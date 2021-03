Na Ilonu Csákovou udeřili v rádiu. A přišlo to: Covid, Bill Gates, náhubky na puse, čipování, vlastní zdroje...

reklama

Csáková se v rádiu svěřila, že má takový klasický režim. „Klasické domácí práce – vaření, děti jsou na distanční výuce, takže to vypadá víceméně ve všední dny tímto způsobem. A těším se, že přichází jaro, a těším se, že začnu jaksi vyvíjet takové ty zahradní aktivity,“ sdělila Csáková.

„Ke svému jubileu jsem vydala loni CD. Vyšlo prvního října. Pracovala jsem na něm poměrně dlouho a poměrně hodně věcí jsem si psala sama. Je to taková pestrá tvorba různých žánrů, které mám ráda, na které i ráda vzpomínám, které jsem ráda zpívala i předtím. Teď v podstatě nemám v plánu žádné takovéto kreativní úkony nebo počiny, i když neříkám, že něco neřeším. Chodím občas do studia něco nazpívat, třeba Romanovi Horkému nějaké vokály do jeho nových písní,“ podotkla Csáková, která loni s Horkým vyrobila protestsong. „Tím jsme se vyjádřili vůči aktuálnímu dění kolem covidu-19,“ dodala.

Csáková také přiznala, že má myšlenkové pochody, že by se šla živit mimo uměleckou sféru. „Uvidíme, co se bude dít, kam se dál bude vyvíjet situace. Doufám ale, že ne pouze tím negativním a hrůzostrašným způsobem, který se děje. Samozřejmě že až bude třeba se chopit nějaké aktivity, budu se jí muset chopit, co jiného mi zbude,“ řekla Csáková.

Ta odmítá, že by měla ohledně koronaviru zvláštní názory. „Těch názorů, které mám, je spousta stejných, ne-li podobných,“ dodala Csáková, která se v minulosti vymezovala například vůči povinnému testování dětí ve školách. „Nikdy jsem covid-19 nezpochybnila. Nějaký takovýto moribundus opravdu existuje. Samozřejmě je to vidět, je to slyšet, mám s tím také jistou zkušenost, ohledně vyprávění, onemocnění mých přátel. Absolutně to nezpochybňuji, je to hrůzostrašné. Nejsem ani antirouškař, když opravdu musím někam, tak si ten náhubek na tu pusu vezmu, byť si myslím, že absolutně to není stoprocentní ochrana, ba naopak, někdy to může člověku uškodit,“ dodala Csáková.

Závěrem se pak měla vyjádřit k tomu, zda si stále myslí, že očkování = čipování. „Každý má přece nárok o svém zdraví, o svém těle, o tom, jaký bude vést život, jakou bude vést životosprávu, jestli bude sportovat, jestli se bude dopovat vitamíny nebo jedy, to je přece každého věc. Takže to je ohledně toho očkování, je to moc. A nechám se naočkovat, když budu chtít. Když nebudu chtít, tak mě do toho nikdo nemůže nutit,“ vyhnula se odpovědi na otázku, zda si stále myslí, že očkování = čipování.

„A stále si myslíte, že to řídí Bill Gates?“ zeptal se Csákové ještě moderátor. „Jak to mám vědět?“ zeptala se Csáková, která však tuto informaci dříve v minulosti sdílela. „Jsou jisté teorie... jak se říká: na každém šprochu pravdy trochu. Neznamená to, že je to science fiction. Myslím si, že by se lidé měli zajímat, měli by si vyhledávat informace v médiích, na internetu. A třeba se i zajímat o to, co je Velký reset či Agenda 2030. Je dobré si udělat jiný názor a po těch informacích opravdu jít a hledat je,“ uzavřela.

