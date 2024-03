Na auto budete jen koukat v garáži. Vědec a nový šok v EU

reklama

Dosti zajímavou změnu v pohledu na automobily znamená hlasování Evropského parlamentu z minulého pondělka, jelikož to se mimo spalovacích vozů věnuje i těm na elektrický pohon a po přijatém návrhu Evropské komise by se dalo velmi zjednodušenou optikou říct, že již „došlo i na ně“.



Nic se totiž prozatím nemění na plánu zakázat od roku 2035 prodej nových vozidel poháněných fosilními palivy a na soustředěný přechod na elektromobilitu, avšak již v roce 2026 chce EU zhodnotit, nakolik se elektromobily podílejí na snížení emisí.

Právě elektromobily byly dosud vnímány jako „bezemisní“ doprava, což se má změnit, a počítat se mají jejich emisní stopa i včetně hodnocení životního cyklu a emisí skleníkových plynů, které jdou do ovzduší při výrobě elektřiny.



Rakouský deník Kronen Zeitung si od tohoto kroku slibuje, že by to mohlo znamenat přiliv racionálních dat do unijní zelené politiky a její uvolnění. „Jde o to, aby byla zajištěna otevřenost pro technologie a možnost volby pro spotřebitele,“ citoval list předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, což u listu vyvolává naději, že si je EU vědoma hrozby levných čínských elektromobilů a plánuje tak uvolnění pro evropský průmysl.



Otázkou však je, zdali naopak motoristy nečeká po povinném přechodu na elektromobily rána v podobě toho, že Evropská unie začne zavádět omezení i vůči jejich vozům – nemusí se tak stát kvůli tomu, že by seznala, že vlastně nejsou zcela „klimaticky neutrální“, nýbrž z důvodů, před nimiž varují někteří odborníci. Největší problémy, o nichž se totiž aktuálně u elektromobilů příliš nemluví, mohou nastat až poté, co dojde na masový přechod k nim.

Může se stát, že se na elektromobil budete akorát koukat v garáži

Strachota k názvu této přednášky poznamenal, že označení Green Dealu za „sebevraždu“ je skutečně namístě, jelikož i v tomto případě se spoléháme na technologie, které prozatím neexistují. „Tady se spoléhá na to, že se ovladatelnými zdroji stanou obnovitelné zdroje, protože k nim bude k dispozici akumulace energie – že ji budou mít uloženou a že ji budou dodávat do sítě stejně dobře jako ty zdroje, které zavíráme. Ale zatímco tyto zdroje masivně zavíráme – a v Česku jde aktuálně u uhelných elektráren až o 15 procent – tamty technologie zatím vůbec neexistují…“ poznačil odborník na energetiku. A že kvůli požadavkům EU v energetice investoři raději investují pouze do obnovitelných zdrojů a panuje zde „bláhová naděje, že než se to všechno vypne a už tady nic nebude, začnou fungovat nové technologie, které zatím v průmyslovém měřítku vůbec neexistují“.



Zdůraznil, že naše planeta má 4,5 miliardy let dlouhou historii, ale „naše klimatické modely, které nám předpovídají tu zkázu, se zaměřují na data z posledních 140 nebo 160 roků“. „Elektrická energie je pro soudobou společnost, která nežije v amazonském pralese, opravdu zásadní. Představte si, jak budete fungovat, když nebudete mít elektřinu…“ pronesl.

A právě elektřina je přitom stěžejní taktéž pro masové zavedení elektromobilů. Odborník poznamenal, že po nástupu elektromobilů v masovém měřítku může dojít k situaci, kdy je lidé nebudou moci používat dle libosti, jelikož na to nebude připravena naše energetická síť. „Budete mít auto pěkně v garáži a můžete se na něj koukat,“ nastínil. Pokud bychom nahradili současný vozový park elektromobily, bylo by podle něj potřeba až dvojnásobné množství elektřiny, než kterou spotřebováváme dnes.



Právě takové množství elektřiny ale v dohledné Česko mít nebude. „Vzhledem k tomu, že akorát pilně odstavujeme elektrárny, které by nám mohly elektromobily nabíjet, když to potřebujeme,“ podotkl odborník na energetiku. A doplnil, že velkou spotřebu elektrické energie budou mít vedle elektromobilů také tepelná čerpadla. A stále nevyřešenou otázkou je uchovávání energie v bateriích.



„Předtím, než došlo přepadení Ukrajiny Ruskem, tak plán byl, že se všechno uhlí nahradí plynovými elektrárnami, kterou jsou sice nejdražší na provoz, ale jsou nejlacinější a nejrychlejší na postavení…“ dodal Strachota, načež zdůraznil, že kolem rocku 2040 skončí životnost jednoho z bloků jaderné elektrárny Dukovany a bez postavení nového reaktoru přijdeme až o čtvrtinu jaderné energie, což je pro nás – zvláště ve světle zavádění zelených plánů Evropské unie – nepříliš dobrá vyhlídka.

Další rána pro levná auta už letos v červenci



Již brzy pak automobily prodávané v Evropské unii budou muset začít plnit také seznam několika bezpečnostních požadavků, které budou znamenat omezení nabídky pro evropské zákazníky či další zdražení aut.



Evropská unie totiž ve svém balíčku bezpečnostních pravidel (novela Vehicle General Safety Regulation) z roku 2022 zavedla řadu povinných pokročilých asistenčních systémů řidiče, které mají zvýšit bezpečnost silničního provozu a platí již od 7. července 2024 na všechna nová vozidla.

Přestože se najdou řidiči, kteří již nyní vyhledávali vozy spíše s malým počtem „asistentů“ a cílí především na nízkou cenu, automobilky jim již nebudou moci taková auta nadále nabízet. Kromě toho, že tací zákazníci budou muset ve svých nových automobilech vypínat i kupu asistentů – podobně jako někteří lidé po každém nastartování již automaticky sahají po tlačítku na vypnutí systému stop-start, které by třeba ani ve svém voze nechtěli, nelze opomenout, že si za nově zavedené povinné vybavení vozů evropští zákazníci připlatí chtě nechtě.

A co že tedy v automobilech přibude? Mezi prvky pro všechna silniční vozidla, jež budou od července povinné, se řadí inteligentní asistent rychlosti, detekce couvání pomocí kamery nebo senzorů, upozornění na pozornost v případě ospalosti nebo rozptýlení řidiče, záznamníky dat o událostech a také signál nouzového zastavení. Pro dodávky a osobní vozy navíc bude povinné, aby měly funkci automatického brzdění, a lidé si již nepořídí nové vozidlo ani bez systému udržování v jízdním pruhu.

