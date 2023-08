Musk: Vyhodili vás z práce za psaní na Twitter? Zaplatím vám soudy

Elon Musk po loňském převzetí Twitteru ihned vyhlásil, že chce z této sociální sítě vytvořit platformu, kde mohou lidé svobodně psát své názory bez jakékoliv moderace. Tím se Twitter odlišuje od ostatních technologických gigantů jako Facebook nebo Google, kde je naopak „škodlivý“ obsah stále více postihován. Twitter mimo jiné odešel z dobrovolného kodexu o dezinformacích, což se nelíbí Evropské komisi, která Muskovi vzkázala, že Twitter může dostat v zemích EU stopku.

Ve Spojených státech se mezitím od převzetí Twitteru Elonem Muskem do médií dostává stále více informací o tom, jak Twitter v minulosti přistupoval ke snižování dosahu některých názorů a k cenzurování obsahu týkajícího se například skandálů Huntera Bidena, syna prezidenta USA, či Covidu-19. Na potlačování některých názorů se měly podílet i mnohé americké instituce včetně Bílého domu

Twitter podle investigativních novinářů dlouhá léta budoval systém, prostřednictvím kterého se snažil snížit dosah některých komentářů a obsahu, zejména od osobností, které kritizovaly názory novodobých liberálů a konzervativců.

Společnost pro obranu svobody projevu nyní upozornila na novou Muskovu výzvu veřejnosti, že zaplatí za právní služby každému, kdo kvůli svým aktivitám na této sociální síti čelil problémům v práci.

„Pokud s vámi zaměstnavatel jednal nespravedlivě kvůli tomu, že jste něco zveřejnili nebo se vám něco líbilo na této platformě, uhradíme vám účet za právní služby. Bez omezení. Dejte nám prosím vědět,“ odpálil Musk bombu na svém oficiálním účtu twitteru, který přejmenoval na X. Takových případů přitom může být obrovské množství.

If you were unfairly treated by your employer due to posting or liking something on this platform, we will fund your legal bill.



No limit.



Please let us know.