Munice pro Ukrajinu: Fiala natřel kritiky, že pomáhají Rusku. Lidé se neudrželi

„Muniční iniciativa se v poslední době stala terčem útoků a pokusů o znevěrohodnění. Ti, kteří se o to snaží, neříkají pravdu, manipulují a bohužel tím jen napomáhají Rusku. Ve videu vysvětluji, jak iniciativa funguje a proč jsou to všechno, co tito ‚kritici‘ tvrdí, úplné nesmysly,“ předeslal předseda vlády Petr Fiala, který k tématu zveřejnil video na sociální sítí X.

„Opozice a někteří další chtějí zneužít naši úspěšnou muniční iniciativu. Iniciativu, která získala respekt v celé Evropě a která pomáhá držet Rusko co nejdál od našich hranic. Budou vám říkat, že munice je předražená, že na ní někdo moc vydělává, že je to jenom PR akce, že to ničemu nepomáhá.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nevěřte jim, není to pravda. Ta munice se v rámci iniciativy prodává a dodává za aktuální ceny na mezinárodním trhu a určuje je nabídka a poptávka, nikdo další do nich nezasahuje a ani nemůže,“ ujišťuje premiér Fiala a následně podrobněji vysvětluje, na jakém principu funguje nákup a dodávky munice.

„Kritikům nejde o výsledek, jde o to, aby úspěšnou českou iniciativu nějak shodili, aby získali laciné body u části veřejnosti, kterou navíc neustále rozdělují. A to za cenu, že pomáhají Rusku a ruské propagandě,“ napsal premiér.

Muniční iniciativa se v poslední době stala terčem útoků a pokusů o znevěrohodnění. Ti, kteří se o to snaží, neříkají pravdu, manipulují a bohužel tím jen napomáhají Rusku. Ve videu vysvětluji, jak iniciativa funguje a proč jsou to všechno, co tito “kritici” tvrdí, úplné… pic.twitter.com/CMLkHuzhre — Petr Fiala (@P_Fiala) August 27, 2024

Pod videem v diskusi se ozvaly velmi kritické ohlasy.

Poslanec hnutí Radek Vondráček (ANO) premiérovi kontroval, že nákup munice vzbuzuje pochybnosti a upozornil premiéra Fialu, aby „neblbnul lidi“. „Vždy, když vás někdo oprávněně a věcně kritizuje, tak ho obviníte z manipulace a z napomáhání Rusku. Už je to trapné! Muniční iniciativa byla jistě chvályhodná, ale její realizace kulhá, protože jste dali přednost vlastnímu PR a bombastickým gestům před efektivitou. Hlasitým vyhlášením akce dopředu jste vyhnali ceny nahoru a Ukrajina dostane munice méně a za víc peněz. Nevymlouvejte se na zlou opozici a na ostatní. V odborných kruzích to ví všichni, senátor Wagenknecht není žádná opozice a objektivně vše zhodnotily například i prestižní švýcarské noviny. Konečně se k něčemu postavte čelem a přestaňte blbnout lidi,“ napsal Vondráček.

Následně poukázal na tvrzení německého deníku, na který odkázal server iRozhlas.cz, a sice, že „česká firma nadsazovala cenu nábojů pro Ukrajinu“. A dodal: „A co tohle, pane premiére? Nechcete to video raději smazat? Ve vlastním zájmu?“ vyzval Vondráček předsedu vlády.

„Napište to upřímně. Kdo zpochybňuje muniční iniciativu, je – wait for it… Kdybyste nebyl předsedou vlády této země, bylo by to jen směšné,“ vzkázal Fialovi právník Tomáš Nielsen.

„Jak vaší kritikou lze napomáhat Rusku? Můžete to nějak rozvést?“ pozastavil se nad vyjádřením Petra Fialy diskutér Luděk Šťastný. „A hlavně mně je nějaká vaše uhozená muniční iniciativa za naše prachy tak nějak u zádele. Samozřejmě, pokud by na to bylo referendum, případně jste to zatáhl z vašich výnosů v kampeličce, ta kritika z mé strany by byla o něco nižší,“ doplnil.

Další uživatelé si z Fialy utahovali: „Pane profesore, vy už jste se dočista pomátl? To je rétorika, jak za real socíku. Nechcete jet radši zase na nákup Nutelly?“ zněla další reakce.

„Doopravdy, na Vás musí mít člověk dobrý žaludek, ale nejlepší je ten závěr, že opozice rozděluje společnost a napomáhá Rusku,“ komentoval slova premiéra Josef Musil.

Někteří podle reakcí vnímají nákup munice jako dobré rozhodnutí. Jíní se rozčilovali nad nákupy munice, když jsou potřebné peníze především pro školníky, kuchařky, invalidy, důchodce a další.

Fiala byl označen za psychopata, parazita a lháře.

V pondělí Petr Fiala oznámil, že Česká republika dodala Ukrajině od zahájení ruské invaze desítky milionů kusů středorážové a velkorážové munice. Měsíčně podle něj na Ukrajinu putují desítky tisíc kusů munice.

Psali jsme: Další opěrný bod v háji. Ukrajinec pochmurně Rajchl (PRO): Zase došlo na má slova, tentokrát s úžasnou ukrajinskou muniční iniciativou Petra Fialy Senátor Wagenknecht: Hospodárnost České muniční iniciativy nebyla projednána Explosia se raduje z rekordních zisků. Je tu však velké ale