Mýlili jsme se v Putinovi? Ne tak, jak si příznivci Západu myslí. Spisovatelka dala teorii na frak

Dodává, že příznivci Západu tyto nesprávné předpovědi rádi překrucují jako rozporuplné: „Nejdřív říkali, že Putin nikdy Ukrajinu nenapadne, protože je příliš hodný, a teď říkají, že za to může *NATO*, že je Putin napadl!.“ Tím, že nám vkládají slova do úst, vyvolávají zdání rozporu, míní Johnstonová.

„Ve skutečnosti není nic rozporuplného na tom, že Západ chtěl válku a aktivně ji provokoval, ale myslel si, že Putin na návnadu neskočí. Mýlili jsme se, protože Putin si spočítal, že má větší smysl bojovat proti NATO teď než později,“ popisuje a dodává: „Ve skutečnosti jsem si myslela, že Rusko Ukrajinu převálcuje, i když měla podporou Západu. Myslela jsem si, že skutečné cena pro Moskvu bude boj proti povstání podporovanému Západem plus masivní ekonomická izolace, a stále jsem si myslela, že tyto náklady by byly pro Moskvu větší než přínos.“

Johnstonová je toho názoru, že i tak bude válka na Ukrajině v Rusku považována za chybu. „V podstatě ze stejných důvodů, z jakých jsem si vždycky myslela, že to bude chyba. Ale kdo ví? Už jsem se mýlila v jiných věcech a mohu se mýlit i v této,“ není si spisovatelka jistá.

„Příznivci Západu se snaží naši chybu v úsudku v této jediné věci obrátit jako nějakou masivní selhání našeho rozumu a charakteru, protože je to doslova jediná věc, ve které kdy měli pravdu, takže se potřebují tvářit, jako by to bylo významnější, než to ve skutečnosti je. O nic jiného tu nejde,“ shrnula závěrem.

