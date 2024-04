Na co jste šáhli, to jste pos*ali. Nechte si nahrabané, jen už zmizte co nejdál, prosí Vyskočil

NEDĚLNÍ RÁNO S IVANEM VYSKOČILEM „Náš pan ,slavný' premiér Nutella se kroutil před tím americkým dědečkem jak poslední lokajíček. Já byl studem propocenej až na zadku!“ komentuje návštěvu premiéra Fialy v Bílém domě herec a člen Klubu 2019 Ivan Vyskočil a ptá se. „Ach, kde jsou vzdělaní a noblesní pánové Klaus a Zeman?“ V souvislosti s migračním paktem pak na adresu ministra Rakušana podotýká. „Nic neslyšel o ,no go' zónách, o ničení křesťanských kostelů ve Francii, o stoupající kriminalitě s příchodem migrantů…“ Na závěr pak posílá velmi drsný vzkaz „těm nahoře“.

Návštěvu premiéra Fialy v Americe a tolik diskutovaný migrační pakt se rozhodl v dnešním Nedělním ránu okomentovat herec a člen Klubu 2019 Ivan Vyskočil. Nešetřil jak premiéra Fialu, tak ministra Rakušana.

Já byl studem propocenej až na zadku!

„Také pamatujete ty obrovské billboardy, které nás nabádaly: ,Volte premiéra, za kterého se nemusíte stydět'?“ ptá se na úvod Nedělního rána Ivan Vyskočil a pokračuje.

„Tak mohu konstatovat, že tento spolek, který se podivným manévrem prodral k moci, opět nesplnil další ze svých volebních slibů. Náš pan ,slavný' premiér Nutella se kroutil před tím americkým dědečkem jak poslední lokajíček. Ano, jako učitýlek před zlým panem inspektorem a školometskou špatnou angličtinou mu servilně podával hlášení. Ten americký stařičký chudák se možná dokonce nemohl zorientovat, koho že to má před sebou? Nejspíš mu řekli jméno nějaké země, o které měl jisté povědomí, že bývala Československem, a najednou ten človíček stále něco mele hlavně o Ukrajině?“ chytá se Ivan Vyskočil za hlavu a podotýká.

„Lidi, když jsem to viděl, já byl studem propocenej až na zadku! Tohle je reprezentant hrdého samostatného státu? Tohle je ten premiér, za kterého se nebudeme stydět?? Tak zase něco, co se nepovedlo! Navíc jsem měl ze všeho dojem, že tam nejel jednat ani tak za Českou republiku, jako hlavně za Ukrajinu. Přátelé já nevím jak vám, ale mně už to hlava nebere,“ žasne herec a dodává.

„(Mimochodem, nabádám mladé herce, aby se na to dobře podívali. Je to výborná ,študýrka'. Takhle můžete hrát uťápnutého učitelského pomocníčka v Jiráskových hrách - a budete přesní!) Ach, kde jsou vzdělaní a noblesní pánové Klaus a Zeman?“ ptá se a jde na další téma.

Rakušan? Neslyšel o „no go“ zónách?

„Do toho všeho nás vytřeštěný Rakušan ujistil, jak to udělal báječně, abychom se jako Češi nemuseli stydět, že jsme snad nějací kverulanti Evropy. Ještě, že tak! Já už se bál další ostudy,“ pokyvuje s pořádnou dávkou ironie Ivan Vyskočil a pokračuje. „,Demokraticky a bez ptaní' rozhodl za lidi v této zemi a podepsal příšernou úmluvu o migraci. Je mu jedno, že tady žádné migranty nechceme. Asi nikdy neslyšel o fatálních problémech těch zemí, které nekontrolovaně přijímaly, ba dokonce zvaly migranty. Nic neslyšel o ,no go' zónách, kam se neodvažuje už ani policie, nic neslyšel o ničení křesťanských kostelů ve Francii, nic neslyšel o stoupající kriminalitě s příchodem migrantů a už vůbec nic neví o nemocech, které se za těch ,ošklivých a špatných' vlád podařilo skoro vymýtit a které se s migrací znovu objevují. Viz třeba ten černý kašel. Ten se tu nevzal jen tak z ničeho nic. (Ale co se divíme? On nic neví ani o Dozimetru ve vlastní straně, ve kterém vězí až po kolena: Tak jak by mohl vědět o tom, co se děje kolem něj?),“ krčí naštvaně rameny herec a dodává.

„Největší nebezpečí hrozící od této vlády jsou, že nás zatáhnou do cizí války a jako druhé je, že nám sem přivedou migraci!“

P.S. Ivana Vyskočila:

A samozřejmě nesmí chybět ani již tradiční P.S. Ivana Vyskočila. A tentokrát si tedy servítky rozhodně nebral. „Haló, vy tam nahoře. Na co jste šáhli, to jste posrali! Snad si i vezměte, co jste si nahrabali a běžte někam daleko, daleko, snad ještě dál - až do prdele! A už se proboha nevracejte!!“ vzkazuje Ivan Vyskočil.

