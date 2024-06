Na Jakuba Železného vyskočil Turek. Tak začal taky vyskakovat

Od včerejšího dne je v prodeji nové číslo časopisu Reflex. Jeho šéfredaktor Martin Bartkovský na sociální síti X představil obálku časopisu. „Jsem také člověk, co vyrostl na České sodě. A mám velmi černý humor. Kromě toho jsem ale vyrostl v 90. letech v Sudetech, takže poznám nácka, když ho vidím,“ uvedl Bartkovský. Bartkovský v novém čísle avizoval také analýzu hlasů z eurovoleb, čemuž odpovídá i tučný nápis verzálkami „VOLEBNÍ BLITZKRIEG“.

Obálce Reflexu dominuje Filip Turek ve vojenské uniformě s několika odznáčky. Mezi nimi například i jeden s logem z filmu Auta s motivem Bleska McQueena – pravděpodobně humorný odkaz na Turkovu zálibu v automobilech i na předvolební kampaň do voleb do Evropského parlamentu, kdy se vyslovoval proti zákazu automobilů se spalovacím motorem do roku 2035.

Jsem také člověk, co vyrostl na České sodě. A mám velmi černý humor. Kromě toho jsem ale vyrostl v 90. letech v Sudetech, takže poznám nácka, když ho vidím. Zítra od rána v trafikách @Reflex_cz s touto obálkou. Kromě detailní analýzy hlasů z eurovoleb je tam spousta dalšího… pic.twitter.com/MQCxTHurZe — Martin Bartkovský (@bartkovskym) June 12, 2024

Turek samotný se obálce na X vysmál.

Coby nacistu se ho týden před volbami snažilo vykreslit předně hnutí STAN. Vše začalo debatou na CNN Prima NEWS, kde Danuše Nerudová upozornila na jednu ze starších fotografiích Turka na sociálních sítích, v jejímž pozadí stojí svícen s hákovým křížem. V rozhovoru Turek přiznal, že má doma v rámci své kolekce starožitných věcí i dýku SS. V médiích a na sociálních sítích se poté vedly diskuse, zda je, nebo není Filip Turek nacistou.

Internetem začaly kolovat i další starší fotografie, na kterých Turek užíval nacistické symboliky či jména Adolfa Hitlera. Fotografií, na které je zobrazen se zdviženou pravicí, se zabývala i policie.

I přes to, že Turek zdůraznil, že by si za toto své dřívější chování nafackoval, si český novinář a bývalý moderátor České televize Jakub Železný na X postěžoval, že na obálce Reflexu chybí hákový kříž.

Železný na to, že Turek, který podle něj hajluje a sbírá nacistické relikvie, by se neměl hněvat na tuto obálku, protože je relativně mírná v porovnání s jeho skutečným chováním. „On přece může všechno: hajlovat, sbírat nacistické relikvie… a Reflex mu udělá tak krotkou obálku! Bez hákového kříže! Pan poslanec ho má doma, tak by se nemohl hněvat,“ napsal Železný na X.

Proč tu na mě vyskakují takové věci? Ale hlavně: co pan poslanec (co je, probůh, dolphsegal?)“nemůže”? On přece může všechno: hajlovat, sbírat nacistické relikvie…a @Reflex_cz mu udělá tak krotkou obálku! Bez hákového kříže! Pan poslanec ho má doma, tak by se nemohl hněvat. J. pic.twitter.com/d73VCO7TpM — Jakub Železný???? (@JakubZelezny) June 14, 2024

Bývalý moderátor ČT se stáhnul z televizních obrazovek loni v prosinci. Uvedl tehdy, že jeho odchod je primárně zdravotní otázkou. Odchodu také předcházel incident, který se odehrál v březnu 2023, kdy městská policie zveřejnila záznam konfliktu se špatně parkujícím řidičem na Václavském náměstí; později se ukázalo, že je to právě Jakub Železný.

Železný tehdy neohleduplně zaparkoval na přechodu a následně se hádal s městskými strážníky. Během celého zákroku byl Železný poněkud konfliktní a stěžoval si, že je strážník arogantní. „Já jsem neparkoval na přechodu, já jsem stál tady, měl jsem velmi důležitou věc a chtěl jsem za minutu odjet. A váš kolega, jak se choval. Já jsem neparkoval na přechodu,“ argumentoval novinář.