se děje v nějaké fázi komunikace s Hradem a u pana premiéra, který prohrál volby, Babiše, bych úplně nebral za bernou minci, protože prostě věřit Andreji Babišovi, že to, co říká veřejně, nelze,“ dodal lídr Pirátů Ivan Bartoš.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Procesy podle Babiše

„Chtěl bych zdůraznit, že všechny procesy, které mají nastat po volbách, tak nastanou, to znamená, že nejdůležitější je ustanovit nový Parlament. A to samozřejmě je rozhodnutí pana prezidenta, nebo je to rozhodnutí, které nastane i bez toho, ale já předpokládám, že on tak rozhodne, to znamená, že 8. listopadu uplyne ta lhůta. Je potřeba, aby ty strany, které se dostaly do Sněmovny, se domluvily na složení té Sněmovny. V roce 2017 jsme se chovali podle principu, podle demokratických úzusů, to znamená, že jsme nedávali žádné vzkazy, jak nám dneska dává vzkazy pětikoalice,“ popisoval pro ČT24 Babiš, že proběhne-li toto jednání Sněmovny, následně vláda podá demisi – a až potom pan prezident někoho pověří o vyjednávání vlády.

„Není tady žádná situace, že by se něco zdrželo, naopak se čeká, až si pětikoalice rozdělí posty ve Sněmovně i ve vládě, z naší strany, my zatím nemáme co říct. Čekáme, že budeme osloveni ohledně vyjednávání ve Sněmovně, tam jsme rozhodli, že budou vyjednávat pan Vondráček a pan Faltýnek. Novým předsedou našeho klubu je paní Schillerová, to je tak všechno,“ sdělil Babiš.

Potvrdil i to, že pana předsedu Fialu (SPOLU) oslovil po volbách s nabídkou spolupráce. „Ale oni vyjednávat nechtějí. V podstatě si skládají vládu, kde teda mají většinu, z těch pěti stran. Takže to je ten stav,“ dodal Babiš a na otázku, zda se pomalu smiřuje s odchodem do opozice, odpověděl: „Já jsem smířen dávno se vším. Já jsem starší člověk, takže se nepotřebuju smiřovat mentálně s ničím. Jen tady chci říct, že tady ten polistopadový kartel, který tady to rozkrádal, tuneloval a ničil tuto zemi a který jsem porazil v roce 2017, tak ten systém zkrátka mě ve finále porazil, ale volby jsme vyhráli my, my máme 72 mandátů, trojkoalice SPOLU má jenom 71 mandátů a ta pětikoalice má 108 mandátů. Je to návrat do starých časů. To, že na to lidé zapomněli, mě mrzí,“ sdělil Babiš.

Zdůvodnil i to, proč se nakonec rozhodl případně zůstat i v opozičních lavicích, i když před volbami hovořil jinak. „Lidé mi psali, abych v politice zůstal. Na základě toho jsem změnil své rozhodnutí. A když jsem to oznámil v Čau lidi, dostal jsem stovky podpůrných e-mailů a dopisů. My jsme získali téměř stejný počet hlasů jako koalice SPOLU. Ano, oni vyhráli asi o 35 tisíc hlasů. A když se podíváme, kolik dostali hlasů PirSTAN a strany, které předpokládaly, že se tam dostanou, a nedostaly – jako Přísaha, ČSSD a KSČM, takže je to stejný počet hlasů, takže ta společnost je stále rozdělená víceméně napůl, a bohužel tedy s námi nikdo nechce jednat, i když máme s ODS 106 a se STAN 105 – a historicky experti říkají, že čím víc stran ve vládě, tím je tam větší riziko nějakých komplikací, ale rozhodnutí pětikoalice respektujeme,“ sdělil Babiš.

Zdraví prezidenta

Vyjádřil se i ke slovům prezidenta Miloše Zemana, který před volbami řekl, že po volbách pověří sestavením vlády předsedu nejsilnější politické strany, očekává tedy Babiš od něj pověření v průběhu listopadu? „Uvidíme. V neděli, když jsem mluvil s panem prezidentem, tak ano, mluvil o tom, že když nastane ta chvíle, tak mě osloví. Opakovaně to tak říkal a je na mně, jestli to pověření přijmu, nebo nepřijmu,“ uvedl Babiš, že s hlavou státu hovořil 30 minut. Zároveň uvedl, že jak se rozhodne, ještě neví, všichni si mají počkat, až jej prezident pověří.

Ale zpět ještě ke zdraví prezidenta. „Žasnu, jak novináři dokážou spekulovat, že to nebylo, to jednání, a že já jsem ho zachraňoval a takové nesmysly. Já jsem tam přišel na 11. hodinu, v 11.30 přišel pan Zavoral a ve 12 byl plánován odvoz pana prezidenta do nemocnice, takže to bylo plánováno dopředu. Nějaké ty řeči, že já jsem volal záchranku, a tyhle nesmysly, to není pravda. Pan prezident byl unaven, musí se léčit a léčí se v nemocnici a je v péči lékařů,“ dodal Babiš.

Závěrem svých slov pak Babiš odmítl, že by hnutí ANO stále trvalo na postu předsedy Poslanecké sněmovny. „Pětikoalice se jasně vyslovila o tom, že ten post nám nedají. Pětikoalice si rozděluje posty ve vládě a ve Sněmovně, na ně se nečeká. Na nás se určitě nečeká,“ podotkl. Současný jeho kabinet podle jeho slov pracuje a pracovat bude do doby, než bude zvolena nová vláda.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Prezident Zeman byl v neděli po poledni převezen do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) na pracoviště intenzivní medicíny. Důvodem náhlé hospitalizace byly podle prezidentova ošetřujícího lékaře a ředitele ÚVN Miroslava Zavorala komplikace provázející Zemanovo chronické onemocnění. Přesnou diagnózu Zavoral médiím nesdělil, protože k tomu neměl pacientův souhlas. Mluvčí ÚVN Jitka Zinke v pondělí ČTK řekla, že Zemanův zdravotní stav je stabilizovaný. Krátce před převozem se Zeman v Lánech setkal s premiérem Andrejem Babišem, podrobnosti schůzky však dosudy nebyly známy. Dnes pak krátce před Babišovým oznámením Hrad sdělil, že prezident republiky Miloš Zeman jmenoval předsedu Krajského soudu v Brně.

Mluvčí prezidenta v pátek uvedl, že prezident je nemocen dva týdny. Na doporučení Zavorala proto Zeman v pátek hlasoval ve volbách přímo na zámku v Lánech a zrušil nedělní účast v televizní debatě. V neděli po převozu Zemana do nemocnice hradní mluvčí uvedl, že prezidentova hospitalizace neohrožuje povolební vyjednávání a ústavní situaci. Dodal, že prezident nyní potřebuje klid na léčbu, o jejím průběhu a délce rozhodnou lékaři. Podle mluvčí ÚVN stanovuje léčebný plán lékařské konzilium nemocnice složené ze specialistů na Zemanovy dílčí zdravotní problémy.

Psali jsme: A sakra. Babiš: Zeman mě pověří sestavením vlády Louny: Výstaviště žilo historií ODS: Zbyněk Stanjura opět ve vedení poslaneckého klubu Roušky v háji. U SPOLU. A Stanjura se dnes pochlapil

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.