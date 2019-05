Na Havla se sáhnout nesmí, na Klause se může plivat dle libosti. Dlouholeté pokrytectví lepšolidí skončilo mlácením Jakla, píše komentátorka

Bývalý tajemník exprezidenta Klause a nyní člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání byl během jediného týdne podruhé zmlácen. Informaci ParlamentnímListům.cz potvrdil sám Jakl.

Komentátorka Karolína Stonjeková se ještě jednou vrátila k obdobnému útoku na poslance TOP 09 Dominika Feriho. U napadení Feriho a Jakla byl podle dámy uplatněn dvojí metr. Zatímco napadení Feriho vzbudilo v části společnosti značnou nelibost, stejné části společnosti se napadení Jakla jeví jako něco, co je vlastně v pořádku.

Dominik Feri TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Stonjekovou tento dvojí metr nepřekvapuje. Pamatuje si ho prý už z časů sporů mezí Václavem Havlem a Václavem Klausem.

„Obecně totiž mezi tou ‚lepší‘ částí společnosti panuje představa, že jsou tu dvě skupiny lidí: ti, na které se nesahá (a to ani verbálně), a ti, k nimž je možno si dovolit všechno. Zatímco je-li první skupina terčem útoku, je to trestuhodné, zavrženíhodné, odporné a kdovíjaké ještě, jsou-li negativní emoce namířeny vůči skupině druhé, je to logické, pochopitelné, ospravedlnitelné – viz starý, dobrý a médii tak hojně využívaný přístup ‚na Havla se nesmí sahat/ na Klause se může plivat‘,“ shrnula svůj pohled na věc.

Psali jsme: Ivan Bartoš premiérem? To spíš bude ve vládě Petr Cibulka. Mejdan skončil. Karolína Stonjeková po volbách nemilosrdně nakládá Ať se Z. Š. stará o ČT a nekádruje soukromá média! Zeman budí kontroverze – co by budil Drahoš? Karolina Stonjeková bez obalu Usnesení Bruselu o Afričanech? O tom radši nemluvte! Komentátorka varuje univerzity před šířením těchto informací o EU Noví soudruzi v elegantním balení. Komentátorka našla vzor našich Pirátů v knize pojednávající o SSSR

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp