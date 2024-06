My neděláme žádnou propagandu. Vyoral o politrucích a házení do Vltavy

Julian Assange byl propuštěn po dohodě s americkou prokuraturou. Je to podle vás náznak, že stará garda, zaměřená na válku s terorismem, už ve Washingtonu nevládne? Nebo je to něco jiného?

Nemám pocit, že by propuštění Assange mělo jakoukoliv souvislost se změnou moci jakékoliv gardy ve Washingtonu. Po letech ostrakizování a věznění je jeho poměrně náhlé propuštění – věřím, že nejenom pro mě – docela překvapivé. Nepochybně se odehrála řada zákulisních her, a kdo ví, čím vším se Assange musel vykoupit nebo k čemu všemu se upsal. Ať už teď, nebo i dříve. Stačilo přiznání viny a odsouzení po dobu, kterou si odseděl v Británii? Dostaly se ke mně i takové informace – nebo mýty?, že Assangův vzestup i pád podobně jako u Zuckerberga či Gatese nebyl jen dílem jeho samého a jeho schopností, ale souběhem vícera faktorů, mezi něž lze zahrnout i zpravodajské služby a podobně.

Ať je to s Assangem jakkoliv, propuštění mu rozhodně přeju. Coby „vydavatel“ – vlastně ani ne novinář – si v současném korporátně totalitním režimu, jenž ovládá takzvaný západ a zve se „demokracií“, odseděl pět let nebo kolik jen za to, že si dovolil uveřejnit pravdu o zvěrstvech a běžných nekalých praktikách našich big brotherů ze zámoří. Ať je to s Assangem jakkoliv, jeho případ je především vzkazem pro ostatní potenciální Assange. Totiž, že zveřejňovat pravdu o špinavých hrách prominentních států se nevyplácí, a doplatí na to pouze ten, který jde s pravdou ven.

A další otázka na USA, jak se díváte na rozhodnutí povolit „kontraktory“ na Ukrajině? To už je v podstatě poslední krok před tím, než se pošlou regulérní vojáci, ne?

Bohužel to tak vypadá. Ona proxy válka vedená – zase jednou – Američany proti Rusku skrze Ukrajinu a za vydatné podpory svých evropských satelitů a vazalů v čele s pobaltskými zeměmi, Polskem nebo českou vládou politického eunucha a kolaboranta Petra Fialenka se občas začíná vyvíjet v neprospěch zájmů USA, takže věční jestřábi jsou nuceni přikládat pod válečný kotel. Nebyl bych vůbec překvapený, kdyby oni kontraktoři však nakonec nebyli američtí, ale vybraní z některé vazalské evropské země.

Ve Francii se to třese, ve Velké Británii jakbysmet. V Německu asi také, ale tam žádné volby nejsou. Co myslíte, že stojí za rozhodnutím de facto přenechat vládu opozici? Může to být vědomí, že těžké časy jen tak neskončí, takže si vládou v nich opozice sama naběhne?

O tom jsem přesvědčený. Zrovna nedávno jsem nad těmito změnami a pokládáním vlád přemýšlel. A dle všeho se jedná o podobnou praxi, která byla ve velkém patrná v době koronafašistické totality, kdy se například v České republice střídali ve funcích ministři pro likvidaci zdraví a zdravotnictví jak svatí na orloji. Tehdy šlo o to, rozmělnit a zakamuflovat podíl viny jednotlivých zkorumpovaných hochštaplerů Vojtěcha, Blatného, Prymuly, Arenbergera a znovu Vojtěcha na likvidaci nejen zdraví, ale celospolečenské situace u nás.

V současném případě může jít úplně o totéž, pakliže přistoupíme na to, že vrcholná politická hra je pouze divadlem pro nás – plebs a stěžejní kroky a akce jsou mezistranicky koordinovány. Respektive nadstranicky silami, které tahají za nitky u jedněch, u druhých. V případě, že by někdo stále věřil na skutečnou politickou soutěž, pak další možnost dobrovolného položení vlády je z obav z budoucího vývoje, diskreditace sebe samých a obracení hněvu národa proti sobě v souvislosti s ukrofilní politikou, kterou musí strana a vláda následovat. Tedy jak říkáte: „ať si to vyžerou i oni“.

Sněmovna schválila vyšetřovací komisi ke střílení na FF UK, pro kterou hlasovali i koaliční poslanci. Co myslíte, že je k tomu vedlo? Snaha o transparentnost? Strach, že by opozice odmítnutí využila? Nebo jistota, že převaha v komisi zajistí, že žádné nepohodlné závěry nebudou?

Za cé je nejblíže pravdy. Historicky víme, že vyšetřovací komise – ať už v případě atentátů na JFK, nebo k 11. září 2001 – jsou většinou formovány za záměrem kontroly zveřejňovaných informací a potvrzení oficiální verze, nikoliv verze skutečné. Slovy klasika: my neděláme žádnou propagandu, my vás pouze odborně nasměrováváme.

Na pozici vrchního diplomata je navrhována estonská premiérka Kaja Kallas. Zjednodušeně řečeno, bude to, jako kdyby v EU vedla diplomacii Jana Černochová. Máme se bát?

Jedná-li se o obdobnou hysterickou osobu a bezpečnostní riziko pro národní či evropskou bezpečnost jako v případě Černochové, pak jsou obavy na místě.

Schvalovat atentát na Roberta Fica podle českých soudů není trestné a spadá pod svobodu projevu. Zatímco chtít hodit vládu do Vltavy trestné je. Může být občan rád, jak je soudní systém v ČR spravedlivý, předvídatelný a spolehlivý?

Bohužel jde o současnou pseudodemokratickou realitu a pseudo svobodu projevu reflektující stav, aneb opakovaně „v demokracii máš právo na svůj názor, ale běda, jak je jiný než ten náš“. V případě schvalování atentátu na Fica byl onen názor správný – tedy ten „náš“. V případě našich politruků a jejich „hození do Vltavy“ už onen názor nebyl ten „náš“ správný.

A na závěr, srbský prezident Vučić tvrdí, že do velkého konfliktu v Evropě zbývají 3 nebo 4 měsíce. Máte pocit, že varuje? Nebo si vymýšlí? Nebo odrazuje?

Nevím. Doufám, že varuje a odrazuje. Předpokládám, že si nevymýšlí a nejde o úplný výstřel do tmy, hlavně ale doufám, že nemá nějaké adekvátní interní informace, které ho k jeho závěrům vedly. Bohužel z vývoje situace má myslím řada z nás obavy, aby některým psychopatům a sociopatům, ať už před nebo za zrcadlem, neruplo a nespustili další konflikt na zpustošení a přeorganizování pevninské Evropy.