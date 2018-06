My herci jsme udělali rok 1989. Umíme se vyjadřovat a musíme mluvit do politiky, říká umělec, kterého štve Zeman

Luboše Xavera Veselého zajímalo, čím to je, že herci se tak rádi a často vyjadřují k politické situaci. „Myslím, že je to dané historií. Tady je divadlo a herci hodně vidět. Vždy to bylo místo, kde se událo něco zásadního v politice. Koneckonců rok 1989 rozhýbala divadla, se studenty to rozhýbali herci. Na to se trošku zapomíná a mě to velice mrzí,“ připomíná Kepka. „Ti, co to dokázali říct, byli herci. A my, lidé, jsme je do té role pasovali, to byl rok 1989. Nikdo jiný to tehdy říct neuměl, kromě lidí, kteří to uměli dát dohromady… Ale ti mluvčí byli herci,“ dodává ještě.

Anketa Kdyby v roce 2023 kandidoval na prezidenta znovu Václav Klaus starší, zvažovali byste jeho volbu? Ano 63% Ne 37% hlasovalo: 3130 lidí

„Překvapuje mě, že je dnes takové překvapení, když přijde veřejně známý člověk a řekne svůj názor,“ pronáší Kepka pointu. „Já mám pocit, že to někdy je…někdy je mi to nepříjemné,“ kontroval Xaver Veselý. „Já chápu, jak kdo. Na druhou stranu, kdo dal poslancům prostor za nás mluvit? My jsme si je sice zvolili, to je pravda, ale řekněme si upřímně, kdo jak rozumně volí, kolik procent národa vůbec nevolí,“ reagoval Kepka.

„Dávám si velký pozor, když se k něčemu vyjadřuji a velmi vážím svá slova. Někdo ta slova váží méně a že zaznívají úplné ptákoviny, to je věc druhá,“ pokračoval Kepka. „Třeba v rámci české politické promluvy musím říct, že mi to vyloženě bylo nepříjemné, i když říkali cokoli. Říkal jsem si, proč?“ nenechal se odbýt Xaver Veselý. „Asi cítili, že není jinde platforma, kde to říct, to je možná trošku problém. Kdyby byla možnost říct to jinde,“ zamyslel se Kepka. „Dneska je platforem,“ kontroval Xaver Veselý s narážkou na sociální sítě, zejména Facebook. „No, ale takové, aby to zasáhlo všechny generace napříč… Ta televize je přece jenom obrovská čarodějka, má obrovskou moc,“ reagoval Kepka.

Fotogalerie: - Osobnosti pro Drahoše

„Někdy mám pocit, že když promluví paní Holubová, tak promluví proto, aby mě naštvala,“ řekl Xaver Veselý v narážce na politické projevy herečky Evy Holubové. „Možná s těmi jejími názory nesouhlasíte a to je ten problém,“ odvětil Kepka. Xaver Veselý odpověděl, že je to spíše způsobem, jakým Holubová své názory vyjadřuje. Je tedy správně, když herci pronikají do politického aktivismu? „Já si myslím, že ano. Ona má větší sílu než někdo jiný tím, že je známá a dostane možnost to říct,“ myslí si Kepka. Za svou hereckou asociaci ale prohlásil, že se snaží být striktně apolitičtí a hercům žádná doporučení nedávají.

„Také už jsem se několikrát vyjadřoval k volbám od doby, co jsem prezidentem asociace,“ podotkl Kepka. Je také takovým tím kumštýřem, kterého doběla vytáčí Miloš Zeman? „No, musím říct, že ano,“ reagoval zklamaně Kepka. „Mrzí mě to, protože si velice vážím úřadu prezidenta, ten úřad má pro mě veliký respekt a Miloše Zemana jsem v devadesátých letech velmi obdivoval. Jeho humor a rozhled byl úžasný a těšili jsme se na něj. O to víc mě to mrzí,“ dodal Kepka.

Je tedy Miloš Zeman jiným člověkem, než byl dříve? „Je rozhodně jiný,“ řekl Kepka a nechtěl věc raději dále rozvádět. Šel by jste na demonstraci? Například proti Zemanovi nebo Babišovi? „Víte co, já jsem si naivně myslel, že tím rokem 1989 a 1990 nějak vydemonstrovali. Myslel jsem si, že tu bude fungovat to, že ti nejlepší a nejchytřejší lidé to povedou, že všichni budeme dělat to, čemu rozumíme a že tím pádem půjde všechno k lepšímu,“ řekl Kepka a pokračoval: „No a teď se podívejte, kdy země, která udávala tón techniky a všeho… Nedávno jsem točil v rozhlase pořad o našich lidech za první republiky. Dnes jsme země, která není schopna postavit kilometr dálnice. My tady otvíráme jezdící schody v pražském metru, které vezou lidi, aby mohli vytáhnout kufry na letiště a je reportáž ve veřejnoprávní televizi, že je zázrak, že se to uskutečnilo. Vždyť je to trapný,“ ulevil si Kepka.

Psali jsme: Laudát (TOP 09): Babiš je problém, ne Poche Miroslav Poche neustoupí. Ale vyslal důležitý signál. Noviny také uvedly, že je příbuzným Masaryka Premiér Babiš by měl dnes jednat o vládě s předsedou KSČM Filipem Věra Jelínková: Milí umělci, vzpamatujte se. Právo svobodné volby, říká vám to něco?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mak