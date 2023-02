Můžeme se rozloučit s ODS. „Fiala je kr*sa.“ Zákaz aut vypustil džina z láhve

Nesmysl, který vymysleli lidé, kteří tomu nerozumí. Tak popsal bývalý závodník Filip Turek na VOX TV nová pravidla EU, která schválili europoslanci. „Ve skutečnosti zamezí prodeji a výrobě normálních úsporných aut, donutí lidi jezdit 30 let starým autem, donutí lidi sdílet dopravu, donutí lidi porušovat pravidla. Zmrzačí náš průmysl,“ odhaduje následky. A tvrdě se opřel do premiéra. „Fiala je normální krysa. Vystupoval s tím, že bude chtít výjimky a že Green Deal je neproveditelný v téhle podobě, že zákaz spalovacích motorů je něco, co v životě ODS nemůže připustit. A že bude žádat o nějaké zmírnění. A poslední týdny mlčí. On k tomu neřekl vůbec nic.“

Upozornil na slova německého ministra průmyslu, že 600 000 rodin v Německu je existenčně závislých na výrobě spalovacích motorů a s nimi spojených technologií. „Všichni se mu vysmáli,“ doplnil.

Už současná auta jsou podle norem extrémně ekologická. Euro 7 pak dle Turka znemožňuje vyrábět normální, nezmrzačená auta. „Už ty technologie znemožňují, aby to auto bylo dlouhodobě spolehlivé s nějakými normálními náklady,“ uvedl s tím, že plán takové auto provozovat třeba 30 let nemůže vyjít, protože životnost dnešních vozů je maximálně 10 let. Neumí si představit, jaké by musely být změny v infrastruktuře, aby elektromobilita mohla fungovat.

„Je to samozřejmě nesmysl, který nevymysleli odborníci a technici, neřekl si o to trh, vymysleli to zelení Khmérové, kteří tomu nerozumí,“ zhodnotil evropské normy. Věří, že Zelené a Piráty k hlasování pro takovéto normy vede ideologie a že jsou skutečně tak hloupí, že věří, že to bude ekologicky prospěšné.

„Ve skutečnosti zamezí prodeji a výrobě normálních úsporných aut, donutí lidi jezdit 30 let starým autem, donutí lidi sdílet dopravu, donutí lidi porušovat pravidla. Zmrzačí náš průmysl,“ předpověděl, jaké budou mít nápady Zelených apod. následky. Podle něho se z tohoto kroku bude radovat Čína. „Oni to nechápou, nevědí, jak vypadá baterie, jak se těží kobalt, jak se těží lithium, že to je strašně neekologické, že to drancuje přírodu v Africe, v Číně,“ obvinil politiky.

Upozornil, že už teď nejlepší elektromobily vyrábí Čína. A tento krok jim jen pomůže. „Čeká nás ekonomická kolonizace Čínou. Náš západní svět. V Kalifornii je X desítek firem pod čínskými penězi. To samé se bude dít v Evropě,“ předpovídá Turek a opět sepsul politiky, kteří toto rozhodnutí páchají bez konzultace s odborníky.

Je pozdě něco zvrátit? Kdyby se v europarlamentu objevila nadpoloviční většina lidí, kteří mají rozum, bylo by dle Turka vše v pořádku. „Problém je, že volby do Evropského parlamentu lidi moc netankují a bohužel lidi volí blbě. Volí idioty z ODS, kteří slibují pravicovou politiku a ona je ve skutečnosti radikálně levicová. A nikdo to těm politikům nedává sežrat. Takže samozřejmě, všechno je zvratitelné,“ soudí Turek. Velká Británie se rozhodla být ještě rychlejší, tudíž problémy s elektrifikací v ní začnou už v roce 2030, doplnil s tím, že pak se tyto problémy ukážou v praxi.

Komentoval i vládu. „Fiala je normální krysa. Vystupoval s tím, že bude chtít výjimky a že Green Deal je neproveditelný v téhle podobě, že zákaz spalovacích motorů je něco, co v životě ODS nemůže připustit. A že bude žádat o nějaké zmírnění. A poslední týdny mlčí. On k tomu neřekl vůbec nic,“ vyčetl premiérovi a doplnil, že proti hlasovali například Vondra, Zahradil, někteří z ANO a např. Kateřina Konečná. „Ta musí bejt úplně divoká, protože si musí připadat jako hrozně malá komunistka proti těm kriplům z TOP 09 a ze strany Zelených, kteří opravdu věří, že dělají něco dobrýho,“ glosoval. „Ten Niedermayer, to je normálně retardovaný imbecil,“ nešetřil politika TOP 09 a dodal, že Peksa a Gregorová skutečně věří, že dělají něco dobrého pro Evropu a skutečně doporučují, aby lidé v zimě jezdili do práce na elektrokole.

Velmi mu vadí také ti, kteří na hlasování nepřišli. Právě proto Piráty toleruje, protože ti tyto záměry oznámili, když šli do politiky. Ale zbytek jsou podle něho také „krysy“. I na Babiše došlo. Konkrétně za Věru Jourovou. „Já nevím, kdo si myslí, že Babiš proti Green Dealu někdy vystupoval.“

Zaznělo, že Česko předsedalo EU, takže Fiala možná musel EU jít nějak na ruku. „No tak je to vlastizrádce,“ měl jasno Turek a dodal, že lidé šli do politiky buď aby něco hájili, nebo protože by jinde peníze nevydělali. „Já tam chci člověka, který se bude hádat za naše zájmy,“ prohlásil. A nebral ani argument, že Fiala musí nějak udržet současnou koalici. „V tom případě my, kteří jsme vždycky volili ODS a měli radost, že vyhrává pravicová vláda, tak se s tím můžeme rozloučit, můžeme se za to maximálně tak stydět. A tyhle frajeři budou chodit kánalama a historie je bude soudit,“ pravil. O TOP 09 řekl, že vznikla jako pseudopravicová strana, ale stala se z ní bolševická a progresivistická strana. A ODS to toleruje.

