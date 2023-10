Muslimové vymlátili McDonald's. Dával v Izraeli vojákům jídlo zdarma

Na Blízkém východě houstne napětí. V Izraeli teče krev. Jak na straně židovského státu, tak na straně Palestinců narůstají počty mrtvých i zraněných. Napjatá atmosféra však panuje i v sousedním Libanonu. Izraelský McDonald's se rozhodl podpořit vojáky, ale i nemocnice a obyčejné lidi a poskytnout jim v průběhu války s Hamásem jídlo. V sousedním Libanonu za to tvrdě zaplatila jedna ze zdejších restaurací McDonald's.

„Dav demonstrantů v Libanonu ‚zničil‘ místní restauraci McDonald's, podle příspěvku na sociálních sítích – poté, co pobočky McDonald's v Izraeli oznámily, že darují tisíce jídel izraelským obranným silám a izraelským nemocnicím a obyvatelům uprostřed rozšiřující se války s Gazou,“ napsal server New York Post. Šlo o McDonald's v Sidónu v Libanonu. V Libanonu kde sídlí Hizballáh, Íránem podporovaná teroristická skupina, která vyjádřila podporu útokům Hamásu na Izrael.

Sidón, nebo také Saïda, je třetí největší město v Libanonu a dnes je hlavním městem Jižního gubernátu. Město leží na středomořském pobřeží, asi čtyřicet kilometrů severně od Tyru a čtyřicet kilometrů jižně od libanonského hlavního města Bejrútu. Jméno města znamená rybolov. Žije tu asi 200 tisíc obyvatel.

Příspěvek na sociální síti X, obsahoval video neukázněného davu před McDonald's v Sidónu v Libanonu, kde sídlí Hizballáh, Íránem podporovaná teroristická skupina, která vyjádřila podporu útokům Hamásu na Izrael.

Protesters attacked McDonald's in Saida due to the support of McDonald's Israel to the war on #Gaza.



