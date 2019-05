My jsme autentická levice, žádný přívažek ANO, spustil v rádiu Onderka

Hostem středečních Dvaceti minut Českého rozhlasu byl první místopředseda ČSSD Roman Onderka. V rozhovoru s Marií Bastlovou pohrozil premiérovi Andreji Babišovi (ANO), že si má najít nového koaličního partnera, pokud bude naslouchat raději komunistům než ČSSD. Poté se věnoval vnitrostranické situaci. U evropských voleb sociální demokracie totálně vybouchla. Co bude dělat dál?

Na úvod Onderka prozradil, že ho nijak zvlášť nepřekvapilo, že prezident Miloš Zeman odmítl přijmout demisi ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Onderka zdůraznil, že Zemana už nějakou dobu zná a má za to, že se stále pohybuje v ústavních mantinelech.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jasný vzkaz však poslal premiérovi Andreji Babišovi (ANO).

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Jednoznačně není možné, aby sociální demokracii kdokoli diktoval, v poslední době třeba Vojtěch Filip (KSČM), kdo bude ministrem resortu, který má ve správě ČSSD. Buď pan premiér dodrží koaliční smlouvu a navrhne odvolání ministra Staňka, nebo si bude muset hledat nového koaličního partnera,“ zdůraznil Onderka.

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. ČSSD



ministr kultury v demisi Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



1. místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pokud jde o volby do Evropského parlamentu, podle Onderky před nimi ČSSD udělala řadu chyb. Sociální demokraté si nechali vzít některá svá témata politickými konkurenty a ta, co jim zůstala, nedokázali prezentovat dostatečně důrazně. Další chyby si prý hodlá vyříkat se svými kolegy v soukromí a rozhodně jim nebude posílat vzkazy přes média, ani přes Český rozhlas.

„Ale jasně říkám, že ČSSD je levicovou stranou, je autentickou levicovou stranou a svá témata si musí odpracovat od začátku do konce. Není možné, aby voliči vnímali ČSSD jen jako přívažek hnutí ANO. Autenticita ČSSD je v tom, že se musíme podívat, z čeho jsme vznikli. Byla to strana revoluce, strana těch nejchudších. A dnes, když něco prosazujeme, tak bychom to měli prosazovat opravdu nekompromisně,“ pravil Onderka.

Oznámil také, že ČSSD se v tuto chvíli nechystá odejít z vlády, neboť se nechce chovat, slovy Onderky, jako „uražené dítě“.

V tuto chvíli nechtěl být konkrétnější. ČSSD si prý musí jasně říci, kudy půjde dál a jak se připraví na krajské volby. Ty budou podle Onderky pro stranu naprosto klíčové.

Z jedné věci prý rozhodně obavy nemá. Z finanční situace ČSSD. Tato strana podle něj rozhodně není firmou na odpis. „Majetek ČSSD mnohonásobně převyšuje závazky, které má,“ zdůrazňoval Onderka. „ČSSD se každý ptá, jaké má dluhy, a já si můžu vytáhnout každou firmu včetně firem mediálních a mohu se ptát, jaké ony mají sluhy,“ zlobil se.

Bc. Roman Onderka, MBA ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Zadruhé, nejsme rozhazovační a snažíme se o to, aby ČSSD fungovala i do budoucna. A pokud prohráváme volby a ubývají nám finanční prostředky, tak se důsledně staráme o pronájmy našeho majetku,“ vysvětlil host.

Nakonec věnoval pár slov někdejšímu premiérovi Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD) a skutečnosti, že někdejší koaliční partner hnutí ANO a vládní šéf Andreje Babiše dnes chodí proti Babišovi demonstrovat. „Je to jeho rozhodnutí. Asi ho to baví. Já jsem Bohuslava Sobotku viděl osobně asi před rokem a půl a neumím říci, jaké má rozpoložení,“ uzavřel Onderka své vystoupení.

Mgr. Bohuslav Sobotka ČSSD



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Plesl se nikomu nesměje, PL řekl: Tragédie, co se stalo Kalouskovi. Blaško? Šok pro pravdolásku. Štětina patří na východ Ukrajiny Petříček: Střední Evropa chce jednu ze čtyř hlavních funkcí v EU Sranda rychle skončí? Babiš sám navrhne Zemanovi konec Staňka Prezidentovi souboj s kulturní obcí vyhovuje, lamentovali Štěch s Tvarůžkovou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp