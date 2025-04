Na Západ? Ne, do Rumunska. Holec rovná Fialovu směrovku

Holec ve svém pondělním komentáři informuje o překvapivých výsledcích průzkumu, podle nějž by lidem nevadilo případné anulování voleb. „S premiérem Petrem Fialou je poprvé spousta věcí. Návrat vládního cenzora, historická inflace nebo absolutní popírání reality. A nově bohužel i zpochybňování voleb: Podle agentury NMS Market Research připouští anulování voleb 58 procent Čechů,“ diví se Holec.

Podle něj jsou to nebezpečné úvahy, které už napořád budou znamenat pochybnosti o legitimitě voleb, což v Česku naštěstí od revoluce neplatilo. „Jakmile vypustíte takhle nebezpečného džina z lahve, už ho tam nikdo nikdy nenarve zpátky. Nikdy, protože v každých volbách někdo prohraje, jenže nikdo nechce prohrát. Podívejte se na USA, kde o neuznání výsledku voleb jako první začala mluvit Hillary Clintonová, načež to převzal Donald Trump,“ srovnává Holec, že v Česku jsme až doteď naše volby zatím nikdy nezpochybňovali.

A co by mělo být důvodem pro anulování voleb? Průzkum jej neurčitě uvedl „neetická kampaň“, což stačilo 58 % lidí, aby anulování připustili. Co je to ale vlastně taková neetická kampaň?

„Jsou to třeba jasně ulhané billboardy premiéra Petra Fialy? Nebo to není ulhaný billboard SPD s anonymním černochem, kvůli němuž je ale před volbami trestně stíhaný šéf SPD Tomio Okamura, protože o něm vládní politici i média říkají, že je... Ano, slyšíte dobře: neetický? A jak etická je nonstop delegitimizace opozice od vlády a vládních médií?“ ptá se komentátor.

Holec se v komentáři na svých stránkách dále zamýšlí, zda se Česko tímto nevydává směrem k Rumunsku, kde do voleb vstoupil Ústavní soud a anuloval je. Holec připomíná, že český ústavní soudce Josef Baxa například už prohlásil, že kdyby ve volbách „došlo k situaci, která se vymyká i těm zhrublým mravům, nebudeme soud, který zavře oči nebo odvrátí tvář“.

